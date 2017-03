Huddinge IF efter en framgångsrik bortamatch mot Smedby AIS förra säsongen. Huvudtränaren Jussi Kontinen (längst till vänster) hoppas - räknar med! - många liknande stunder under 2017, säger: "Vi hycklar inte med att vi räknar med att vara ett topplag i år". (Foto: Robert Lindberg)

Jussi spikar årets mål: ”Vi siktar på uppflyttning!”

Bara knappt tre veckor till seriepremiär i Division 2 Södra Svealand. Huvudtränare Jussi Kontinen har en positiv känsla inför den kommande säsongen. Han ser oss som första utmanare till seriens självklara huvudfavorit, Linköping City.

Jussi Kontinen har många bollar i luften men har ändå tagit sig tid att svara på några frågor. Klubbens huvudtränare och tillika akademichef luftar vad han har i tankarna inför den seriepremiär som nalkas med stormsteg. Vår första match går i Norrköping, mot IF Sylvia, lördag 8 mars.



Hur känns det, såhär drygt tre veckor före seriepremiären?

- Jag har en positiv och god känsla, som förstärks hela tiden. Jag är väldigt nöjd just nu. Det gäller bara att de sista sakerna klaffar in som det gjorde förra året. Jag tycker att vi är bättre här och nu jämfört med tre veckor innan start förra året.



Helgen 4-5 mars tillbringade laget i Västerås, hur utföll det?

- Det var lyckat när vi var där. Spelarna har kommit ett steg närmare varandra. Gruppen känns homogen, känns stark, känns sammansvetsad.

1-1 mot Syrianska Keburan på lördagen.

- Matchen i sig … Resultatet var väl inte okej. Vi fick väldigt mycket gott att ta med oss därifrån. Vi tog ett stort bollinnehav och vi var inte ens i närheten av den fasen för ett år sedan.



Den 11e var det inplanerad träningsmatch mot Sandvikens IF. Den blev inställd och matchen i Stockholm Cup mot Spårvägen framflyttad. Istället för Sandviken möter vi Arameisk-Syrianska den 23e under en period med fem matcher på tolv dagar. Påverkar den ändrade matchplaneringen något? Risk för slitna spelare?

- Nej, det påverkar ingenting. Det är två olika lag som spelar, det är få som dubblerar. Jag tycker det är bra att många får speltid ända fram till seriestart. Jag ser bara fördelar.



Vissa helger har vi spelat match både lördag och söndag. Vad är syftet med det?

- Det ger oss möjligheten att titta på spelare. Resultaten kommer inte alltid att vara med oss då. Många matcher har spelats med väldigt unga lag, många provspelare. Syftet med den här perioden är att få titta på många spelare. Nu har vi tittat i lugn och ro och jag tycker att många bitar har fallit väl ut. Nu på lördag möter vi Enskede, det blir skoj. Dom har Husse (Husein Aly. Red anm.) och flera andra som spelat i Huddinge.



Truppen är rätt liten just nu, 18 spelare plus en skadad Felix Åkerlund. Hur ska vi hålla en hel säsong? Är det något du letar efter såhär i sista minuten?

- Vi jagar en forward, i alla fall. Se’n så kommer vi vända oss tillbaka till en av provspelarna som varit med och erbjuda kontrakt. Vi tar in två spelare till, det är tanken. Med det får vi känna oss nöjda. Kommer det någon efter det så …



Av årets fem nyförvärv så här långt, är det någon du förväntar dig något extra av?

- Jag kan väl säga såhär… När vi gick in i förra säsongen tyckte jag att vi hade en ledande spelare. Vi tappade honom till en allsvensk miljö (Samuel Aziz till GIF Sundsvall. Red anm). Nu har vi ersatt honom med en ny ledande spelare, men i en annan position. Förutom att följa allas utveckling så har jag stora förhoppningar om att Christoffer Katenda får en stor utveckling och studsar tillbaka till svensk elitfotboll. Men det är inte bara han. Jag ser potentialen hos flera, men där vi är, här och nu, så är det ändå han jag bedömer vara starkast i gruppen för att kunna göra den resan i år.



Någon av de unga egna produkterna som du hoppas och tror lite extra på i år?

- Om jag börjar nedifrån så har vi en ung målvaktsbesättning och jag förväntar mig att båda tar steg i år. I backlinjen har vi ju tvillingarna och så hoppas jag att Lidmo får vara frisk och kunna utmana dom på riktigt. Oktay hänger med. Shaun, vi tror på honom. Jocke och Tobbe har fått ett år och jag är spänd på att se deras ytterligare steg. Den som sett bäst ut på träning är faktiskt Irvine.



Då kommer vi till min käpphäst, försvarsgeneral. Förra året släppte vi in 26 mål på de första 13 matcherna, 16 på de avslutande 13 sedan Jimmie Engqvist funnit sig tillrätta i rollen. I år måste vi vara bättre från början. Vem tar över som försvarsgeneral?

- Det blir Alexande Ilic i slutändan. Det är därför vi har tagit in honom. Han har den attityden. Jättebra samspel med Dejan. Bover och Lidmo kommer att utmana om positionerna. Gurra har vuxit mer och mer som vänsterback. Kristófer växte för varje match, han är gedigen. Men Bover kanske är den viktigaste spelaren ändå. Han är bäst i speluppbyggnadsfasen och vi kan använda honom i många olika positioner, i försvar och på mittfält.



Våra reservlagsmatcher ligger tätt inpå A-lagsmatcherna. Truppen är inte så stor. Betyder det att det blir mycket ungdomar i vårt reservlag i år?

- Egentligen är det inte så stor skillnad jämfört med förra året. Dom som inte spelar A-lagsmatch spelar med reservlaget. Vi har bättre ingångsvärde i år. Vi lyfte upp ett antal spelare tidigt förra året. I år kan vi bereda plats för spelare från U19 och U17 i regelbunden träning. Jag vill väva in Huddinges unga spelare, jag vet att det finns spelare i Huddinge som kan bli duktiga och vi vill vara duktiga på att utveckla fotbollsspelare. Framför allt, ge spelare chansen. Det finns spelare ända nere på 02-nivå som kan få chansen att träna i A-lagsmiljö i år.

- Större delen av A-truppen är födda mellan 96 och 98. Halva truppen är 21 år och yngre, så kan man säga. Det finns inget självändamål att det ska se ut så. Man kanske vill ha lite mer rutin. I den bästa av världar vill man ha några bärande spelare mellan 25 och 30 i varje lagdel, gärna ihop med ett par, tre kanoner mellan 15 och 17 men där är vi inte riktigt.



Men var är vi då? Hur står vi oss mot konkurrenterna i årets serie?

- Tittar man på hela serien så … dom självklara favoriterna med överlägsen budget och överlägsen rutin från spel i högre serie och kvalité är Linköping. Det är laget att slå. Sedan finns det inga andra lag på den nivån. När jag gör en analys av serien så är det vi tillsammans med Sleipner som är de naturliga utmanarna.



Jussi, du skrev ett två-årskontrakt med Huddinge IF inför förra säsongen och du kom med målsättningen att vinna serien. Bäva månde Linköping! Eller har du ändrat dig?

- Mitt mål är ta upp Huddinge, vinna serien, men det finns ju ett kval också. Målet är att bli bättre än förra året, ta fler poäng än förra året. Då borde det räcka till att bli sämst tvåa. Vi ska vara med och vi är redo för det. Vi ska vara ett topplag i år!



2017-03-16

