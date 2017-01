Abdul Razak till IFK Göteborg

Enligt uppgifter köps AFC's mittfältare Abdul Razak loss av IFK Göteborg. Prislapp okänd.

IFK Göteborg har länge jagat en central mittfältare. Nu ser jakten ut att vara över. Under torsdagen mötte Mats Gren upp AFC's Abdul Razak på Landvetter, enligt uppgifter till Alltid Blåvitt.Razak är född 1992 i Elfenbenskusten men har fått sin fotbollsutbildning i Crystal Palace och Manchester City. Under sin tid i England spenderade han, som många andra unga, större delen av tiden utlånad till olika klubbar i de lägre divisionerna. Portsmouth, Brighton, Charlton och Anzhi (Ryssland) blev destinationerna. Inför säsongen 2016 hamnade han i AFC United och tog en plats i laget under hösten efter en skadeperiod.GT avslöjade intresset innan jul. Då fick de denna kommentar om mittfältaren av AFC's sportchef Azad Budak.– Han är jävligt bra. En fantastiskt bra spelare med stor potential. Han var skadad när han kom till oss, men sedan växte han in i det väldigt bra. Han är väldigt teknisk och väldigt erfaren. Han har ju gjort landskamper för Elfenbenskusten och varit i City. En riktigt bra tvåvägsmittfältare som är jävligt stark. Han kan husera över hela mittfältet. Man kan spela honom lite hur man vill.