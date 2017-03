Alltid Blåvitt-Panelen: "Meriterna finns där helt klart"

Panelen är här och får ÄNTLIGEN prata om lite nya spelare.

Däremot har jag för lite koll på honom som spelare för att kunna bedöma hur mycket han kan tillföra för månadskostnaden. Meriterna finns där helt klart, men hur man skall disponera laget och truppen med rätt "Mix" har jag fan ingen aning om.



Kommer Mix in blir det dock likt i min analys av mittbackslåset ett till lyxproblem. Det är aldrig dåligt att ha många bra spelare, men det blir alltid svårigheter med att hålla alla glada och få dem att dra åt samma håll. Helt uppenbart kommer spelare av hög kvalitet hamna utanför startelvan varje match och det gäller att få alla samlade kring att vilja lagets bästa och ha tydliga motiveringar till varför man startar på vissa sätt. Hur man ska formera sin starkaste elva blir sannerligen inte en lätt uppgift.



Hur jag önskar vid 4–4–2: Dahlberg – Scott-Rogne-Boo-Emil – Rex-Mads-Mix-Björdal – Tobbe-Omar

Hur jag önskar vid 3–5–2: Dahlberg – Scott-Rogne-Boo-Bjärs-Emil – Mads-Diskerud – Rex – Tobbe-Omar

Hur jag tror, 4–4–2: Dahlberg – Scott-Rogne-Bjärs-Emil – Rex-Mads-Mix-Björdal – Boman-Omar



Joakim Hanäs: BBPoddRichard Björkman: SupporterAdrian Phil Spahiu: Alltid BlåvittEn extremt oviss match på förhand, då inget av lagen direkt har imponerat på försäsongen. Jag är dock ändå försiktigt positivt och säger att underlaget - dvs att matchen spelas på en RIKTIG FOTBOLLSPLAN av gräs - fäller avgörandet till Blåvitts fördel!Goda då vårt spel sett bättre och bättre ut, men inte blir det lätt inte. Pekings gruppspel genomfördes väldigt likt vårt eget och jag skulle säga att lagen är rätt så jämbördiga i nuläget. Det lag som bäst får ihop defensiven kommer att gå segrande ur striden. Offensivt har båda pumpat in mål.Jag kan vara lite orolig över att Boo Wiklander varit den som sett bäst ut i mittlåset då han inte verkar ses som första- eller andraval av Jörgen (åtminstone inte än), men samtidigt är det ändå lite av ett lyxproblem att ha tre bra mittbackar. Plus att det finns en sugen Zalo flåsandes inte långt därefter.Förra gången jag tippade (Arameisk–Syrianska, 2–0 till Blåvitt) var jag tydligen rätt så försiktig. Det tänker jag även vara denna gång. Jag säger 1–0 till oss efter en match med mycket kamp.Norrköping är ett svårt lag såklart, men på gräs, på hemmaplan och sett till det dåliga gruppspelet Norrköping gjorde så ser jag Blåvitt som favorit. Blåvitts chans att ta sig ut i Europa hänger på cupen, och jag är övertygad om att spelarna väldigt gärna vill spela i Europa igen.Hade det funnits en sedvanlig "Mats Gren-option" inbakad så hade en ung offensiv lovande skandinavisk spelare på lån utan större ekonomiska risker nog kunnat beveka även mitt negativa hjärta.När optionen nu istället saknas försvinner nästan all potential som framtidsinvestering, eftersom Björdal löper stor risk att försvinna iväg någon annanstans a'la Hjörtur Hermannson vid tecken på succé.Förutom att det inte finns någon köpoption så ser jag det som en spännande värvning. Det går att likna den lite vid när Rogne värvades: i frysboxen i engelska andradivisionen, stor potential, välscoutad, spelsugen och vill bevisa sitt kunnande. Kan vi bara få honom att trivas (och det tror jag inte ska bli några problem) och han är en poängspelare likt det som beskrivits så finns alla förutsättningar för att detta kan bli en lyckosam affär på alla sätt. Medel för att köpa loss honom kommer nog i så fall att skrapas ihop när lånet löper ut och det blir dags att öppna plånboken.Verkar vara en spelare som Blåvitt följt länge, och på pappret ser det ut som en väldigt bra värvning. Lite frågor kring att det bara är lån utan utköpsklausul, så jag kan bara anta att det var väldigt viktigt för Gren och Lennartsson att få in Björdal. Man vill ha så mycket konkurrens i laget som möjligt, och innan fanns det egentligen bara MSD på högerkanten, så värvningen är logisk.Det BORDE fan alltid finnas plats för en snubbe som heter "Mikkel Morgenstar Pålssønn Mix Diskerud", & dessutom har uppemot 350 000 twitterföljare!Sett till kvalitet och meriter är han en kalasvärvning. Nära 40 landskamper för USA får man inte av att vara en medelmåtta. Därtill har hans möjliga ankomst redan börjat ge surr i medier även utanför Götet, vilket ju är glädjande attraktionsmässigt sett. Kan vi locka en spelare av den kalibern som är mitt i karriären så kan det ge eko även till andra spelare som överväger om de ska gå hit eller ej.Det är klart att det börjar bli trångt på mitten nu. Det är en sak med konkurrens och en annan sak där man varje match måste sätta en majoritet av spelarna åt sidan. Lawson Sabah har spelat en del på högerkanten det senaste, vilket kanske är en indikation på att man ser att man kan få mer ur spelaren på annan position än centralt? Eller, vilket kanske känns mer troligt, en indikation på att man inte räknar med att ha kvar vissa av de mittfältarna som finns i klubben så länge till?