Alltid Blåvitt-Panelen: "Jag är skeptisk till korta lån"

Panelen är här och säger sitt om uttåget mot IFK Norrköping, föreningens nyförvärv och veckorna innan premiären mot Malmö FF.

Daniel Kristoffersson (Expressen)Fredrik Janlind (GP)Peter Sundberg (Alltid Blåvitt)Blåvitt gör en helt okej match även om det finns en del individuella prestationer som var rejält svaga. Tänker då framför allt på en sådan som Sebastian Eriksson som inte alls var bra. Men att förlora mot Norrköping är knappast något att skämmas över. En snabb titt på deras trupp 2017 gör att i alla fall jag tycker att de kan utmana om SM-guldet. Blåvitt får hoppas på att Diskerud eller Björdal blir rejäla succéer. I fall om drömmen om SM-guld ska leva.Helt okej första halvlek, halvchanserna fanns där men avsluten var på tok för dåliga. Synd för Blåvitt att "Sebban" fick de flesta avslutslägen, han har varit bra det senaste men någon målskytt är han inte. Annars avgörs matchen på misstag. Martin Smedberg hänger inte med vid två tillfällen, Rogne står och sover lite och Dahlberg bjuder på en fin framspelning till Kalle Holmberg. Ganska klassiskt att det började bli farligt offensivt när Blåvitt öste på som de ofta gör i slutet av matcherna.Att förlora och därmed åka ur cupen är underkänt. Speciellt när vi gör det på hemmaplan på gräs. Med sina nyförvärv i åtanke valde Jörgen att bygga om laget och sätta in en extra mittfältare. Ett försök som gjorde laget osäkert och det var en hel del missförstånd. Men vi skapar en del offensivt och hade skärpan varit bättre i avsluten hade vi vunnit matchen. Istället förlorar vi den på vårt svara ytterbacksspel. Där kunde Norrköping trycka på, skapa chanser och göra mål. Att sätta Emil på vänsterbacken och Smedberg på högerbacken visade sig i efterhand vara ett stort misstag. Låt oss hoppas att det aldrig sker igen.Det känns som två stabila pjäser. Framför allt är jag nyfiken på Diskerud. Grym i Rosenborg, rätt bra första tiden i NYCF men en flopp senaste säsongen. Kvalitén finns onekligen där det gäller ju bara att få ut den i Blåvitt. Det borde Jörgen Lennartsson kunna få med tanke på att han känner spelare sedan tiden i Stabaek. Diskerud ska nog främst användas som "tia" med sin passningsskicklighet och teknik. Men är nog eventuellt ett alternativ som anfallare. Björdal blir spännande att följa men mer osäkerhet kring honom med tanke på ålder. Men har ju ändå varit med om rätt mycket bara 20 år.Återstår att se lite. Det är inte många som sett de två spela och vet hur bra de egentligen är. Björdal såg lite kantig ut mot Norrköping. Mix hann inte göra särskilt mycket. Om man ska ta in två spelare på lite "panik-lån" då ska det vara spelare som kliver rätt in i startelvan och är bland de bästa. Ska bli spännande att se hur bra de här två är. Undra hur spelare som Sebastian Ohlsson och Lawson Sabah känner sig nu ...Svårt att avgöra om de är bra men jag är skeptisk till korta lån. För att investeringen ska vara värd det måste både Björdal och Diskerud gå in direkt redan mot Malmö och vara betydligt bättre än de spelarna vi redan har. Jag är tveksam om så är fallet men blir gärna motbevisad. Truppen är i min mening felbalanserad där vi är väldigt tunga på centrala mittfältet. Med två ytterbackar i blir vi väldigt sårbara, vilket syntes mot Norrköping. Jag saknar en bredd på spelartruppen med olika sorters spelare. Vi har en brist på spelare som kan såra i djupled vilket kan bli problematiskt under året.Först och främst handlar det om att få igång nyförvärven och då framför allt "Mix." När han lärt känna laget och spelarna och hur de ska spela kan han vara en rejäl tillgång. Sedan som alltid att sätta försvarsspelet. Med en ung och orutinerad målis är det viktigare än någonsin. Dahlberg ser dock ruskigt spännande ut och med den rutinerade backlinjen han har framför sig har de alla förutsättningar att få ett försvarsspel i allsvensk toppklass den här säsongen.Försvar, försvar och försvar. Anfallet finns där stundtals, mycket tack vare Mads och Sören. Men försvarsspelet har sett oroande svajigt ut under försäsongen. Hade jag varit Lennartsson hade jag börjat fundera på om inte David Boo Wiklander borde få chansen snart. Thomas Rogne har absolut inte imponerat under vintern. Han kan upp rejält i nivå.Laget behöver höja sig ett antal nivåer om det ska bli seger mot Malmö. Laget måste nu snabbt komma fram till en spelidé. Just en tydlig spelidé är något som jag saknat under långt tid. Med två lån som bör gå rakt in i elvan blir det svårt att få laget samspelt. Om vi ska slå Malmö krävs en defensivt felfri match och det är där som vi sviktat i år. Vi får inte göra de individuella försvarsmisstag som präglat i stort sett alla matcher i år. Så fokusera på defensiven är mitt råd.