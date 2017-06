FK Zalgiris - IFK Göteborg 3-1: Förlust i genrepet

IFK Göteborg förlorade tisdagens vänskapsmatch mot Zalgiris i Vilnius med 3-1 efter att ha tappat ledningen.

FK Zalgiris - IFK Göteborg 3-1

Bengaliska eldar från tillresta supportrar mötte de blåvita spelarna när de gick ut på konstgräset på LFF Stadionas i den litauiska huvudstaden Vilnius för att möta landets stolthet FK Zalgiris på tisdagen. Matchen var en del av Zalgiris 70-årsfirande och IFK Göteborg var specialinbjudna eftersom det var just Blåvitt som var det första laget att besegras av Zalgiris i en internationell match, vilket skedde i den första omgången av UEFA-cupen säsongen 1989-90.Jörgen Lennartsson passade på att testa en del nytt i startelvan. David Boo Wiklander gick in som vänsterback istället för annars ordinarie Sebastian Eriksson och framför honom fick Sebastian Ohlsson sällsynt speltid som ytter. På den andra kanten testades Mix Diskerud i en för honom något ovan roll, och centralt på mittfältet fick unge August Erlingmark starta bredvid flyttryktade stjärnan Mads Albaek Det var framförallt bakåt det såg fortsatt osäkert ut för Blåvitts del i första halvlek. Tidigt fick hemmalagets spjutspets, den Västerviks-födde bosniske U21-landslagsmannen Bahrudin Atajic, en bra möjlighet då han utnyttjade ett långsamt mittbackspar, men utan att det resulterade. Istället rasslade det till i andra änden kort därpå sedan Mix Diskerud hittat Tobias Hysén som från nära håll slog in 1-0 i öppet mål efter en dryg kvart.De grönvita litauerna spelade emellertid upp sig och drygt tio minuter senare kom kvitteringen. Den giftige brassen Elivelto gick upp på ett inlägg och nickade till. Den blåvita backlinjen var fortsatt svajig bakåt men laget var ändå småfarligt offensivt och Salomonsson hade ett par fina räder. Även Sebastian Ohlsson hade en fin första halva på sin vänsterkant. Dock var det alltjämt 1-1 när lagen gick ut för pausvila.Med undantag från att bägge lagen bytte målvakt i paus var det inga förändringar i övrigt. IFK Göteborg inledde hyfsat piggt men efter en dryg timme fick Erik Dahlin kapitulera sedan hemmalagets inhoppare och tillika skyttekung Darvydas Sernas fått in 2-1 efter hörna. Direkt efteråt började Jörgen Lennartsson rotera på allvar när Diskerud, Albaek, Ohlsson och Hysén byttes ut mot Björdal, Smedberg-Dalence, Eriksson och Ómarsson.Mot slutet tog Zalgiris över mer och mer och IFK Göteborg skapade inte många kvitteringsmöjligheter. Erik Dahlin såg ofta säker ut i sitt agerande och försvarsspelet fungerade mestadels ganska bra. Framåt var det mer uddlöst men med drygt tio minuter kvar fick Ómarsson ett fint läge på inlägg från Björdal, men nådde inte fram. Den pigge islänningen hade senare ytterligare ett par möjligheter men utan att få bollen förbi den inhoppande målvakten Saulius Klevinskas.Istället för mål framåt skulle Zalgiris kröna jubileumsmatchen med ytterligare ett mål på tilläggstid. Först hade Sernas ytterligare en boll inne men det blev bortdömt för offside. I anfallet direkt efter lyckades rumänske inhopparen Liviu Antal få in 3-1 med ett distansskott och definitivt sätta spiken i kistan. Det var Antals första mål i hans andra match för klubben sedan han kommit från CFR Cluj för en vecka sedan. 3-1 blev sedan slutresultat.0-1 Hysén (16), 1-1 Elivelto (28), 2-1 Serna (61), 3-1 Antal (90+2)Vitkauskas (Klevinskas, 46); Vaitkünas, Oyarzun (Klimavicius, 65), Mbodj, Slijngard; Blagojevic, Traore (Antal, 58); Nyuiadzi (Mikoliunas, 69, Baravykas, 75), Ljujic, Elivelto (Luksa, 69); Atajic (Sernas, 58)Valdas DambrauskasDahlberg (Dahlin, 46); Salomonsson, Bjärsmyr, Rogne, Boo Wiklander; Diskerud (Björdal, 62), Albaek (Eriksson, 62), Erlingmark (Sabah, 82), Ohlsson (Smedberg-Dalence, 62); Hysén (Ómarsson, 62), BomanJörgen Lennartsson