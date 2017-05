Alltid Blåvitt-Panelen: "Blåvitt har inte sanerat"

Panelen is back.

Adrian Pihl Spahiu, skribent Alltid BlåvittGabriel Andersson, skribent Alltid BlåvittPhilip Hellström, skribent Alltid BlåvittGabriel: Jag tror att det handlar om en naivitet - som tyvärr präglat hela den här tävlingssäsongen. Tveksamma insatser mot AFC, Bajen och Östersund blev bortviftade med att "vi fortfarande var obesegrade". Lägg därtill att vi bytt mellan olika formationer, och haft svårt att få kontinuitet på positionerna. Jag tror att en riktigt bottenapp - likt det mot Häcken - bara var en tidsfråga, och kunde lika gärna kommit mot Hammarby eller Kalmar. Häcken-matchen speciellt är en match där vi borde ha tagit ledningen med tanke på vår trippelchans i matchens inledning, och när vi väl släpper in Bjärsmyrs självmål är det som att luften pyser ur spelarna. Det känns i mångt och mycket som att spelarna kanske inte riktigt tror på den spelidé som finns, och det märks väldigt tydligt när spelare som Sören Rieks och Tobias Hysén har svårt att få ut något i matcherna.Philip: Vi är inte påkopplade från början. Vi släpper till tokbilliga chanser, missar enkla passningar och är statiska. Sen när vi väl släpper in första målet så blir matchbilden perfekt för Häcken och för få spelare är på 100%.Hatar att dra denna, men det är stor skillnad i Hamréns berömda "shining" på spelarna i de olika lagen.Vet alla hur vi skall anfalla?Adrian: Det mesta? Nej men det här är nog tyvärr ett betydligt djupare rotat problem än bara en enskild match. Att Bjärsmyr får hjärnstillestånd och sparkar bollen i eget mål må vara, men det här är tredje gången på de fyra senaste matcherna som slarv resulterar i baklängesmål. Det är inte otur eller slump. Spelarna säger utåt att de har förtroende för Jörgen, men är det verkligen så? Det ser snarare ut som om spelarna inte har något som helst förtroende för spelidén eller varandra. Ett talande exempel är när bollen kommer ut på kanten. Yttern kan ta löpningen och tvinga ner motståndarförsvaret, men yttern litar inte på att backen löser situationen själv, så yttern kommer ner, de spelar snålt med varandra och faller mer och mer bak. Motståndarna lyckas trycka tillbaka Blåvitt och skapar farligheter, trots att utgångsläget var ett där Blåvitt borde skapat en farlighet. Nej som sagt, det är mycket som inte stämmer, och den som hoppas på en quick fix på problemet ska nog ställa in sig på besvikelse. Kan inte se att spelet kommer se bättre ut den närmsta matcherna, oavsett som resultaten går med eller emot.Adrian: Vi får nog ta flera steg tillbaka. Att skylla 7 poäng på 6 matcher på ”marginaler” är felaktigt och farligt. Det är inte marginaler som gör att vi gör självmål två matcher i rad. Det är inte marginaler som gör att vi inte förlorar andra halvlek trots att vi är en man mer.För laget är det nog bäst att de slutar leta ursäkter och börjar jaga resultat. Det finns tid att vara positiv, men att peka på ramträffarna efter 0-4 eller säga att de gjorde en bra match trots bara 1-1 mot det sämsta laget i serien är bara att hån mot alla som följer Blåvitt.Där måste de ledande ta sitt ansvar. Jörgen som tränare, Bjärsmyr som lagkapten.För klubbledningen blir det ett mer långsiktigt arbete att göra. Det finns flera röster som höjts om att rensa rejält i truppen. Släppa dyra spelare som inte presterar och flytta upp juniorer.Jörgens försvar mot detta har ofta varit att Blåvitt har toppambitioner och ungdomarna i föreningen helt enkelt inte är bra nog för att spela i ett Allsvenskt topplag. Ungdomarna hänger inte med på träningarna etc och blåvitt har inte råd att inte satsa. När jag pratat med Jörgen om det så tar han bland annat upp Helsingborg som ett skräckexempel på hur det kan gå när lag sanerar för hårt i truppen. (En väldigt stor del av Helsingborgs stomme lämnade inför 2016 när laget var tvungna att skära ner och laget åkte ur Allsvenskan.)Nu sitter vi där, närmare nedflyttning än guldstrid, trots att spelare som Diskerud, Rieks, Rogne m.m. startar match efter match. Billy Nordström skeppades iväg till Varberg för att göra plats för Scott Jamiesson, och även om jag tycker Scott fått lite oförtjänt kritik så är det svårt att argumentera för att han gjort det bättre än Billy gjorde när han fick spela.Blåvitt har inte sanerat, men är ändå (i skrivande stund) mer iblandade i nedflyttningsstriden än toppstriden. Samtidigt sitter flera av spelarna med utgående kontrakt och pratar om att de vill se fortsatta satsningar ifall de ska förlänga.Sedan måste föreningen ställa sig frågan om Blåvitt har en spelartrupp i paritet med målsättningen? Jag tycker det. Och om det är den bedömningen som de ansvariga också kommer till så är den enda rimliga slutsatsen den att det är tränaren som inte får ut kapaciteten ur spelarna.Philip:Vi stöttar laget och vi är enade som supportrar på läktaren.Inget lag presterar bättre med fansen emot sig. Tråkigt svar. Men jag ser inte nyttan med att markera innan eller under match, så länge den lever.Gabriel: Ja, vad gör vi nu? Jag vet vad jag skall göra i alla fall. Jag skall befinna mig på Kamratgården klockan 10:30 på lördag förmiddag, för att tillsammans med resten av den här oerhört vackra kamratföreningens supportrar visa att vi alltid står bakom vårt lag.