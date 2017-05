Åtgärdspunkterna för Blåvitt – så vänder de skutan rätt: Volym II

Blåvitt är en pressad klubb efter 0–4 mot Häcken och en tung start på allsvenskan. Här är 153 åtgärdspunkter som hade kunnat lösa upp knutarna på Kamratgården.

Under veckan publicerade GöteborgsPostenmed tio banbrytande tips hur IFK Göteborg ska ta sig tillbaka till finrummet. De blåvita twittrarna ville inte vara sämre så de plockade fram hela 153 tips till Gren, Lennartsson och Andersson som ska få klubbent tillbaka till sina glansdagar.1. Gör fler mål än motståndarna.2. Öka intäkterna.3. Värva dyra spelare.4. Vinn.5. Rena tröjor6. Spela 11 mot 11.7. En match varar i 90 min.8. Servera bra kaffe i paus på preasläktaren.9. Tänd inga bengaler för då går vi hem10. Använd hela planen11. Skaffa fler sponsorer12. Öka intäkterna13. Sälj dyrt14. Hitta talanger.15. Vinn cupen-spela i Europa16. Köp stjärnor17. Satsa på talanger18. Lägg ner Akademin19. Fler akademispelare i A-laget20. Sluta låna spelare21. Tänk på ekonomin22. Ge Lennartsson nytt kontrakt med den sjukaste klausulen i världen23. Kuken skall ha sitt24. Brotta fotboll25. Ljusshow på gamla26. Få in kapital, avskaffa 51%-regeln27. Öka supportrarnas inflytande28. Hårdare tag mot supportrarna29. Återanställ kocken30. Trimma organisationen31. Starta cyckeltävling32. Blicka framåt33. Ta hjälp av 82/87-hjältarna34. Lev inte på gamla meriter35. Nytänk36. Titta hur de gjorde i England37. Spela rolig fotboll38. Spela inte tråkig fotboll39. Spana in Häcken40. Bollen är rund41. Anställ Torbjörn Nilsson42. Reklamfria tröjor43. Använda inga dyra mellanhänder44. Var mer öppna mot media45. Sänk biljettpriserna46. Öka intäkterna47. Spring mer än motståndarna48. Gör som Frölunda49. Bättre wi-fi på pressläktaren50. Anställ Ulf Stenberg som kommunikatör51. Tänk utanför ramarna52. Gå tillbaka till grunderna53. Spela 44254. Sätt laget55. Rotera mer56 Träna spel i motgräs57 Använd riktiga dobbar av gräs, ingen jävla plast.58. Sparka Jörgen59. Behålla nuvarande tränare60. Sparka sportchefen61. Behåll Gren som sportchef62. Skapa kontinuitet i hela föreningen63. Städa kontor64. Sparka kock (igen)65. Sov utomhus.66. Gå nya vägar67. Gå tillbaka till rötterna68. Satsa på karaktärsspelare69. Satsa på spelare som sticker ut70. Låt aldrig listan dö71. Träna hårdare72. Vila spelarna i form73. Var ödmjuka inför uppgiften74. Bli kaxigare75. Handklappor!76. Ta tydliga beslut nu77. Stäng inga dörrar78. Starta en ungdomscup79. Fler matchpaket80. Följ matchplanen81. Slå långt82. Slå kort83. Vinn nickdueller84. Nya hörnflaggor85. Öka takten sista kvarten86. Full fart framåt87. Håll tätt bakåt88. Sjung "we shall overcome"89. Aldrig hata-bara älska90. Börja med powerbreak91. Mer hoppborgar92. Mindre jippon93. Mer reklam94. Klipp gräset diagonalt95. Klipp gräset på tvären96. Klipp inte gräset97. Klipp vaktmästaren98. Köp Stampen99. Lägg ner Stampen100. May the force be with you101. Vinn mot Kalmar102. Vinn alla matcher103. Inga fula ramsor104. Varför inte?105. Gör alltid första målet106. Gör alltid sista målet107. Gör fler mål än vad motståndaren gör108. Mer liniment109. Jobba hem110. Jobba hårt111. Jobba för klubbmärket112. Jobba natt113. Jobba svart114. Rensa upp i klubben115. Rensa ut i laget116. Rensa fisk117. Rensa bort djupledsbollar118. Jobba jobba jobba119. Framåt Blåvitt gör ett mål120. ANDRA SIDAN ÄR NI KLARA121. Höj kraven122. Sänk kraven123. Kravställ124. Kravmärk125. Kravatt126. Hunden-katten-glassen127. Tillåt inte husdjur i truppen128. Sänk lönekostnaderna129. Värva hem Ozzy130. Värva Wernbloom131. Värva Berg132. Värva Gurra133. Bredda truppen134. Slimma truppen135. Satsa på gammalt och ungt136. Lita på tekniken137. Satsa i uppförsbacke138. Spara i uppförsbacke139. Värva Backe140. Backa uppför141. Backa nerför142. #backaJögge143. Trebackslinje144. Bli sponsrade av Kobe145. Åk upp i den känslomässiga hissen146. Åk ner i den känslomässiga hissen.147. Sluta åk i den känslomässiga hissen.148. Felanmäl den känslomässiga hissen.149. Ännu en gång hatt på.150. Hatt av.151. Hatt på.152. Mössa i hand.153. Mössa på (vinterhalvåret)