AB inför Kalmar FF: "Alla matcher som är kvar är otroligt viktiga"

Redaktionen ger er sina tankar inför dagens träningsmatch mot Kalmar FF på Ullevi.

0 KOMMENTARER 171 VISNINGAR 0 KOMMENTARER171 VISNINGAR ALLTID BLÅVITT

2017-03-18

ANNONS:

Fler artiklar om IFK Göteborg

IFK Göteborg

2017-03-18

IFK Göteborg

2017-03-17 17:00:00

IFK Göteborg

2017-03-17 12:55:00

IFK Göteborg

2017-03-16 17:00:00

IFK Göteborg

2017-03-15 17:00:00

IFK Göteborg

2017-03-15 15:10:00

IFK Göteborg

2017-03-15 07:00:00

IFK Göteborg

2017-03-14 17:00:00

IFK Göteborg

2017-03-13 18:00:00

IFK Göteborg

2017-03-13 17:00:00

ANNONS:

Match, hemma, mitt på dagen på en lördag. Älskar det!Jag hoppas att vi behåller tre centrala mittfältare. Men det är sekundärt. Än viktigare är att få en prestation som får truppen, fansen och media att tro på att guldet åtminstone finns inom räckhåll i år.Det är väldigt viktigt för laget att spela den här matchen för att verkligen spela ihop sig inför premiären. Jag tror nog att både Diskerud och Björdal är tänkta att starta i premiären, så det är viktigt att få spelat in dem i laget.Sen är jag inte överdrivet förtjust i att spela träningsmatcher mot Allsvenskt motstånd. Känns spontant som att visa handen för en konkurrent.Jag hoppas man fortsätter slipa på en formation där tre centrala mittfältare är på banan. Det känns som truppen har stor potential att lyckas med det spelsättet. Annars lär det bli en ganska sval tillställning. 120 kr? Really?Det är oroväckande kort tid till premiären med allt för många frågetecken kvar. Bra att klubben snabbt löste en träningsmatch efter uttåget ur cupen, alla matcher som är kvar är otroligt viktiga. Det nykomponerade mittfältet måste hitta rätt tillsammans med anfallet. Där har Jörgen mycket att fundera kring. Sen vore det naturligtvis skönt för laget, tränarna och supportrarna om vi kunde trycka till Kalmar ordentligt och visa upp de kvalitéer som laget har. Även om det bara är i en träningsmatch.Efter sortin i cupen förra veckan försvann en del av mitt intresse för själva försäsongen. Det är dock nyttigt att laget fortsätter hålla igång med matcher och Kalmar FF är en bra värdemätare på pappret. Framförallt blir det en chans att i lugn och ro försöka sätta ett nytt spelsystem och kanske spela in Henrik Björdal och Mix Diskerud i laget. I övrigt kan jag väl inte direkt säga att jag gått runt hela veckan och varit eld och lågor över att vi ska möta Kalmar FF i en vänskapsmatch på lördag. Jag hittar inte den där kittlande känslan.Redaktionen ger er sina tankar inför dagens träningsmatch mot Kalmar FF på Ullevi.Inför Allsvenskan lämnar ö-laget byter till ett lag från en stad som gärna hade haft lite mer vatten runt sig, Örebro som ligger vid Hjälmarens kant.Senaste matchen mot IFK Norrköping på Ullevi slutade 2-1 och innebar uttåg i Svenska Cupen. Istället för semifinal väntar nu en träningsmatch mot Kalmar FF.Efter ett stopp hos ett lag som mest förknippas med en ö i Stockholm är det dags för ett lag från Göteborgs skärgård. Häcken!I dagens inför Allsvenskan går vi igenom Hammarby IF, en på många sätt unik klubb. Trots att man är en av Sveriges populäraste fotbollsklubbar har man (på fotbollssidan) bara vunnit ett ynka SM Guld (2001). Blir det ändring på det snart?IFK Göteborgs ungdomsverksamhet är en viktig del av föreningens fotbollssatsning och det långsiktiga målet är att halva A-truppen ska bestå av spelare från Fotbollsakademin. Årets bevakning av de blåvita ungdomarna kommer att ske löpande i den här sammanfattande artikeln men även i en del i separata artiklar, matchrapporter mm.Panelen är här och säger sitt om uttåget mot IFK Norrköping, föreningens nyförvärv och veckorna innan premiären mot Malmö FF.Turen har kommit till Jönköpings Södra IF att presenteras i "Inför Allsvenskan". Jönköping är laget vars hemmaarena ligger i en backe och har utsikt över Vättern. Också ett av Allsvenskans defensivt starkaste lag under 2016.Blåvitt vann mot Halmstad i U21-serien och Paka gjorde comeback. Men efter 15 minuter skadade han sig och fick halta av planen med vänster knä hårt lindat. Se de blåvita målen från matchen längst ned i artikeln.Fjärde laget i Alltid Blåvitts nedräkning inför Allsvenskan 2017 är Sundsvall. Laget som 2016 gick upp som en sol och ned som en pannkaka. Tunga spelartapp framtvingade av dålig ekonomi under sommaren gjorde att laget hade väldigt svårt att hävda sig under hösten.