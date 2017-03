AB efter vinst mot Falkenberg: "Inte blev man mycket klokare"

Redaktionen ger er sina tankar efter seger i genrepet mot Falkenbergs FF på Hjällbovallen.

2017-03-23 19:30:30

Förra året släppte Blåvitt in 44 mål på 30 matcher (räknar in de tre skrivbordsmål Malmö "gjorde") och under försäsongen har Blåvitt släppt in flera väldigt enkla mål. Det är nog i det ljuset man får se dagens match, där både Jörgen Lennartsson och Tobias Hysén vid intervjuer påpekar att man vill spela stabilt defensivt.Falkenberg får inte till en enda målchans under hela matchen så att så långt fungerade det bra. Tyvärr skapade inte Blåvitt så mycket heller.Mix Diskerud såg ut att ta för sig bra och visade att han kan bli otroligt viktig för Blåvitt ifall han kommer igång på riktigt, och Tobias Hysén visade att han är lika målfarlig som vanligt.Annars var det ingen rolig match att se.Såg lika kladdigt och rörigt ut som mot Kalmar. Defensivt ser det bättre ut, och det får man tacka Boo Wiklander för.Det var dock viktigt att få avsluta försäsongen med en vinst. Positivt även att Mix Diskerud tar för sig, och ser väldigt intressant ut.Inte blev man mycket klokare. Mix var jävligt fin. Viktigt att Tobbe fick göra mål. Tror han passar bäst längst upp om vi ska spela med en ensam striker. Känns dock tungt att tänka både Boman och Omarsson. Får hoppas på fem JÄVLIGT bra träningar innan premiären.Det var överlag medelmåttiga blåvita insatser i torsdagens chansfattiga träningsmatch mot Falkenberg på Hjällbovallen.Redaktionen ger er sina tankar efter seger i genrepet mot Falkenbergs FF på Hjällbovallen.På lördag kommer Blåvittshopen sälja spelarnas använda matchställ.Bara tre "Inför allsvenskan" inlägg kvar nu. Idag är det IFK Norrköping som gås igenom, ett lag som inte bara är den enda andra Kamratföreningen i Allsvenskan, utan också har två stycken Blåvitttalanger i form av Nicklas Bärkroth och David Moberg Karlsson.I dagens Inför Allsvenskan besöker vi kusinen på landet, Elfsborg.I morgon är det dags för det sista blåvita genrepet inför premiären. En hel del förändringar är gjorda i startelvan jämfört med senaste matchen mot Kalmar.Inför Allsvenskan börjar dra sig mot sitt slut det är inte många lag kvar att gå igenom. Den här gången är turen kommen till Kalmar FF.Inför Allsvenskan stannar till i Stockholm för andra gången när det är dags att gå igenom Djurgårdens IF - laget som fick hem Isaksson och Källström.IFK Göteborgs ungdomsverksamhet är en viktig del av föreningens fotbollssatsning och det långsiktiga målet är att halva A-truppen ska bestå av spelare från Fotbollsakademin. Årets bevakning av de blåvita ungdomarna kommer att ske löpande i den här sammanfattande artikeln men även i en del i separata artiklar, matchrapporter mm.I veckan som har gått har vi upplevt en mindre forumstorm, en skada, en väldigt bissar soppa runt Gustav Engvall och en mindre trevlig träningsmatch.