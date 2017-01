Alltid Blåvitt-Panelen: "Som supporter är jag personligen beredd att chansa"

Alltid Blåvitt-Panelen är tillbaka för säsongen och idag diskuteras målvakterna, Ankersens vara eller icke vara samt lördagens match mot Sarpsborg.

(skribent Alltid Blåvitt)(BBPodd)(Journalist GT)Utan att veta prislappen så känns det spontant ändå som att det är bra att få betalt för en spelare som inte alls levde upp till förväntningarna efter succésäsongen 2015. Samtidigt blir målvaktssituationen då väldigt osäker då den tilltänkte arvtagaren Pontus Dahlberg ännu inte debuterat i Allsvenskan, och Erik Dahlin inte spelat allsvensk fotboll på flera år och värvades som tydligt andraval. Det optimala hade varit att testa Dahlberg under våren och sedan eventuellt sälja Alvbåge till sommaren, men man ska nog inte riskera att missa chansen att få lite pengar för en spelare som börjar bli till åren och mycket väl kan sitta ut sitt kontrakt annars.Detta är eventuellt en jättemöjlighet för alla parter.- För John att få ett "fotbollsäventyr" i slutet av karriären.- För Blåvitt att spara lönepengar & att satsa på en stortalang.- För stortalangen Pontus Dahlberg att ta nästa kliv in på seniorscenen.Det är givetvis också en chansning, eftersom Pontus är oprövad. Som supporter är jag personligen beredd att chansa eftersom kombon ekonomi/talangsatsning/supertalang stämmer ovanligt bra här. Jag "förbinder" mig dock därmed att inte gnälla om vi skulle tappa poäng pga chansningen.Det är så klart en bomb som kom från ingenstans. Jag trodde ärligt talat aldrig att det skulle bli aktuellt med en utlandsflytt igen för hans del. Men väldigt kul för John och hans familj, ett härligt äventyr som även ger lite klirr i kassan. Vad Blåvitt tycker? De jublar förstås. Det är är exakt det de velat en längre en tid. En bänkad Alvbåge med hög lön i två år till är ett mardrömsscenario för en klubb som måste kapa kostnader. Och nu är det dags att satsa på Pontus Dahlberg, inget snack om saken. Killen är 18 år, inte tolv, och definitivt redo att testas ordentligt. Dahlin är stabil backup. Men nu är ju Mats Gren sportchef – så vem hade blivit förvånad om det plötsligt dykt upp en ny målvakt från.... ska vi säga Nya Zeeland?Jag hade nog i ärlighetens namn hoppats på lite mer än två miljoner för en spelare som bidragit såpass mycket i offensiven, men krisstämpeln hjälper nog inte till när klubben ska förhandla om prislappar. I Ankersen förlorar vi spets och en given startspelare sedan han kom till klubben, vilket självklart blir svårt att ersätta. Smedberg-Dalence visade dock förra säsongen att han håller än, och i bästa fall blommar även Paka och Sebastian Ohlsson ut till potentiella startspelare. Om inga fler försäljningar sker på yttermittfältet så tror jag inte man ska värva en ersättare förrän tidigast till sommaren.Det är som försäljning en ganska dålig affär då en ordinarie spelar lämnar för mindre än han köptes för & eftersom vi måste bli bättre på att ta betalt för våra spelare. Däremot är det under rådande ekonomiskt läge troligtvis klokt att göra sig av med en hög lönepost & få en transferintäkt, speciellt eftersom Jakobs kontrakt är på utgående & eftersom en förlängning inte verkar sannolik. Jakob bör ersättas inom truppen, mina förslag är "Paka" eller Seb Ohlsson.Tja, det är väl ungefär vad man kan väntas få för en kille med utgående kontrakt. Alternativet är att han spelar ut kontraktet och går gratis. Dessutom slipper man en hög lön under 2017. Jag kanske är naiv, men jag tycker inte att han behöver ersättas. Satsa på egna, unga killar i första hand. Som Paka. Martin Smedberg Dalence är förstås ett vettigt alternativ. Eller sätt Rieks till höger och Ohlsson till väntar. Det finns redan lösningar i truppen om jag får säga mitt.Det viktigaste för Blåvitt i nuläget är att få ordning på ekonomin och få i gång akademin ordentligt.Men om jag ska säga vad jag TROR, så lär det komma in en etablerad mittfältare. Kortsiktigt tänk, säger jag.Självklart är jag mest taggad på att se alla spännande nyförvärv och ungdomsspelare visa vad de går för när det är match på riktigt, även om inget mer än äran står på spel. Kommer Boo Wiklander och Razak utmana om startplatser direkt? Kommer vi få se några överraskningar ur ungdomsleden? Kommer Jörgen sparka sönder några backar? Spänningen är olidlig!Pontus Dahlberg, Seb Ohlsson, Abdul Razak, David Boo-Wiklander & Erlingmark!Jag är taggad på ALLT, men jag får väl välja ut tre saker: Hur har Sebastian Ohlsson hunnit anpassa sig? Då tänker jag nog främst på defensiven. Offensiven är redan så utvecklad. Det ska förstås också bli intressant att se Abdul Razaks debut. Hur jävla bra är killen egentligen? Sedan kommer jag att följa Sebastian Eriksson med stort intresse. Han har sett ruggigt vass ut på några träningar i vinter. Han är den spelaren i dagens Blåvitt som har högst högstanivå i sig när allt stämmer. Tänk om allt plötsligt faller på plats för honom i år?Vill du vara med i panelen? Maila alltidblavitt@svenskafans.com