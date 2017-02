AB efter 2-2 mot Bröndby: "Vi får inte till något ordnat spel"

Den lilla del av redaktionen som hade möjlighet att bevittna matchen mellan IFK Göteborg och Bröndby ger er sina tankar om det som skedde.

David Berg:

Jag imponerades av Dahlberg men tycker det finns all anledning att vara orolig kring defensiven i övrigt. Thomas Rognes insats idag var skrämmande svag och om han inte höjer sig rejält riskerar vi att få stora problem i backlinjen även i år. Matchens dignitet ska inte överskattas men jag ser ändå anledningar till att vara orolig. Vad gäller offensiven märks det att spelarna fortfarande har lite svårt att hitta varandra men idag förklaras en del av det av den hårda vinden som gjorde det svårspelat. Det kommer bli bättre och jag är inte lika orolig där.



Gabriel Andersson:

Det började ju ganska katastrofartat med en Rogne som slog en passning rätt på Bröndby-spelare som kunde göra 1-0 tidigt. Det kändes som att Blåvitt aldrig riktigt kom in i matchen under första halvlek. 2-2 skall Blåvitt vara nöjda med sett till hur pass stora problem man hade. Dagens hjälte heter Pontus Dahlberg, som såg till att Blåvitt höll sig kvar i matchen med flera riktiga superräddningar. Jag tror inte att det finns något tvivel om vem som vaktar stolparna i år.



Philip Hellström:

En match där vi är klart efter. Inte ens när danskarna har bytt hela laget lyckas vi koppla ett rejält grepp på dem. Jag hoppas och tror att det beror på de båda lagens faser dem är inne i. Vad som är glädjande är att vi knappt behöver några chanser för att göra mål, samt att vi inte åker på några nya skador(eller hur gick det med Sebastian O?). Och Pontus då. Bra match från hans sida.



Vad som är oroväckande är att försvaret fortfarande svajar. Visst, Rogne gör en indianare och det kan hända. Men han får för andra matchen i rad problem med djupledsspelet och ytan bakom sig, när bollen slås från liknande position. Tyvärr är det inte bara vid målen som det har blivit lite för mycket bolltittande. Vi släpper även till för många inspel från vår vänstersida.

Framåt så får vi inte till något ordnat spel. Endast Sören lyckas då och då hålla i bollen så vi hinner flytta upp laget. Annars är det väldigt många försök till snabba anfall eller bolltapp matchen igenom som gör att vi får jaga mycket boll i slutändan.



Skall bli väldigt spännande att se vilka som ställs på banan på lördag.



Jag imponerades av Dahlberg men tycker det finns all anledning att vara orolig kring defensiven i övrigt. Thomas Rognes insats idag var skrämmande svag och om han inte höjer sig rejält riskerar vi att få stora problem i backlinjen även i år. Matchens dignitet ska inte överskattas men jag ser ändå anledningar till att vara orolig. Vad gäller offensiven märks det att spelarna fortfarande har lite svårt att hitta varandra men idag förklaras en del av det av den hårda vinden som gjorde det svårspelat. Det kommer bli bättre och jag är inte lika orolig där.Det började ju ganska katastrofartat med en Rogne som slog en passning rätt på Bröndby-spelare som kunde göra 1-0 tidigt. Det kändes som att Blåvitt aldrig riktigt kom in i matchen under första halvlek. 2-2 skall Blåvitt vara nöjda med sett till hur pass stora problem man hade. Dagens hjälte heter Pontus Dahlberg, som såg till att Blåvitt höll sig kvar i matchen med flera riktiga superräddningar. Jag tror inte att det finns något tvivel om vem som vaktar stolparna i år.En match där vi är klart efter. Inte ens när danskarna har bytt hela laget lyckas vi koppla ett rejält grepp på dem. Jag hoppas och tror att det beror på de båda lagens faser dem är inne i. Vad som är glädjande är att vi knappt behöver några chanser för att göra mål, samt att vi inte åker på några nya skador(eller hur gick det med Sebastian O?). Och Pontus då. Bra match från hans sida.Vad som är oroväckande är att försvaret fortfarande svajar. Visst, Rogne gör en indianare och det kan hända. Men han får för andra matchen i rad problem med djupledsspelet och ytan bakom sig, när bollen slås från liknande position. Tyvärr är det inte bara vid målen som det har blivit lite för mycket bolltittande. Vi släpper även till för många inspel från vår vänstersida.Framåt så får vi inte till något ordnat spel. Endast Sören lyckas då och då hålla i bollen så vi hinner flytta upp laget. Annars är det väldigt många försök till snabba anfall eller bolltapp matchen igenom som gör att vi får jaga mycket boll i slutändan.Skall bli väldigt spännande att se vilka som ställs på banan på lördag.

0 KOMMENTARER 663 VISNINGAR 0 KOMMENTARER663 VISNINGAR ALLTID BLÅVITT

2017-02-07 21:43:08

ANNONS:

Fler artiklar om IFK Göteborg

IFK Göteborg

2017-02-07 21:43:08

IFK Göteborg

2017-02-07 14:07:00

IFK Göteborg

2017-02-07 11:05:00

IFK Göteborg

2017-02-06 20:00:00

IFK Göteborg

2017-02-06 15:02:00

IFK Göteborg

2017-02-05 12:39:01

IFK Göteborg

2017-02-02 21:15:00

IFK Göteborg

2017-02-02 18:00:00

IFK Göteborg

2017-02-02 16:00:26

IFK Göteborg

2017-02-02 07:00:00

ANNONS:

Den lilla del av redaktionen som hade möjlighet att bevittna matchen mellan IFK Göteborg och Bröndby ger er sina tankar om det som skedde.I säsongens tredje träningsmatch vinner IFK Göteborg på straffar emot Brøndby IF efter att matchen slutat 2-2 under ordinarie tid. Matchhjälte blir Pontus Dahlberg efter en fin match och en straffräddning.Isländske inhopparen Elias Már Ómarsson gjorde sitt första mål för säsongen när han kvitterade på tilläggstid av tisdagens träningsmatch mot Bröndby i Dubai.Efter två matcher inne på PSA´s konstgräs så är det tid för årets tredje match, den första på gräs, i Dubai. Motståndet står ett starkt Brøndby för.Den första april är det allsvensk premiär mot Malmö FF. Köp eller hämta ut din biljett i tid.IFK Göteborg är just nu på träningsläger i Dubai och i år är det hela nio tonåringar med i lägertruppen. Sex av dessa kommer från akademin. Vi hörde med ungdomsexperterna Guld Alex och Jakebox för att få en bild av vad det är för killar vi har att göra med.Alltid Blåvitt uppdaterar er med det senaste från Silly Season vintern 2017.Den första april sparkar Allsvenskan igång med dunder och brak. IFK Göteborg tar emot Malmö FF på Ullevi och redan nu är biljetterna släppta.Alltid Blåvitt-Panelen summerar de två första matcherna och ger svar på vad laget behöver slipa på i Dubai. Sedan tas även Silly Season, juniorer och Kim Källström upp.