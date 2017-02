AB inför Svenska Cupen: "Låt oss inte slarva bort den möjligheten"

På lördag drar Svenska Cupens gruppspel igång och Alltid Blåvitt-redaktionen säger sitt inför det som komma skall.

Jakob Andreasson:

Svenska Cupen är en bra möjlighet att fylla på med matchtempo och självförtroende i den blåvita truppen och fortsätta vässa det offensiva spelet. Vi har en ganska överkomlig grupp, där alla tre gruppspelsmatcherna kommer att spelas i Göteborg, och allt annat än ett avancemang till kvartsfinalerna vore en stor besvikelse. De fyra bästa gruppettorna får dessutom fördel av hemmaplan i kvartsfinalerna så det gäller att ösa på i alla tre matcherna.



Visst kan man redan nu se en startelva växa fram men fortfarande finns det några frågetecken att klara ut. Vilket är det bästa anfallsparet, vilka alternativ har vi på högerkanten och hur mycket kan våra unga spelare bidra med är några av de saker som jag är nyfiken på just nu.



I den bästa av världar har vi fem tävlingsmatcher i benen när vi möter Malmö i den allsvenska premiären den 1 april medan skåningarna har noll. Låt oss inte slarva bort den möjligheten!



Adrian Pihl Spahiu:

Frågan är lite hur man väljer att se på cupen. 2015 vann Blåvitt cupen, och jag tror att det gjorde mycket för lagets självförtroende att få vinna cupen. Det kan jämföras med 2016 där man hade svårt att komma igång både i Allsvenskan och i Cupen under våren.



Det är inte till cupen man ska vara i full matchform, samtidigt så blev det problem i förra årets försäsong när man hade räknat med fler cupmatcher än som det blev.



Jag är inte främmande för att man blandar lite i laget. Låter några unga spelare som är nära startelvan (t ex Lawson Sabah) starta och visa sig hungriga i en match som faktiskt betyder något, samtidigt som man ändå har många etablerade spelare i startelvan som får känna flåset. Både matchflåset, och flåset från spelarna som knackar på dörren.



Sen är det lite synd att det blivit som det blivit med matchen mot Ljungskile. Det har varit mycket oklarheter med vad som gäller. Blir det match, blir det match mot Ängelholm, mot Onsala?



Just nu är Ljungskile ett lag på nedgång. De hade ekonomiska problem redan i Superettan, och nu när de degraderats tvingas man skära ordentligt i truppen och det är vanligt att lag i den sitsen tenderar att rasa igenom seriesystemet. Så sett är det en tacksam förstamotståndare. Samtidigt ska man inte glömma det att för både Ljugskile och Arameisk-Syrianska är det här antagligen den största matchen på hela året. De kommer vara taggade därefter. För Blåvitts del ses det lite mer som en försäsongsmatch med tävlingskaraktär, och man ska nog inte vänta sig att Blåvitt spelar ut varken LSK eller A-S.



Rasmus Forsström:

Drömläge att fila på detaljer på hemmaplan mot lite sämre motstånd i de två första matcherna innan den sista matchen mot Sirius. Man får dock inte underskatta Ljungskile och Syrianska. De tvålar gärna dit Blåvitt precis som IK Frej och Degerfors gjorde ifjol. Att ta sig vidare från gruppen och få en kvart och semi inför premiären hade gjort bra för matchtempot och formen medan MFF får träningsspela under hela vintern.



Nu gäller det också att publiken sluter upp. Pinsamt dåligt sålt inför Ljungskile. Det är nu säsongen börjar. IFK Göteborg behöver oss och vi behöver dem.



Daniel Winberg:

Gruppen är lite smålurig men allt annat än ett blåvitt avancemang vore fiasko. Blir besviken om det inte roteras och testas olika spelare i de två första matcherna mot Ljungskile och Arameiska-Syrianska.



Hoppas på att Sabah, Boo-Wiklander och Erlingmark får varsin chans att visa upp sig från start, även att Omarsson testas på en kant om ingen ny värvning dyker upp där snart.



Avslutande matchen mot Sirius lär bli en ren gruppfinal om vidare spel. Där ser jag gärna att de elva spelare som presterat bäst under försäsongen startar oavsett tidigare meriter eller ålder.



David Berg:

Sedan Svenska Cupen ändrat format har turneringen växt en hel del och jag är ruskigt nyfiken på årets säsong. Normalt sett ska Blåvitt inte ha några problem att avancera från den här gruppen. Jag tror också att laget är mer motiverat att vinna i år än ifjol då det är den enda väg ut i Europa. Jag ser mycket fram emot premiären och ett trevligt "västderby". Det spritter i hela ryggmärgen av bara tanken på att IFK Göteborg äntligen ska spela en match som verkligen gäller något igen.



2017-02-12 20:30:00

