AB inför Sandefjord: "Mest njuter jag av att se Sabah spela fotboll"

Redaktionen ger er sina tankar inför årets andra träningsmatch mot norska Sandefjord. Avspark 16:00 i Prioritet Serneke Arena.

Jörgen har ju "utlovat experiment". Och om Jörgen är Jörgen så sträcker det sig till att han testar samma spelare på samma positioner men ihop med andra. Vilket jag med vet är sunt.Men, jag själv hade tyckt att det hade varit kittlande att testa tex Hysén på en högerkant nu när vi har tappat speeden Ankersen bidrog med, och han ser ut att ha tappat sin plats längst upp.Det var väldigt tydligt att det var just kantspelet vi hade problem med i förra matchen. Att testa alternativen nu hade kunnat vara klokt. Hysén hade fått större ytor att springa på och mer tid anpassa löpningarna, istället för att vara bollmötande som han ofta blir längst upp. Mads vänsterfot och Sörens vandrande inåt hade kunnat ge Tobbe bra möjligheter till att utnyttja sina patenterat bra löpningar, samtidigt som korridoren öppnats ytterligare för Emil. Men det kanske finns en anledning till att Jörgen tränar IFK Göteborg och inte jag. Och helt ärligt så är det kanske bäst att de Seb O och August så mycket speltid de kan få?Annars är det såklart kul att återigen få se Zalo, Edvin, August och nu även Pontus få spela. Men mest njuter jag av att se Sabah spela fotboll när inte Paka finns med. Det lyser av glädje kring grabben när han är på planen. Det gör mig glad.Missade matchen mot Sarpsborg men har förstått att det såg allt annat än bra ut då.Mest spänd är jag nog på att se Pontus Dahlberg. Att Blåvitt släppte Alvbåge till MLS kan jag bara se som att man på allvar tror att Dahlberg är redo att ta nästa steg. I så fall hoppas jag att man startar med vad som är tänkt som den ordinarie backlinjen. Ett av de vanligaste problem man ser hos unga målvakter är kommunikationen med resten av försvaret, och då är det viktigt att Dahlberg får spela in sig med de försvarare han kommer ha runt sig.Förhoppningsvis får man också se om Blåvitt tagit några steg framåt i spelet. Förra säsongen var lite av en missräkning där man i en satsning på att bli starkare framåt tappade oerhört mycket säkerhet bakåt och gjorde en av de sämsta säsongerna i modern tid vad gäller insläppta mål. Nu är frågan om man kan stabilisera bakåt utan att tappa framåt? Den typ av possessionfotboll som Jörgen verkar ha velat spela är svag mot omställningar, och frågan är om inte det är ett lite för ambitiöst projekt för Blåvitt just nu?Det är tidigt på försäsongen och man ska inte lägga allt för mycket vikt på resultat, men det ska ändå bli intressant att se hur spelet fungerar.Jag tror det finns chans att sätta någon form av offensivt spel här och det kan bli många mål. Sandefjord har haft det svårt bakåt och släppt in sex mål på de båda inledande träningsmatcherna. IFK Göteborg är det första motståndet av klass de ställs mot hittills. Sedan är jag nyfiken på hur Dahlberg klarar sig mellan stolparna, och om Abdul Razak kan få utdelning på sina snygga finter eller om det mest är "show".Jag hoppas få se att någon eller några delar i spelet fungerar. Även att det sker under en period. Det ryktas om att en möjligt ordinarie backlinje ska starta. Så den får gärna se bra ut.Sen spännande att se hur Dahlberg är i mål.Till sist vill jag naturligtvis se årets första mål. Varför inte en tvåfotare och sen långskott av Razak.Måste vara full fokus på att få något sorts eget spel att fungera. Alldeles för statiskt och trögt mot Sarpsborg. Sören tillbaka i elvan kommer nog göra väldigt mycket bara det. Sedan hoppas jag, som vanligt, på mycket speltid för juniorerna. Speciellt Edvin Dahlqvist. Mycket spännande kvalitéer hos honom.Jag hoppas få se en matchbild där Blåvitt med ett organiserat spel för matchen, vilket inte var fallet i lördags. Isåfall måste centralt mittfält bli tryggare med boll och kanterna få högre utdelning i offensiven. Drömmen vore att få se min nye favorit Dahlqvist kötta sig fram på vänsterkanten och trycka upp en boll i krysset.