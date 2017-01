Gustav Svenssons situation i Kina

Nya regler i den kinesiska ligan kan ställa till det för Gustav Svenssons kinaäventyr. Blir han kvar eller flyttar han hem?

Breaking! 2017 CSL can only allow three foreign players on field and at least one U23 player! No Asian player policy anymore! CFA IS SHIT — GZ Evergrande News (@cantonfcnews) 15 januari 2017

6 v innan ligastart ändras kinesiska ligans regler och ny gräns högst 3 utländska spelare i truppen per match (tidigare 4 plus en asiat). — Carl Fhager (@fhager75) 15 januari 2017

Only 3 foreign players can be used in one match. If you use 3 foreign starters, you can't use another foreign player to replace any of them. — GZ Evergrande News (@cantonfcnews) 15 januari 2017

Under söndagen släpptes nyheten om en stor reform inom kinesisk fotboll. De regler, om att begränsa antal utländska spelare i klubbarna, som skulle träda i kraft 2018 kommer att träda i kraft redan i år. Sedan 2009 har "3+1"-regeln verkat i ligan. Detta innebar att lagen endast kunde starta med tre utländska spelare plus en spelare från ett annat asiatiskt land varje match. Ytterligare en utländsk spelare kunde vara på bänken och bytas in så länge regeln följdes. Källa Nu är det dock slut på det roliga för klubbägarna. Den kinesiska regeringen har nu bestämt att klubbarna endast kommer få spela tre utländska spelare i varje match*. Asiater räknas också som utlänningar. Allt detta sex veckor innan ligan drar igång. Nu tvingas de kinesiska klubbarna rita om sina transferplaner och det kan ge eko hela vägen till Göteborg.Gustav Svensson är en av Guangzhou R&F's sju utländska spelare för tillfället. Klubben får fortfarande ha fem utländska spelare i matchtruppen, men får endast använda tre åt gångeni matcherna*. I en perfekt värld ska alltså hela fyra utlänningar bort från Guangzhou R&F.Vid årsskiftet värvade klubbenfrån Atlético Mineiro för ca 30mkr. Han är defensiv mittfältare och får ses som en direkt konkurrent till Gurra. Vill Guangzhou, i en snabbt växande liga som värvar stjärnspelare från världseliten, använda två av sina tre utländska trupplatser till defensiva mittfältare? Kontrakt över 2019.Sedan i somras finnsi truppen. Han värvades från M. Tel Aviv för stora pengar och är lagets stora stjärna. Under sina 15 första matcher för klubben lyckades han göra 11 mål och fem assist. Bör vara självskriven om inte för stora bud kommer. Kontrakt över 2018.På anfallssidan hittar vi den australiensiska landslagsanfallaren. Han värvades från Asteras Tripoli lite efter Svenssons intåg i klubben. Han spottade in mål i den grekiska ligan men lyckades endast göra fem mål på 16 starter och sex inhopp under förra säsongen. Tror man på honom fortfarande? Kontrakt över 2018.Ytterligare en brasse spelar i klubben. Sommaren 2015 anslötoch har levererat sedan dess. Han startade fjolåret tungt men kom igång ordentligt under sommaren. På den 18 sista matcher gjorde han nio mål och spelade fram till tre från sin offensiva mittfältsposition. Ryktades om ett japanskt bud i höstas , men kanske får bli kvar som kompis till den nya mittfältsstjärnan Urso? Kontrakt till sommaren 2018.från Kongo har haft det tungt och spenderade den sista halvan av 2016 på lån i Qatar. Röda Stjärnan sägs vilja ha honom . Lär ryka. Kontrakt över 2017.Den sista utlänningen är sydkoreanen. Jang räknas nu som en utlänning och inte som "+1" som han tidigare gjort. Han är lagets bästa mittback och representerade sitt land i OS i somras. Han kom till klubben inför säsongen 2014 och har kontrakt över 2019. En klippa med andra ord. Värderar man det eller byts han ut mot något flashigare?De närmsta dagarna och veckorna lär bli ganska händelserika. Svenssons rådgivare/agent Carl Fhager sa till GT att "vi utgår från att Gustav Svensson blir kvar", men som vi alla vet svänger det fort i fotbollsvärlden. Sedan om Gustav ska hem måste någon bort från mittfältet i IFK Göteborg, trots att Gren sagt att man alltid håller dörren öppen för spelare som Svensson, Wernbloom och Berg.Hur IFK Göteborg och Guangzhou R&F ställer upp i respektive säsongspremiärer kan bara tiden utvisa.