Alltid Blåvitt-Panelen: "Utan stora spelarförsäljningar överlever inte IFK Göteborg"

Panelen är här och går igenom den dystra årsredovisningen som släpptes i dagarna.

Patrik Glimberg (BBPodd)Philip Hellström (Alltid Blåvitt)Markus Wulcan (GT)Sa i samma stund som grupplottningen var klar att; "Det här går Sirius segrande ur." Jag får stå fast vid det. Allt annat är en bonus.Det kommer dock bli en bra prövning inför den Allsvenska starten. Äntligen får vi ett någorlunda vettigt motstånd i en för bägge lagen viktig match. Försäsongen är över. Nu är det på riktigt.Även om det här blir första riktiga utmaningen sedan Bröndbymatchen så skall vi vara numret större än Sirius alla dagar i veckan på hemmaplan.Jag tycker jag att gruppen sände ut fina och positiva signaler efter Davids mål senast, och vi har ju faktiskt haft ovanligt lätt att göra mål i år. Vi har ju dessutom börjat göra mål på fasta situationer nu. Spelet sitter inte fullt ut ännu men man ser tendenser av att vi är lite rakare i år och det märks att det är skarpare konkurrens om platserna, fast truppen just nu är mindre. Även om vi nog saknar lite spets. Vi ska bara ta oss vidare från den här gruppen.Det blir en rysare. Sirius är ett stabilt lag med ett bra grundspel som säkert kan ställa till problem mot ett försvarssvagt hemmalag. Men kryss räcker ju för Blåvitt. Ska vi säga 1-1?Vad ska man INTE säga om den? Jag kan tycka att det är fascinerande att trots att vi lyckats öka vår omsättning med nästan 50 miljoner sedan 2013-, och trots att vår företagsförsäljning slår all time high-rekord, och trots vi lyckas sälja spelare för större pengar än på många år, och trots att vi lyckats skära i personalkostnaderna, så går vi ändå knappt runt på verksamheten.Vi kommer ständigt tillbaka till samma punkt, år efter år. Utan (stora) spelarförsäljningar överlever inte IFK Göteborg.Det finns såklart mängder att tycka om den. Jag vet inte om jag vill lägga allt för mycket fokus där innan årsmötet i nästa vecka. Det hade varit intressant att veta vilka kostnader för nästa år som är tagna i denna redovisningen. Förhoppningsvis får jag svar på måndag.Det är ju sorglig läsning i stort sett från början till slut. Total katastrof på vissa håll. Speciellt när fokus under 2016 har legat på att krympa kostnaderna. Supportrarna har all anledning till oro. Klubben räddades i fjol av EL-pengar och spelarförsäljningar. Men i år lär det inte bli EL och vilken spelare ska säljas för någorlunda stora cash? Jag kommer inte på en enda. Och så det här med 13 (!!!) miljoner till agenter. Oerhört märkligt och bekymmersamt. Jag hoppas verkligen att klubbens medlemmar förbereder ett gäng tuffa frågor till årsmötet. För så här kan det bara inte fortsätta.Det blir ju lite löjligt när jag skall sitta här och peka med fingret på "hur IFK Göteborg borde arbeta för att spara pengar".Jag ser många möjligheter att ÖKA intäkterna och det är i så fall där jag vill fokusera. Med "Clean Court" borde vi tex kunna dra in än mer pengar i sponsorintäkter.Vi nådde förvisso all time high 2016 men 2014 låg vi på en liknande nivå. Då hade vi inte "Clean Court" Det finns således mer pengar att hämta.Vidare skulle jag gärna se ett mervärdeshäfte för årskortsinnehavare.Mervärdeshäftet skall vara laddat med exklusiva erbjudanden från våra partners/sponsorer. Så pass exklusiva att antal besök på Gamla Ullevi inte längre är den största avgörande faktorn för ett årskort. Det ger ett ökat incitament för biljettköparen att köpa årskort och ökar dessutom exponeringen för våra partners. Win-Win så att säga.Vi skär bort planket, pressfikat och ersättning till 4e domarna.Om jag skall vara helt ärlig så är jag nog för dåligt insatt för att lämna rätt svar här.Men att inte ha löneposter på runt 100k till spelare som är fast bänken är en bra start.Spelartruppen är alldeles för dyr i förhållande till budget och sportsliga resultat. Det tar tid att ändra på den biten, men nu har i alla fall ett gäng välavlönade spelare lämnat. Toppnamnen ska fortfarande ha väldigt bra betalt, inget snack om det. Men det håller inte att ha spelare på bänken som håvar in 100 papp i månaden. Ska Blåvitt en gång för alla få ordning på ekonomin så måste det satsas mer på unga killar från akademin. Det måste vara slut med att ta in dyra och mediokra utfyllnadsspelare.Vill du vara med i panelen? Maila alltidblavitt@svenskafans.com