BK Häcken–IFK Göteborg 4–0 (3–0): Revansch för Stahre när Häcken krossade Blåvitt

Säsongens första förlust kom när IFK Göteborg gästade BK Häcken på Bravida Arena. En match där Häcken trots numerärt underläge under halva matchen enkelt avfärdade Blåvitt.

Det var ett soldränkt Göteborg som denna tisdagkväll skulle få uppleva årets första Göteborgsderby när IFK Göteborg gästade Bravida Arena. Paddanbåtar hade kommit lastade med blåvita supportrar som skulle skrika fram sitt lag till en välbehövlig bortaseger. Inget av lagen har hittills motsvarat sina inbördes förväntningar, även om Blåvitt inför matchen var obesegrade. Inför matchstart fick redan skadetyngda Häcken ännu en spelare på skadelistan när Kari Arkivuo tvingades avstå spel till förmån för Egson Binaku.Matchen inleddes med att Mix Diskerud efter bara några sekunders spel kom till ett friläge med Häckenmålvakten, men lyckades inte förvalta detta. Istället tog Häcken ledningen i den sjunde minuten efter att kapten Bjärsmyr olyckligt styrt in bollen i eget mål. Matchen svängde därefter fram och tillbaka utan några heta chanser, innan Häcken i den tjugonde minuten slog till igen. Den här gången var det Nasiru Mohammed som efter en rörig situation i straffområdet lyckades peta in 2–0 till hemmalaget. Häcken utökade minuter senare även till 3–0 genom Alhaji Kamara, och det såg mörkt ut för de blåvita herrarna som inte fick någonting att stämma. Ljuset i tunneln kom dock under halvlekens sista sekunder när ett av Häckens stjärnförvärv från i somras, mittbacken Rasmus Lindgren, fick rött kort efter att ha kommit in sent på en kontrande Sören Rieks. Blåvitt kunde därmed gå till pausvila med ett tufft utgångsläge, men en viss strimma hopp.Blåvitt gick ut hårt efter paus och pressade Häcken högt upp i banan. Likt tidigare matcher i år ledde dock detta i princip inte till några riktiga målchanser. Istället var det hemmalaget som under halvlekens första kvart kom till det bästa läget när Dahlberg tvingades styra ut ett stenhårt Häckenskott utifrån straffområdet till hörna. Blåvitt försökte råda bot på det offensiva problemet genom att efter en timmes spel byta ut Razak mot Omarsson, men den unge islänningens driv lyckades inte heller få igång det offensiva spelet tillräckligt. Närmare än en nick i ribban av Rogne och en dubbelräddning av Abrahamsson kom aldrig Blåvitt en reducering, och Häcken kunde trots det numerära underläget relativt enkelt spela av matchen. Under ordinarie matchtids sista minuter lyckades istället Häcken genom Paulinho kontra in 4–0, och det var ridå för Blåvitt som därmed åkte på säsongens första förlust.På söndag möter ett revanschsuget Blåvitt Kalmar FF hemma på Gamla Ullevi.