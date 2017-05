IFK Göteborg och IF Elfsborg delade på poängen.

IFK Göteborg - IF Elfsborg 1-1: Två jämndåliga lag

IFK Göteborg och IF Elfsborg delade broderligt på poängen i en match med många felpassningar och dåligt spel från bägge håll.





Hemmalaget skulle få en riktig mardrömsstart då Issam Jebali gjorde 1-0 för Elfsborg redan efter tre minuter. Domare Martin Strömbergsson hamnade i fokus sedan han godkänt målet trots att



Trots att spelet var allt annat än bländande lyckade IFK Göteborg få in kvitteringen före paus. När fem minuter återstod av halvleken lyckades Tobias Hysén styra in ett skott av Elias Már Ómarsson som gick in bakom danske målvakten Kevin Stuhr-Ellegaard och det var 1-1. I paus gjorde Jörgen Lennartsson ett byte när



Det fortsatte se frustrerat ut från hemmalaget efter paus och flera spelare i drog på sig onödiga gula kort. Däribland fanns mittbacken



IFK Göteborg - IF Elfsborg 1-1



Mål: 0-1 Jebali (3), 1-1 Hysén (40)



IFK Göteborg (4-4-2): Dahlberg; Salomonsson, Bjärsmyr, Rogne, Eriksson; Björdal (Sabah, 46) Albaek, Diskerud (Erlingmark, 84), Rieks; Ómarsson, Hysén

Tränare: Jörgen Lennartsson



IF Elfsborg (4-4-2): Stuhr-Ellegaard; Randrup, Horn, J. Nilsson, Lundqvist; Gustavsson (Rosenqvist, 87), Dyer, S. Olsson, Lundevall (Bajrami, 78); Frick, Jebali

Tränare: Magnus Haglund



2017-05-28 20:02:07

