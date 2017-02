IFK Göteborg - Bröndby IF 2-2: Ómarsson poängräddare på tilläggstid

Isländske inhopparen Elias Már Ómarsson gjorde sitt första mål för säsongen när han kvitterade på tilläggstid av tisdagens träningsmatch mot Bröndby i Dubai.

IFK Göteborg - Bröndby IF 2-2

På tisdagsmorgonen var det dags att dra igång årets tredje träningsmatch för IFK Göteborg. Den danska ligatvåan Bröndby IF stod för motståndet på en blåsig träningsanläggning i Dubai i den första av två vänskapsmatcher på lägret. Spelet såg slarvigt ut från bägge håll inledningsvis och det märktes att det är försäsong och att spelet inte hunnit sätta sig ännu.Efter knappa kvarten blev ringrostigheten tydlig när Thomas Rogne spelade bollen rakt i gapet på mittfältaren Christian Nörgaard. Bröndbys enda startande dansk passade sedan fram finske anfallaren Teemu Pukki som satte 1-0 i nättaket bakom unge målvakten Pontus Dahlberg . Första halvlek skulle präglas av mycket oordnat spel och en del tuffa, men schyssta dueller.Efter dryga halvtimmen kom IFK Göteborgs första riktiga målchans när fint passningsspel av Tobias Hysén och Mikael Boman ledde till att Sören Rieks kom fri centralt och gjorde 1-1 bakom ghananske målvakten Adam Kwarasey. Det skullle dock inte stå sig halvleken ut. Istället gick Thomas Rogne på sin andra blåsning när han tunnlades av polacken Kamil Wilczek som slog in 2-1 när en minut återstod av första halvlek.Efter en lång halvtidsvila där domarteamet var försenade och Bröndby bytte ut nästan hela startelvan, fick Pontus Dahlberg tidigt visa varför han är Sverige s just nu största målvaktstalang när han stod för en trippelräddning i en sekvens efter bara ett par minuters spel. IFK Göteborgs försvarsspel lämnade en hel del i övrigt att önska och det såg inte alls stabilt ut.Med tjugo minuter kvar fick före detta Falkenberg -anfallaren Gustaf Nilsson, som kommit in i paus, ett friläge som Dahlberg återigen klarade. Allteftersom spelade sig IFK Göteborg mer in i matchen och även Jörgen Lennartsson gjorde en del byten när Ómarsson, Ohlsson, Sabah och Erlingmark fick speltid. På tilläggstid var det just Elias Már Ómarsson som skulle få in kvitteringen till 2-2 sedan landsmannen och före detta Blåvittbacken Hjörtur Hermannsson tappat bollen. Matchen slutade sedermera oavgjort. IFK Göteborg vann sedan straffsparksläggningen med 6-5.0-1 Pukki (14), 1-1 Rieks (33), 1-2 Wilczek (44), 2-2 Ómarsson (90+1)-.Austin (45+1), Noer (84), Holst (90+1)Dahlberg; Salomonsson, Bjärsmyr, Rogne, Jamieson; Smedberg-Dalence (Ohlsson, 62), Eriksson (Sabah, 62), Albaek, Rieks (Erlingmark, 74); Hysén, Boman (Ómarsson, 62)Jörgen LennartssonKwarasey (Anker, 46); Larsson (Crone, 46), Arajuuri (Hermannsson, 46), Röcker (Kabongo, 46), Sikosek (Noer, 68); Nörgaard (Holst, Austin, Phiri; Wilczek (Nilsson, 46), Kalmár (Kliment, 46, Nörrestrand, 68), Pukki (Corlu, 46)Alexander Zorniger