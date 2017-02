Alltid Blåvitt-Panelen: "Han kan göra det laget till en guldkandidat nästan på egen hand"

Alltid Blåvitt-Panelen summerar de två första matcherna och ger svar på vad laget behöver slipa på i Dubai. Sedan tas även Silly Season, juniorer och Kim Källström upp.

Två matcher avklarade. Vad säger du om insatsen i stort?

Vad behöver laget jobba på i Dubai?

Hela sex från u-truppen följer med till Dubai. Vad säger du om det?

Mats Gren vill ha in en "Arjen Robben-typ" till på yttermittfältet. Behöver vi det? Vem skulle du vilja se?

Kim Källström. Yay or nay?

Skribent på Alltid BlåvittSkribent på Alltid BlåvittSupporterVi är bleka och oförberedda i första matchen mot Sarpsborg. Sandefjord är bleka och naiva i andra matchen. Några spelare är såklart bra, och en del aktioner såg väl lovande ut. Men som helhet så finns mer att önska av framförallt vårt eget spel med boll.Jag missade första matchen så kan inte säga så mycket om den men t ycker matchen mot Sandefjord lovade väl. Spelarna hittade varandra på ett bra sätt och bortsett från några misstag i backlinjen kändes det som om samspelet fungerade på ett sätt det inte brukar göra så här tidigt på försäsongen.Jag vet att man inte ska låta pulsen höjas de första matcherna, men premiären blev jag faktiskt provocerad av. Jag tycker prestationen var alldeles för dålig. Inga initiativ och inga linjer alls. Det var rakt över ett snäpp under det acceptabla. Ska man ta med sig något positivt så tror jag Boo Wiklander kan bli en injektion. Han är proffsig, och kommer att vara nyttig för truppen med sin inställning, även om han inte tar en startplats. Dagens match har jag bara sett korta sekvenser av, men kul att Tobbe fick näta. Och det skapades chanser, till skillnad från premiären. Långa bollar klagades det över på Twitter, men sårar man motståndarna kraftigt som idag, så är det kanske ända något man får ta. Jag är övertygad om att Blåvitt i år kommer att visa fler dimensioner i sitt anfallsspel.Inte så mycket. Utveckla offensiven och stabilisera defensiven bara. Och just det ja, fasta situationer med.Det viktigaste att förbättra från förra året är försvarsspelet. Även mot Sandefjord tyckte jag mig se en del kommunikationsmissar där en ledde till ett baklängsemål. Så försvarets samspel och kommunikation är viktigt, än mer nu när vi får en "ny" målvakt.I Dubai tror jag att det viktigaste är att laget får träna under perfekta förhållanden, och att de kommer att få möta slagkraftigt motstånd. I nuläget känns det som att det är mittfältet som är det stora frågetecknet, och hur formerar man sig där? Speluppbyggnadsfasen känns som en central del att fundera och nöta på. Jag tror att Jörgen har bilden klar för sig vad gäller hur han vill att Blåvitt ska utveckla sitt spel. Men vilka ska han använda sig av? Här finns chansen att testa olika alternativ.Helt fantastiskt! Det är fler än jag vågat hoppas på. Killarna som har fått visa upp sig än så länge har visat att steget inte är för stort för dem. Hoppas att fler tar efter deras inställning.Det ligger i linje med den omstrukturering vi sett den senaste tiden. Unga spelare får möjlighet att ta/tvingas ta större ansvar och de mer rutinerade säljs av. Det är inte roligt att tvingas göra det av ekonomiska skäl, samtidigt så känns det som om den kullen som är på väg upp just nu är väldigt spännande. De som spelade mot Sandefjord gjorde definitivt inte bort sig.Det är otroligt viktigt att de unga får vara med och känna på hetluften i A-truppen! Ingen ska tro att det är ett lätt steg att ta klivet upp. Det är enormt svårt, och stort, steg att ta. Men ska de lyckas, då måste de också få vara med. Så jag tycker att det helt rätt att släppa upp ett gäng, för att konkurrera under lägret. I ett så tidigt skede på säsongen finns det också möjligheter att ge dem speltid. Får de speltid, känner förtroende, ja, då växer de också med uppgiften.Både ja och nej. Om vi ska sätta på oss skygglapparna och ge Jörgen rätt förutsättningar för att ha chans på medaljer av de ädlare valörerna i år så kan det behövas. Men varje nyförvärv puttar oss närmre ruinens brant i dagsläget. Och det är ju inte kul. Men lyckas Gren ändå på något otroligt sätt hitta rätt kille för rätt pengar, så varför inte? Speedkulan Joshua Gatt är på en provträningsturné i Europa utan att än så länge lyckas hitta en arbetsgivare, han kanske sugen på en Dubai-resa? Annars har jag hört om en stortalang vid namn August Erlingmark. Ta han!Jag tycker väl att det viktigaste är att man har en viss bredd snarare än spets. Det finns en hel del spets i truppen redan.Svårt! Sören är i mina ögon given på en vänsterkant, och jag hoppas att han slipper vikariera i anfallet denna säsong. Men det löser ju inte högerflanken... Men Paka är precis en sån spelare som kan dansa både till höger och vänster om han får förtroendet. En frisk Paka är alltid en möjlighet som jag ser det. Inte direkt en "Arjen Robben-typ", men jag är inte så säker på att det är det vi behöver. Men att få in en spelare till spetsar förstås till konkurrenssituationen, och det är alltid bra. Men ekonomin? Hade jag fått önska fritt och lagt upp valfri sedelbunt, då hade jag "hämtat in" Kingsley Sarfo från Sirius. Om det är realistiskt, så YAY! Nu ser det väl lite mörkt ut för det, men om Kim går till ett Allsvenskt lag så tror jag han kan göra det laget till en guldkandidat nästan på egen hand.Nay! Hade du frågat för ett år sedan hade det möjligen blivit ett Yay. Men jag tycker vi bör satsa ungt istället. Det är många som knackar på underifrån, och kanske har vi en ny Kim Källström där? Då väntar jag hellre ett par år på den nye Kim. Eller varför inte, på den nye Torbjörn?