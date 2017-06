Trångt i Sleipners straffområde i 0-1-matchen 25 maj. (Foto: Robert Lindberg)

Två viktiga veckor för Huddinge IF

Två veckor kvar till sommaruppehållet i division 2. För Huddinge IF är det inbokat tre matcher mot lag vi måste ta poäng mot, helst vinna, om vi ska orka klättra upp över nedflyttningsstrecket. Insatsen senast, när vi är på vippen att få däng av bottenlaget Assyriska, lovar inte gott.



Lördag 17e spelar vi borta mot IFK Kumla, de har en poäng mer än oss och ligger på placeringen ovanför.

Onsdag 21a tar vi emot mittenlaget Motala AIF, ett lag vi har två raka hemmasegrar mot, 9-2 i målskillnad på dessa.

Våren avslutas med bortamatch mot Värmbols FC den 28e, de ligger två placeringar men bara en poäng före oss.



It’s make or break. Do or die. Vinna eller försvinna. Kalla det vad du vill. Det krävs att vi tar många poäng från dessa matcher. Prognosen är inte god. Vi har sex matcher i rad utan seger. Rekapitulerar lite snabbt:



13 maj, HIF – Örebro Syrianska 1-3.

Lovande inledning men ingen udd. Efter en dryg kvart börjar Syrianska ta för sig, får ett billigt första mål och följer upp med tvåan inom loppet av tre minuter. Matchen känns förlorad redan halvvägs igenom första halvlek. Enstaka långskott från vår sida förslår inte långt. Omställning emot, 0-3 innan timmen spelad.



20 maj, Rynninge – HIF 2-0.

Rynninge gör mål på sin första hörna efter 4:20. Bollen går in via en arm. Hemmalaget gör 2-0 i 21a. Sedan är det motigt. Vi rullar långsamt i sidled till dess vi inser att vi inte kommer fram. Då skickar vi en höjdboll mot mitten och vi är chanslösa i luften.



25 maj, HIF – Sleipner 0-1.

Vi gör en helt OK första halvlek mot dåvarande serieledarna. 0-0 speglar händelserna rätt bra, deras stenhårda stolpträff var den särklassigt bästa målmöjligheten. Sleipners Mikael Mattsson snackar till sig ett rött kort i 48e. Deras reslige anfallare Daniel Källsholm nickar in 1-0 efter hörna i 62a. I övrigt är det nästan bara HIF efter paus. Den här matchen skapar vi chanser – men bränner lägena. Släpper in mål med en man mer på plan. Inte godkänt.



28 maj, HIF – Södertälje 0-0.

En stabil insats som borde krönts med ett segermål. Vi är bättre än Södertälje, sett över hela matchen, men får inte utdelning. Låg spelkvalité från båda håll.



3 juni, IFK Haninge – HIF 2-1.

Den här matchen kontrollerar vi bra. Ok, Haninge har fler avslut på mål men målvakten (



11 juni, HIF – Assyriska IF i Norrköping 3-3.

Spelkvalitén genomgående låg från båda håll. Det är tabellens två bottenlag som möts, och det märks. Lite bättre offensiv efter paus men då släpper vi till vida ytor i försvaret, kommer undan med blotta förskräckelsen. Krigar till oss en pinne från 1-3 till 3-3.



Elva spelare har haft skadeproblem under våren och tvingats avstå spel, längre eller kortare perioder. Till det ska läggas att nyförvärvet



Vårsäsongen 2016 avslutade vi med fem segerlösa matcher i svit. Årets svit är redan uppe på sex segerlösa. Det håller inte. På lördag måste vi plocka åt oss en souvenir från klubbens första besök i Kumla någonsin: En trepoängare.

2017-06-14 14:53:00

