Alltid Blåvitt-Panelen: "Skrota planerna på anfallare"

Panelen är här och snackar upp lördagens match mot Ljungskile i Svenska Cupen. Deltagarna ger även sin syn på lägret i Dubai och Mats Grens anfallsjakt.

Fredrik Janlind: Journalist på GPGuld Alex: BloggareEmma Mellgren: Skribent på Alltid BlåvittLägret var kanon för Blåvitts del. Endast "Paka" och Razak som inte körde för fullt med de andra. Sebastian Ohlsson hade lite problem med en häl men kommer vara okej snart. Hög intensitet på träningarna och när det inte stämde så röt både Lennartsson och Bjärsmyr till. Annars ett bra läger som sagt. Matchen mot Bröndby var en riktig värdemätare med högt tempo. Mötet med AIK blev en ganska avslagen historia, minst sagt efter att AIK ställt upp med B-laget ...Men spelet ser helt okej ut. Hysén ser piggare och i bättre form än på länge. Dock tydligt att det behövs en riktigt bra ytter till högerkanten. Där borde Gren skrota planerna på anfallare och satsa allt på en högermittfältare.Bara att hålla med. Det är fortfarande tidigt på försäsongen, även om det stundar tävlingsmatch redan på lördag. Det är svårt att dra några större växlar på det som sker/visas upp på träning- och i match. Laget befinner sig i en fas där saker ska sättas samman till en fungerande helhet, det samtidigt som en hel del pusselbitar i form av spelare, spelformationer och så vidare fortfarande bara är i startgroparna. Roligt att se är hur en grupp u-lagsspelare får möjligheten att delta i år. Den mängden spelare som nu fått chansen att fasas in i både lag och spel har aldrig räknats in på det här sättet tidigare. Det ska bli väldigt intressant att se vilken effekt läger och satsning med "provspel" på A-nivå väl har fått när det är dags att utvärdera perioden i fråga.Jag tycker att lägret verkar varit lyckat och nyttigt. Jag såg inte första matchen mot Bröndby, men baserat på matchen mot AIK såg det ut som att träningarna gett visst resultat. Man verkar ha jobbat mycket med possessionspel. Man kunde hålla bollen inom laget en större del av matchen och föra spelet, vilket vi förra säsongen hade problem med och gjorde att vi tappade poäng. Vi har en bra grund att bygga vidare på.Stora. Malmö är inte med i Cupen och Blåvitt borde kunna gå långt i turneringen. En seger i hela turneringen och det blir spel i Europa vilket är livsviktigt för klubben. För mig är det solklart för alla klubbar som inte har säkrat spel i Europa och som har de ambitionerna att satsa på cupen.Blåvitt har som alltid goda chanser att gå hela vägen, så även i år. Då en cupvinst är närmaste vägen till spel i Europa ska det absolut satsas fullt ut. Inte minst i en tid då ekonomisk åtstramning närmast är att betrakta som ledord i vardagen på Kamratgården. Att få tre "hemmamatcher" i gruppspelet, utan påtvingat extra fokus på resor med mera, det är i mina ögon idealiskt. Sen kommer det samtidigt hit lag som faktiskt kan spela utan någon som helst press på sig själva - som nu på lördag då Ljungskile tar sig hit. Ett lag som kan Blåvitt mycket väl. Sen är väl den enda riktiga varningen Sirius, färdiga för Allsvenskan som de är. Ett lag som till råga på allt vet hur det är att slå ut Blåvitt ur Svenska Cupen. Nej, inget är glömt, om nu någon skulle tro det. Inte en chans.Svenska Cupen är vägen ut till Europa, och vi behöver Europa. Jag tycker absolut att cupen är värd att satsa på. Bortsett från vad den slutligen kan generera, behövs cupen för att få igång matchrutin och spela ihop laget. Det är ett ypperligt tillfälle att hitta varandra spelmässigt, visa upp vad man går för och sätta laget inför säsongen. Till skillnad från andra försäsongsmatcher finns där även lite nerv, vilket kan trigga.Har varit inne på det lite tidigare här men jag tycker inte att en anfallare till ska värvas. Har svårt att se att Gren hittar någon som är märkbart bättre än Hysén, Omarsson och Boman. Lyft upp Måns Saebbö som fjärdeanfallare och satsa mer krut på en ytter. Skulle Gren hitta en "Rieks" fast till högerkanten. Ja, då ser det väldigt bra ut för Blåvitt.Nja, om han nu inte är lika lurig i detta, som i allt annat, ständigt och jämnt, år efter år.Jag tror det ger sig till slut. Klart är att det saknas en extra spelare på höger yttermittfält. Martin Smedberg Dalences inlägg till trots - det saknas en spelare med fart på kanten, det som jag fortsatt ser som Blåvitts signum i ett 442-spel, alltså Jörgens Lennartssons val av spel. Om det nu måste in en anfallare... alltså, jag är inte helt säker på att det måste det. Tobias Hysén visar gryende form och Mikael Boman fyller sin roll väl. Skulle vara för konkurrensen med Omarsson då, annars... Om jag säger som så: Är det en ny Victor Sköld som väntar, då får det gärna ta sin tid. Kvalitet för kvantitet, som det så fint brukar heta.Vi har tre anfallare, plus Sören som skulle kunna gå upp, även om han passar bättre på kanten. Jag tycker snarare att man borde ta upp en junior som fjärdeanfallare, istället för att värva. Jag ser hellre en värvning av en högerytter, då det känns som den position vi inte riktigt täckt. De andra positionerna känns någorlunda säkrade och det är viktigt att undvika onödiga utgifter.