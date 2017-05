AB inför Elfsborg: "Det är roligt att se på fotboll på Gamla Ullevi"

Redaktionen ger er sina tankar inför rivalmötet mot IF Elfsborg på Gamla Ullevi.

Adrian Pihl Spahiu: Med en Blåvit vinst i Sundsvall samtidigt som det drog ihop sig lite i toppen i förra omgången är det här ett gyllene läge att försöka gneta sig tillbaka till toppstriden.



Att den dåliga säsongsinledningen satt sina spår inte bara i tabelläget, utan även på publiksiffrorna - och det kanske inte helt genomtänkta uppskjutandet av matchen mot AIK gjorde inte saken bättre - där publiksiffrorna är märkbart sämre än i fjol.



Blåvitt behöver slå Elfsborg - dels för att närma sig topplagen och den målsättning som målades upp inför säsongen - dels för att visa att det är roligt att se på fotboll på Gamla Ullevi. Att AFC och Hammarby matcherna bara var tillfälligheter.



Emma Mellgren: Matchen mot Elfsborg blir oerhört viktig. Den visar var vi ligger, hur spelet ser ut och vad vi kan förvänta oss av resten av säsongen. Elfsborg har haft en ganska liknande säsong hittills, vilket taggar igång stämningen ytterligare enligt mig. Det handlar om poäng som gör att man åtminstone inte behöver bekymra sig om bottenstrid än.



Mot Sundsvall senast var spelet inte särkilt imponerande, men vinsten kan ha bringat självförtroende hos spelarna vilket kan hjälpa oss. Elfsborg vann i och för sig sin senaste match mot Jönköping med 3-0, så de kanske också har lite plus på självförtroende-kontot.



David Berg: De misstag Blåvitt gjorde mot Sundsvall kommer straffa sig mot Elfsborg. Defensiven måste se mycket bättre ut och det går inte att lita på att Pontus Dahlberg är en vägg match efter match. Sedan ser jag gärna att det skapas fler målchanser offensivt också. Fortfarande alldeles för dåligt vad gäller den biten.



Rasmus Forsström: Allt annat än vinst är oacceptabelt. Vi behöver tre poäng för att inte halka efter lagen i toppen och för att få lite arbetsro inför den svåra bortamatchen mot IFK Norrköping. Elfsborg har lite luft under vingarna efter två raka vinster på hemmaplasten, men jag tror ändå vi ska vara snäppet starkare på Gamla Ullevi.

2017-05-28

