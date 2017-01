Blåvitts främste ambassadör

En spelare är inte bara en person som ska prestera på planen. Det är även klubbens främsta ambassadörer. I dag lämnar den viktigaste klubben.



John Alvbåge växte upp som supporter på Gamla Ullevis läktare. Son spelare försökte han slå sig in i laget men när Bengt Andersson stod i vägen valde han att spela i diverse andra klubban innan han återvände. Alvbåge var under 2015 Allsvenskans bästa målvakt. Många har haft åsikter, positiva som negativa, om hans insatser på plan. Men det är hans insatser vid sidan av som har gjort störst intryck på mig.För John Alvbåge har skapat fler nya supportrar än någon annan enskild spelare gjort under sina år i klubben. Vissa kan störa sig på hans spexiga personlighet och uttalande. Men hos de unga, familjer med barn är han kung. Och det är lätt att förstå.Vi som har träffat John och sett hur han är utanför planen och efter träningar vet. När han träffar supportrar är han alltid glad, han skojar med barnen och tar sig alltid tid. Att ta en bild är aldrig några problem. Han är lika entusiastisk inför varje foto eller autograf. Ser till att såväl barn som föräldrar är nöjda innan han går vidare. Han pratar med barnen, frågar om de spelar fotboll själva, vad de tycker.På Kamratgårdsdagen förra året stod jag och tittade hur några barn efter träningen, efter att ha fått sin autograf och sitt foto, försiktigt och lite nervöst frågade om John hade skor eller handskar de kunde få. Han försvann in genom dörren och kom tillbaka någon minut senare. I famnen hade han flera par skor.- Tyvärr har jag inga extra handskar, men jag hoppas att detta är bra, sa han och räckte över skorna.Barnen tog storögt emot skorna. Tänk, att få ett par riktiga fotbollsskor som Blåvitts målvakt använt. Barnen vände sig om för att gå därifrån när en förälder undrade om John kan signera dem.- Absolut, självklart!De små sken upp än mer när skorna dessutom blev signerade.Vad det är som väcker kärleken till IFK Göteborg är olika för varje person. Men ibland kan det räcka med att få en kram, ett foto eller en fotbollssko från målvakten för att ett livslångt supporterskap ska väckas.Jag är övertygad om att John Alvbåge har skapat fler nya supportrar, och väckt kärleken till IFK Göteborg i fler små bultande hjärtan, än någon annan spelare under samma tid.Oavsett hur han har presterat på planen under sina år är det här något han ska ha stor respekt för. Och det är vad jag och många med mig kommer att sakna mest nu när han gräver guld i USA. Ett äventyr som han är väl värd.