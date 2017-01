Alltid Blåvitt om juniorer: "De misstagen har vi inte råd med denna säsong"

På lördag är det dags för årets första match och redaktionen har sneglat lite på hur de andra allsvenska klubbarna har ställt upp i sina träningsmatcher.

Jag tycker absolut att det är bra att ge de yngre spelarna chansen nu och ihop med flera "A-lagspelare" än de är vana vid från tex u-21 matcher.Jag tycker alltså inte att vi skall slänga in allihop på en gång, utan försöka matcha in dem i så tävlingsmatchlika situationer som möjligt.Och inte några 5-10 minuters inhopp. Se till att de får chansen att medverka och påverka.Vi fans har hög toleransnivå när det gäller ungdomar idag. Det är inte alls som för ett par år sedan när Marcus Berg eller Jakob Johansson dömdes hårt i inledningen av sina seniorkarriärer.Men vi får inte glömma av det viktigaste med försäsongen. Det är att förbereda laget så bra som möjligt inför årets säsong.Spela in nyförvärven, hitta rätt konstellationer och rotera inte sönder matcherna bara för att vi kan. Att spela ihop i 90 minuter när orken tryter och ändå hålla uppe fokus är också en förberedelse i sig.Jag tycker det är givet att ge de ynglingar som tränat med a-laget får minst en halvlek för att få känna på riktigt matchtempo. Viktigt att se vad de går för innan tävlingsmatcherna drar igång. Tycker dock inte man ska ha alla på banan på samma gång. Det är viktigt att de får komma in i ett fungerande lag så att vi inte får samma situationen vi fick i genrepet mot Randers förra säsongen.Försäsong är försäsong, och det finns få lika bra tillfällen att testa de yngre spelarnas matchtempo. Jag tror inte att det är för intet som de U-lagspelare fått träna med A-truppen under Januari gjort det, och jag tror säkerligen att samtliga kommer att få speltid under träningsmatcherna. Vanligtvis brukar ju de inledande träningsmatcherna ha en liten junior-stämpel över sig, och det brukar vara först på februarilägret som satsar på en mer ordinarie elva.Framförallt mot Sarpsborg 08 och Sandefjord tycker jag det finns utrymme till att testa lite nytt. Dock är det inte så jättelångt kvar till allvaret börjar i Svenska Cupen och eftersom det är vår enda väg ut i Europa tycker jag att man ska satsa på den och se till att ha ett fungerande lag. Det kändes inte som att Blåvitt var helt färdiga när cupen spelades ifjol och då blev det pannkaka av alltihop. De misstagen har vi inte råd med denna säsong.Jag ser gärna rotation när det kommer till försäsong. Framförallt att spela ihop nyförvärven med resterande delar av laget, men att även släppa fram de yngre. I dessa träningsmatcherna tycker jag att de yngre borde få chans att känna på matchtempo samt visa upp sig. Det är även då man ser hur U-spelarna har förvaltat träningen med A-laget under vintern.