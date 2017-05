Matchen mellan Blåvitt och AIK är inställd då en AIK spelare erbjudits pengar och hotats för att se till att AIK förlorar.

IFK Göteborg - AIK INSTÄLLD!

Svenska Fotbollsförbundet meddelar via sin hemsida att kvällens match mot AIK är inställd då en AIK spelare erbjudits pengar för att se till att AIK förlorar matchen.



Det har under en tid florerat misstankar om matchfixning i Sveriges lägre serier och spelbolagen har stoppat spel på flera matcher då de sett tecken på ovanliga spel, men nu har det då till sist nått Allsvenskan och de riktigt stora matcherna i Svensk fotboll.



Det var under tisdagen som en AIK spelare kallades till ett möte där han erbjöds en större summa pengar för att se till att AIK förlorade mot Blåvitt. Det ska även ha funnits ett underförstått hot mot spelaren ifall denne skulle välja att inte ställa upp.



När information om detta nådde förbundet under onsdagskvällen har de kontaktat polis, SEF, AIK och IFK Göteborg och gemensamt har beslutet tagits att ställa in matchen.



"Det här är en mycket allvarlig attack mot svensk fotboll och det kommer vi aldrig, aldrig att acceptera", säger Håkan Sjöstrand, Svenska Fotbollförbundets generalsekreterare.



Han fortsätter "Det handlar ytterst inte om en enskild match. Det är en allvarlig attack och ett kuppförsök mot svensk fotboll. Det kommer vi aldrig, aldrig att acceptera och därför är det viktigt att vi agerar med kraft"



"Utgångspunkten för alla våra matcher är att de ska vara säkra och avgöras på sportsliga grunder. Utifrån den information vi har kan vi inte garantera att matchen IFK Göteborg och AIK är en säker match och att den avgörs på sportsliga grunder. "



Enligt Mattias Balkander på GP som pratat med Blåvitts sportchef Mats Gren är beslutet helt korrekt.



Tyvärr finns det många som drabbas av beslutet, det är säkert många AIK:are påväg från Stockholm till Göteborg för att se matchen som tagit ledigt från jobb och ordnat dyra resor för att se den här matchen som drabbas.



Framför allt är det viktigt att Fotbollssverige sluter upp runt den AIK spelare som anmält incidenten. Det är inget lätt beslut att ta men ska vi få bort den här typen av destruktiva element runt fotbollen behöver vi spelare som visar den typen av civilkurage i en svår situation.

1 KOMMENTARER 2921 VISNINGAR

På Twitter: pihlbaoge

2017-05-18 10:45:00

