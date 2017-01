Dykhoff: "Svårt att sia om hur Alvbåge kommer prestera"

SvenskaFans MLS-expert Johan Dykhoff svarar på frågor kring John Alvbåges nya klubb Minnesota United.

Igår blev det klart att Blåvitts målvaktsikon John Alvbåge lånas ut till Minnesota United som denna säsong debuterar i den nordamerikanska ligan MLS. Alltid Blåvitt fick tag på Johan Dykhoff som följer ligan noga och som rapporterar om den på SvenskaFans, för att ta reda på mer om Alvbåges nästa klubbadress.Jag tycker att det finns många väldigt bra målvakter i MLS och det finns ett flertal målvakter som är reserver i MLS som jag tror hade klarat sig alldeles utmärkt i t.ex. Allsvenskan. Den gångna säsongen vann den 26-årige jamaicanen Andre Blake ”Goalkeeper of the Year”-utmärkelsen i MLS och det skulle inte förvåna mig om han hamnar i en skaplig europeisk liga innan 2017 är slut.Det är svårt att sia om hur bra Alvbåge kommer prestera, med ett par andra skandinaviska målvakter i form av danskarna Jimmy Nielsen i Kansas och David Ousted i Vancouver samt norskghananen Adam Larsen Kwarasey i Portland, har på senare år klarat sig med beröm godkänt i MLS och de kom från spel på nivåer som var jämförbara med där Alvbåge har hållit till.Expansionslag brukar generellt ha det svårt under sina första säsonger. Det hör till ovanligheterna att de når slutspel redan år ett och i och med att Western Conference, där Minnesota kommer hålla till, anses vara snäppet vassare än Eastern, tror jag att det blir ett tufft första år för Minnesota.Det är ont om riktigt namnstarka spelare i Minnesota. Nu har det ju kommit in ett antal spelare med skandinaviskt påbrå i form av Mohammed Saeid, Rasmus Schüller, John Alvbåge och Vadim Demidov och de är förvisso kända i vår del av världen men inte för den sakens skull några stora stjärnor. De har även ett par spelare som har presterat mycket bra under åren i NASL, såsom skyttekungen Christian Ramirez, ytterbackarna Justin Davis och Kevin Venegas, samt brassemittfältaren Ibson. Den sistnämnde har spelat för bl.a. Porto, Spartak Moskva, Corinthians och Bologna och är nog den mest meriterade spelaren i truppen idag. Sedan kan man även hålla ett öga på den ghananske anfallaren Abu Danladi, som valdes först i årets draft, och costaricanen Johan Venegas som har hämtats in från Montreal Impact och som gjorde ett av målen i Costa Ricas 4-0-seger mot USA, vilket blev Jürgen Klinsmanns sista match som amerikansk förbundskapten.Mittbacken Axel Sjöberg från Colorado Rapid kom ju med i ”Årets lag” i MLS förra året och var nominerad till ”Defender of the Year”-utmärkelsen. Ingen svensk har någonsin vunnit en utmärkelse i MLS och det har bara vid ett tillfälle kommit med en svensk i ”Årets lag” i MLS och det var 2009 i form av Fredrik Ljungberg, så det var en mycket stark bedrift av Axel Sjöberg. Erik Friberg var inte helt ordinarie i Seattle Sounders förra året men fick ändå hyggligt med speltid och var nyttig i det lag som till slut tog hem ligatiteln. Mohammed Saeid har spelat i Columbus i två säsonger och gjort det mycket bra och varit uppskattad av fansen, detta i en lite otacksam roll som defensiv mittfältare i ett offensivt spelade Columbus, men blev nu tidigare i vintras plockad av Minnesota i expansionsdraften och får således John Alvbåge som lagkamrat. Stefan Ishizaki gjorde ett mycket bra första år i Los Angeles Galaxy, där han var med och hjälpte dem till ligatiteln 2014 och dessutom blev nominerad till ”Newcomer of the Year”-utmärkelsen samma år.Eurosport sänder en till ett par matcher varje vecka. Jag förlitar mig dock huvudsakligen på ligans egna streamingtjänst MLS Live, som verkligen är fenomenalt bra och extremt prisvärd. Man kan se matcherna både live och i efterhand och detta i grym kvalitet, åtminstone ifall man sitter på ett skapligt bredband. Egentligen är den här tjänsten bara tillgänglig i Nordamerika men ifall man har ett VPN-program kan man få tillgång till tjänsten i alla fall.