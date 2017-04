IFK Göteborg - AFC Eskilstuna 1-1: Delad pott i hybridgräspremiären

Det blev en oavgjord premiär på Gamla Ullevi mellan IFK Göteborg och AFC Eskilstuna sedan bägge lagen gjort mål i andra halvlek.

IFK Göteborg - AFC Eskilstuna 1-1

Trots ett ytterst tveksamt vårväder tidigare under påsken sken solen på Gamla Ullevi när IFK Göteborg tog emot AFC Eskilstuna på annandagen. Det var en historisk match då det var den första i Allsvenskan som spelades på hybridgräs. I skadade Scott Jamieson s frånvaro valde Jörgen Lennartsson att starta med Martin Smedberg-Dalence som vänsterback i en annars väntad startuppställning där Tobias Hysén startade ensam på topp och skyttekungen Mikael Boman inledde på bänken.Den första halvleken inleddes ytterst trevande från bägge håll medan hemmaklacken skanderade "AFC - Fotbollsmördare" i protest mot den moderna, kommersiella fotbollen som AFC på många sätt representerar i Sverige . Spelmässigt var det mycket kamp och få chanser inledningsvis. Mot slutet av halvleken fick dock Henrik Björdal en bra möjlighet då han, fint framspelad av Tobias Hysén, fick på ett skott som målvakten Tim Erlandsson lyckades parera. Mix Diskerud s returskott blockerades sedan av försvarare ut till en resultatlös hörna och det var mållöst i paus.I början av andra halvlek kom så första målet. Sören Rieks drev upp bollen på högerkanten och slog ett lågt inlägg snett inåt bakåt. Henrik Björdal hoppade över bollen som istället gick till en fristående Tobias Hysén. Hysén kunde sedan enkelt utnyttja ett ställt bortaförsvar och sätta 1-0 bakom en chanslös Tim Erlandsson. Tobias Hysén hade därmed öppnat sitt målkonto i årets allsvenska.Offensivt lyftes spelet något efter målet och när Mikael Boman kom in istället för Sebastian Eriksson var det en signal om att Jörgen Lennartsson ville att laget skulle trycka på för ytterligare ett mål. Istället rasslade det till åt andra hållet efter en dryg timme då Emil Salomonsson halkade på en kontring vilket gav anfallaren Mohamed Buya Turay fritt fram mot Dahlberg i målet. Där gjorde han inget misstag och det var 1-1. Buya fick sedan ett gult kort för det provocerande målfirandet.Med knappa kvarten kom Elias Már Ómarsson in istället för norrmannen Henrik Björdal som gjort ytterligare en pigg insats på högerkanten. Även Ómarsson tillförde energi och tog för sig under den korta tid han var inne. Det räckte dock inte till tre poäng denna gång och matchen slutade sedermera oavgjort efter att Blåvitt inte skapat någon riktigt het chans till ett segermål.1-0 Hysén (51), 1-1 Turay (65)Dahlberg; Salomonsson, Bjärsmyr, Rogne, Smedberg-Dalence; Diskerud (Razak, 86), Albaek; Björdal (Ómarsson, 77), Rieks, Eriksson (Boman, 62); HysénJörgen LennartssonErlandsson; Björnkvist, Öhman Silwerfeldt, Michel, Tsiskaridze; Ali, Rashkaj, Piermayr, Meade (Matic, 64); Turay (Alexandersson, 88), EddahiriPelle OlssonPatrik Eriksson, Gävle