Alltid Blåvitt-Panelen: "Vi skall kunna slå alla lag i den här serien"

Panelen svarar på frågor om haveriet mot AFC och kommande match mot Östersund.

Veckans panel:

Philip Hellström (Alltid Blåvitt)

Adrian Pihl Spahiu (Alltid Blåvitt)

Joel Degerman (Sektion Oslo)



Matchen mot AFC slutade 1-1. Hur ser du på resultatet och insatsen några dagar efter?



Philip:

Insatsen är inte godkänt.

Resultatet är inte godkänt.

Hur man än vrider och vänder på laguttagningar, individuella misstag eller prestationer så skall vi göra mer än ett mål hemma mot AFC.

Positivt däremot att se Rogne i sitt gamla slag.



Adrian: Enorm besvikelse. Och tyvärr är det inget nytt. Det här har hänt flera gånger förr, bland annat när Blåvitt tappade serieledningen 2015 efter en liknande plattmatch mot Halmstad. Jag vill inte säga att det är fel på inställningen i sig, men när spelet blir så enormt stillastående som det blir ibland för Blåvitt, speciellt mot motstånd som vill dra ner på tempot, så är något fel. Och det har varit fel länge nu.



Joel: Jag är djupt besviken på insatsen. Att vi inte kan hänga 3-4 bollar tidigt mot ett sånt gäng bekymrar mig.



Nästa match är borta mot Östersund. Hur ser våra chanser ut? Hur borde vi starta?



Philip: Vi skall kunna slå alla lag i den här serien.

Just Östersund borta är en av de tuffare matcherna dock och vi skall nog inte förvänta oss att föra matchen.

Jag gillar ju 4411 formationen men just i denna matchen hade det nog kunnat vara nyttigt att spela med både Boman och Omarsson längst upp för att kunna anfalla lite rakare och i så fall med längre. Problemet jag inte lyckas lösa då, blir att vi då är tillbaka till försäsongen och förra höstens stora problem. En defensivt svag vänsterkant. För Sören petar man väl inte, och Scott är vår bästa vänsterback. Björdals lungor och förmåga att utmana tar man inte gärna heller bort. Då måste vi plocka av någon av Mads, Mix eller Seb. Kan hitta fördelar och nackdelar med alla konstellationerna. Men det får inte plats här. Jag tror nog ändå att Jörgen kommer ställa upp med elvan som startade emot MFF. Och det behöver inte vara fel.



Adrian: Det blir en annan typ av match. Östersund kommer inte dra ner tempot på spelet och de har visat sig vara väldigt svårslagna på badrumsmattan uppe i Lappland. Förra året gjorde Blåvitt en av årets sämsta matcher i bortamötet, återstår att se om laget kan ta sig i kragen efter den dåliga matchen mot Eskilstuna.



Joel: Östersund har inlett starkt i år, men fick en knäck i Örebro under påskhelgen. Förhoppningsvis är det starten på en norrländsk svacka. Jag vill se Tobbe starta på topp, med boman som första reserv vid utebliven succé.

Pontus Emil-bjärs-rogne-Scott Björdal-Mix-Seb-Sören Mäds Tobbe



Brighton är klara för Premier League vilket kan ge oss rejäl fördel i att köpa loss Björdal. Är det något vi borde lägga pengar på?



Philip: Ung. Duktig. Spelar med stort hjärta. Möjlighet till avkastning. Ingen spelare med hans egenskaper direkt under. Ja.



Adrian: Det känns som en välscoutad spelare som jag tycker visar mycket potential, om än att han är lite trubbig fortfarande. Men jo, kan man värva Björdal till en rimlig summa tycker jag det är värt det. Killen är trots allt bara 20 år. Ge honom några år i Blåvitt och jag är övertygad om att han kommer generera storkosing till klubben när han säljs vidare.



Joel: Jag tycker Björdal växer. Började lite trevande, men igår var han i mina ögon bäst på plan. Om pengarna finns och summan är rätt är han en bra spelare att skriva ett längre kontrakt med.

0 KOMMENTARER 618 VISNINGAR

RASMUS FORSSTRÖM

2017-04-19 07:00:00

