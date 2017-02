IFK Göteborg - AIK 2-1: Välförtjänt seger i Dubai

Blåvitt avslutade träningslägret i Dubai med att välförtjänt besegra AIK med 2-1 sedan Tobias Hysén avgjort i slutet på andra halvlek.

IFK Göteborg - AIK 2-1

IFK Göteborg avslutade träningslagret i ett mulet, småregnigt och framförallt blåsigt Dubai på lördagen med match mot allsvenska toppkonkurrenten AIK. Vid seger skulle de blåvita ha chans att klättra förbi Molde i tabellen och ta hem turneringen The Dubai Interrnational Cup. Bägge lagen roterade en del i sina startelvor och Jörgen Lennartsson valde bland annat att byta ut målvakten Pontus Dahlberg mot Erik Dahlin , som spelat i de två träningsmatcherna som spelades före lägret. Lagkapten för dagen var mittbacken Thomas Rogne som hade en tung match senast mot Bröndby.Blåvitt inledde mycket piggt och redan efter två minuter kom ledningsmålet sedan Martin Smedberg-Dalence s frispark gått in via AIK-försvararen Jesper Nyholm. Mikael Boman var framme och störde och ska ha en del cred för målet. Bara tio minuter senare skulle dock utjämningen komma, även den på frispark. Angeredsonen Amin Affane skruvade in en frispark som Erik Dahlin såg segla in via stolpen.Annars var det IFK Göteborg för i stort sett hela slanten i första halvlek och man dominerade bollinnehavet. Dock producerade laget inte så många riktigt klara målchanser. Med drygt tio minuter kvar till paus slog Sören Rieks ett inlägg som David Boo Wiklander nickade mot mål. Målvakten Kyriakos Stamatopolos fick händerna på bollen och räddade, men reprisbilderna visade att den var över mållinjen. Det emiratiska domarteamet missade dock detta och ställningen förblev 1-1.I halvlek gjorde Jörgen Lennartsson sina fyra utlovade byten då Rogne, Sabah, Albaek och Boman ersattes av Bjärsmyr, Erlingmark, Eriksson och Hysén. IFK Göteborg fortsatte att styra spelet men det dröjde över halva andra halvlek innan det resulterade i chanser. Ómarsson fick två möjligheter då han först sköt utanför på volley efter ett inlägg från Sören Rieks, innan han fick på ett lågt skott som Stamatopolos räddade.Med fyra minuter kvar kom så äntligen belöningen för en spelmässigt fin blåvit insats. Martin Smedberg-Dalence tappade bollen i duell med Haukur Hauksson i straffområdet men Tobias Hysén snappade upp den och sköt in 2-1 i det högra krysset. Strax efter målet byttes just Smedberg-Dalence ut mot Kasim Prosper, medan även unge ytterbacken Edvin Dahlqvist fick speltid när han ersatte Scott Jamieson . Matchen slutade 2-1, vilket dock inte räckte för att vinna turneringen eftersom Molde hade bättre målskillnad.1-0 Självmål (2), 1-1 Affane (12), 2-1 Hysén (86)Dahlin; Salomonsson, Boo Wiklander, Rogne (Bjärsmyr, 46), Jamieson (Dahlqvist, 86); Smedberg-Dalence (Prosper, 86), Sabah (Erlingmark, 46), Albaek (Eriksson, 46), Rieks; Boman (Hysén, 46), ÓmarssonJörgen LennartssonStamatopoulos; Sonko Sundberg, Nyholm, Johansson; Hauksson, Gravius, Affane, Salétros, Antonsson; Mushitu, Mansiamina (A. Linnér, 69)