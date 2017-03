Årsmöte 2017 - Ett lugnare möte än väntat

Efter de senaste två årens relativt turbulenta årsmöten var det flera som spänt undrade hur det här mötet skulle utspela sig. Väldigt lugnt skulle det visa sig. Inte ens voteringen om medias närvaro som närmast blivit tradition kom upp.



Mötet inleds med att Frank går igenom hur dagordningen ser ut.Frank vill börja med att förklara situationen som uppstått i Gunnilse där misstankar om oegentlighet kring kassören uppdagats. Frank erkänner att man gjort misstag i sin hantering av ärendet, och att regionen har lämnat fram återbetalningskrav till kassören som kassören godkänt att han skall betala tillbaka. Därför är undersökningen nedlagt, och har varit så redan innan frågan togs upp i lokaltidningarna.Frank fortsätter med att redogöra kort för hur styrelsen har arbetat under året som gått. Går vidare med att ta upp klubbdirektörsfrågan, där Mats Gren har varit tillförordnad klubbdirektör samtidigt som han varit sportchef. Nu har man kommit fram till att situationen inte är permanent hållbar, och man kommer försöka tillsätta en permanent klubbdirektör.Efter det hålls en tyst minut för bortgångna änglar under året, och ett extra omnämnande går till Johan Bohman och Sven Holm.Efter den tysta minuten förklarar Frank mötet öppnat, och bjuder upp Jörgen Lennartsson på scen för att prata om läget i fotbollslaget. Nämner bland annat att man under förra året kanske tränade lite för mycket och fick en del muskelskador i maj förra säsongen. Så man har skruvat ner lite på träningsmängden.Jörgen fortsätter genomgången av hur man ser på säsongen innan han presenterar de nya spelarna i truppen.Efter att Jörgen och spelarna lämnat scenen är det dags att dela ut priser och utmärkelser.Efter det går en del mötesformalia igenom med val av bland annat mötesordförande, som blir Hans Rothenberg.Hans förklarar att det är 366 röstberättigade på plats och 3 medlemmar som är minderåriga.Verksamhetsberättelsen gås snabbt igenom och läggs till handlingarna och vi går vidare till fondkommittéens redogörelse. Kassör Jakob Andreasson går upp och förklarar lite om hur fondens arbete går till. Blåvitt har i år avsatt mer pengar till fonden, och fondkapitalet har ökat från 1,5 miljoner kronor till 2,2 miljoner kronor.Sedan vidare till en av de större punkterna. Ekonomirapporten för 2016. Jakob stannar på scenen och förklarar att ekonomin varit en av de tyngsta punkterna de haft under sina styrelsemöten under året.Omsättningen har ökats under året, och gjorde det bästa transfernettot sedan 2007. Om man räknar bort försäljningen av Kamratgården förra året är det här första gången sedan 2010 som föreningen går plus. Styrelsen är glada över att man gjort en vinst, men finns många utmaningar kvar.Publikintäkterna har minskat en del sedan 2015, men räddas upp lite av att man hade fler hemmamatcher i och med Europa League spelet.Jakob är även glad över att marknaden ökat och Blåvitt är idag det laget som drar in näst mest pengar på marknadsavdelningen. Bara Malmö ligger före, bland annat tack vare att de äger sin egen arena.Transfernettot visar att nästan 13 miljoner kronor gått iväg i agentarvoden, vilket är högt, men inte unikt. AIK förväntas t ex lägga ca 20 miljoner kronor i agentarvoden i sin försäljning av Alexander Isak.Blåvitt anser att försäljningen av Engvall inte hade kunnat ske utan agenterna, och de fick in mer pengar än de bedömde spelarens värde till vid tillfället, varför agentkostnaderna anses befogade.Externa kostnader har också gått upp, vilket beror på att hyran av Gamla Ullevi blivit dyrare och att man haft större utgifter i Europa League slutspelet. Personalkostnaderna har gått ner lite, men är fortsatt höga.Driftunderskottet är fortfarande högt, och det är alltid en risk att ha stort driftunderskott. Blåvitt klarar sig i år med hjälp av transfers, men det är inte hållbart att förlita sig på transfers, och man kommer fortsätta arbeta för att minska underskottet.Jakob förklarar också att man bytt redovisningsform. Nu ligger föreningen samma siffror som övriga lag i Allsvenskan gör. Redovisningen är en balansgång, och det är viktigt att fortsätta vara transparenta utan att avslöja allt för mycket för att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga.Rambudgeten för 2017 redovisas där nettoomsättningen räknas bli 120,6 miljoner kronor, och att föreningen ska gå plus minus noll. Rambudgeten innehåller ett transfernetto, men man vill för att inte blotta sig för konkurrensen avslöja hur stort det är.Ekonomiska målsättningar för 2017 är att man ska minska driftunderskottet och därmed även den ekonomiska risken för föreningen. Balans mellan att minska elitverksamhetens kostnader och upprätthålla sportslig konkurrenskraft.Styrelsen vill inte ta ett ”mellanår” utan tror det kommer påverka mer negativt i uteblivna publikintäkter och sponsorintäkter.Föreningen vill fortsätta öka intäkterna från publik, företagsförsäljning och marchandise. Tyvärr är Gamla Ullevi ganska begränsad och det är en utmaning att få ut mer pengar med den begränsade kapaciteten som finns på Gamla Ullevi.Styrelsen vill också öka föreningens egna kapital där det sparas långsiktigt i IFK-Fonden.Första frågan till Jakob gäller clean court, om det finns möjlighet att utvecklas där. Jakob svarar att man redan ser positiva effekter, men det finns mer att ta i clean court.Nästa fråga är var man kan öka intäkterna. Enligt Jakob är det främst runt hemmamatcherna det går, men Gamla Ullevi är svårt att klämma ur mycket mer ur. T ex hade en Premiär mot Malmö på Gamla varit maxad sedan länge. Arenan är nyckeln till mer pengar, och att kunna få in alla när folk vill gå på matcherna såväl som att locka folk till matcherna som inte drar fult hus.Tredje frågan är gällande avtalet med ISP om försäljning för Blåvitt. Det nuvarande avtalet gäller över 2017 men det finns inget avtalat efter det.Fjärde frågan gäller agentarvoderna. Är det något föreningen förhandlar om eller blir man tvungen att ge agenterna det de vill ha? Jakob svarar att man alltid har möjlighet att gå annan väg, men att man ofta har haft uppfattningen att man får mer med agenterna. Framför allt i fallet Gustav Engvall anser inte föreningen att man hade kunnat ordna en bättre affär på egen hand.Femte frågan gäller budgeten, och tar även upp transparensen i föreningen. Det är ganska stora minskningar på personalksstander och externa kostnader i den rambudget som presenterats. Jakob vill börja med att ta upp transparensen och att den givetvis är ett önskemål så långt det går, men det är en balansgång mellan att vara öppna och att att inte tappa konkurrenskraft genom att lägga korten för tydligt på borden. Vad gäller personalkostnader har redan vissa åtgärder tagits, och för de externa kostnaderna kommer ett eventuellt uteblivet europaspel minska utgifterna. (Kan vara värt att nämna här att ryktesvis får Blåvitt lägga ca 500 000 :- per miljon man får från UEFA på resor, matcharrangemang m.m., så även om det står att föreningen fått in 11 miljoner från UEFA så har även utgifterna ökat.)Sjätte frågan gäller publikintresset. Har styrelsen pratat med t ex Stockholmslagen för att se hur de ökar publikintresset och om det finns något man kan ta efter.Jakob svarar att Stockholmslagen alla har nya arenor som underlättar för dem att skapa hype. Och bland annat Hammarby har haft en tendens att kunna skapa hype även när det går emot sportsligt. Man har förhoppningar om att kunna ha ett snitt på 14 000 men det försvåras av Gamla Ullevis begränsade kapacitet och är beroende av sportsliga framgångar.Det var den sista frågan till Jakob och efter det kommer revisorerna upp på scen. Kort och gott förklarar revisorerna att den verksamhetsberättelse som presenteras stämmer överens med deras bild av läget.Efter det tas frågan om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret, något som beviljas. Vidare till arvoden för styrelseledamoten och revisorer. Styrelsen arbetar som bekant ideellt och revisorerna arvoderas efter räkning, något som godkänns.Vidare till valberedningen som ska nominera till styrelsen. Valberedningen redogör för sitt arbete. Man har fått in flera förslag från medlemmar och flera av de som sitter i den nuvarande styrelsen sitter där tack vare sådana förslag. Valberedningen har gått igenom flera olika faktorer och man föreslår i år 8 ledamot plus en ordförande. De föreslår omval av Frank Andersson som ordförande.Valberedningen föreslår vidare omval av alla avgående i styrelsen (Mats Ahdrian, Mikael Kjellström och Mats Engström) såväl som ett nyval av Anna Axvi. Det blir med andra ord en till styrelsemedlem jämfört med förra året. De ledamot som valdes in förra året valdes in på två år och bland sitter därför per automatik kvar.Efter det valdes revisorerna om. Blir ett omval och ett nyval av revisor suppleanter.Även fondkommittéen väljs om.Omval även för ledamöten av Guldmedaljsutskottet och valberedningen.Efter det över till redovisning av förra årets motioner och inkomna motioner.Förra året beslutades om medlemsmöten under året för att stämma av läget mer kontinuerligt. Två sådana möten hölls under året, varav det första var nästan lika välbesökt som årsmötet. Man beslutade även om att en Rambudget för 2017 skulle redovisas under detta årsmöte, vilket även skett. Man ska även idag besluta om huruvida en rambudget ska finnas med även i framtiden. Styrelsen föreslår att så sker, och mötet röstar enligt styrelsens förslag.Förra året beslutades även om en stadgekommittée som skulle se över förnyande av föreningens stadgar. Gunnar Larsson går upp för att redogöra för deras förslag.Den första förändringen är att se över om de olika sektionerna skulle dela upp sektionerna i egna föreningar. Förslaget är nuvarande sektioner blir självständiga föreningar som tillsammans är medlemmar i ”IFK Göteborg Alliansförening”.Gunnar Larsson redogör lite för förändringarna som det skulle innebära.Frågan ställs kring vad som kommer hända med dagens medlemmar i framtiden. Eftersom det framtida ”IFK Göteborg Fotbollsförening” kommer ta över det gamla organisationsnumret kommer alla nuvarande medlemmar om de inte aktivt går till en annan organisation vara kvar i fotbollsföreningen.Det informeras att eftersom det gäller en stadgeändring måste den godkännas på två möten, och man godkänner att ändra stadgarna på det här mötet, såväl som att styrelsen ska kalla till ett andra möte för ett andra godkännande i september.Sedan tas beslut om biljettpriser för medlemmar, där det blir lite billigare för medlemmar som varit medlemmar i 25 år.Efter det tas inkomna motioner upp, den första handlar om att ändra stadgarna så att de bestämmer vilka tröjor laget ska spela i även borta, och inte bara hemma. Sammanfattningsvis är förslaget att Blåvitt ska spela i blått, vitt eller lejongult borta, för att föreningen ska ha en färgprofil som är enhetlig. Förslaget kom in för sent för att kunna tas upp i och med att det är en stadgeändring, men styrelsen föreslår att stadgeorganisationen ska se över förslaget i framtiden. Mötet röstar enligt styrelsens förslag.Andra motionen gäller möjligheten att skänka pengar eller betala högre frivillig högre medlemsavgift för att på så sätt hjälpa föreningen ekonomiskt. Styrelsen föreslår att låter verksamhetsorganisationen ta fortsatta beslut i frågan men ställer sig positiva till förslaget.Mötet röstar i enlighet med styrelsens förslag.Det tredje och sista inkomna förslaget är att den pensionärsrabatt som idag bara gäller på vissa platser ska gälla över hela arenan. Styrelsen ger ett längre svar som dock slutar i att man ställer sig negativa till motionen och föreslår att den inte röstas igenom.Några röster höjs kring förslaget, bland annat några som tycker det är okamratligt att stänga ute pensionärerna. Styrelsen motivering får lite kritik för sin formulering, men i slutändan är mötet eniga om att avslå motionen, men med förslaget om att man till nästa årsmöte ska se försöka redovisa en mer genomgående konsekvensanalys av prissättning och rabatter.Efter det avslutas mötet. Innan alla går hem vill Frank tacka Hans som höll i mötet. Beslut om att skicka blommor till de tio medlemmar som varit medlemmar längst tas. Frank påminner också om premiären och att Blåvitt än en gång blivit utnämnda till Sveriges populäraste förening. Frank hälsar Anna Axvi välkommen till styrelsen och tackar alla som arbetar för IFK Göteborgs välbefinnande för sitt arbete, och för fortsatt förtroende.