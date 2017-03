IFK Göteborg - Kalmar FF 1-1: Avslagen vårmatch på Ullevi

Det blev oavgjort i lördagens träningsmatch mellan IFK Göteborg och Kalmar FF på ett vårsoligt Ullevi.

IFK Göteborg - Kalmar FF 1-1

0 KOMMENTARER 639 VISNINGAR 0 KOMMENTARER639 VISNINGAR DAVID BERG

david_berg88@hotmail.com

På Twitter: @_david_berg_

2017-03-18 16:48:45 david_berg88@hotmail.comPå Twitter: @_david_berg_2017-03-18 16:48:45

ANNONS:

Fler artiklar om IFK Göteborg

IFK Göteborg

2017-03-18 17:30:00

IFK Göteborg

2017-03-18 16:48:45

IFK Göteborg

2017-03-18

IFK Göteborg

2017-03-17 17:00:00

IFK Göteborg

2017-03-17 12:55:00

IFK Göteborg

2017-03-16 17:00:00

IFK Göteborg

2017-03-15 17:00:00

IFK Göteborg

2017-03-15 15:10:00

IFK Göteborg

2017-03-15 07:00:00

IFK Göteborg

2017-03-14 17:00:00

ANNONS:

Vårsolen sken över ett mycket öde Ullevi när IFK Göteborg tog emot Kalmar FF för en vänskapsmatch på lördagen. Jörgen Lennartsson frångick återigen sin 4-4-2-uppställning och satsade på 4-4-1-1 med Mikael Boman ensam på topp. Nyförvärven Henrik Björdal och Mix Diskerud debuterade från start på mittfältet. Kalmar FF kom närmast från en 0-3-förlust mot Örgryte men laget är av tradition starkt och en värdemätare för Blåvitt inför allsvenska premiären.Den första halvleken skulle överlag bli mycket avslagen och det blåvita mittfältsspelet hade svårt att sätta sig. Istället var det gästerna som skapade de hetaste chanserna. David Boo Wiklander räddade ett skott från Papa Diouf på mållinjen efter drygt tjugo minuter. Knappa tio minuter senare fick Svante Ingelsson på ett fantastiskt vänsterskott som var ottagbart för målvakten Pontus Dahlberg och det var 1-0 till Kalmar FF. Strax före paus hade Diouf en nick i stolpen och siffrorna kunde således varit ännu större.Inför andra halvlek gjorde Jörgen Lennartsson de två byten han annonserat på förhand vilket innebar att Mikael Boman ersattes av Elias Már Ómarsson på topp medan Erik Dahlin gick in och vaktade målet istället för Pontus Dahlberg. Under första hälften av halvleken kom även Rogne, Erlingmark och Hysén in på bekostnad av Bjärsmyr, Diskerud och Eriksson. Rieks bildade anfallspar med Ómarsson medan Hysén gick ned till vänster på mittfältet. Spelet fortsatte dock se statiskt ut och det skapades få målchanser åt bägge håll.Ifk Göteborg hade knappt haft en enda riktigt bra målchans när kvarten återstod. Då hittade Scott Jamieson in till Sören Rieks med ett fint inlägg från vänsterkanten, varpå dansken nickade in kvitteringen. Efter målet lyfte hemmalaget spelet en aning och spelarna kändes överlag mer trygga i det vanliga 4-4-2. Hernik Björdal byttes ut med tio minuter kvar efter en godkänd insats, och ersattes av Lawson Sabah . Lennartsson valde att lufta en stor del av truppen och senare kom både Smedberg-Dalence och Sebastian Ohlsson in på bekostnad av Salomonsson och Rieks. Matchen slutade sedan oavgjort 1-1.0-1 Ingelsson (29), 1-1 Rieks (74)Dahlberg (Dahlin, 46); Salomonsson (Smedberg-Dalence, 85), Bjärsmyr (Rogne, 54), Boo Wiklander, Jamieson; Björdal (Sabah, 79), Diskerud (Hysén, 62), Eriksson (Erlingmark, 62), Rieks (Ohlsson, 85); Albaek; Boman (Ómarsson, 46)Jörgen LennartssonSöderberg; Nouri, V Elm, Thorbjörnsson, Larsson; Ingelsson, R Elm (Eriksson, 65), Hallberg, Johansson (Edqvist, 85); Söderqvist, Diouf (Ziarat, 90+1)Peter SwärdhAntti Kanerva, OlofstorpDen trötta, avslagna träningsmatchen mellan IFK Göteborg och Kalmar FF slutar 1-1 på Ullevi - efter mål av Svante Ingelsson och Sören Rieks.Det blev oavgjort i lördagens träningsmatch mellan IFK Göteborg och Kalmar FF på ett vårsoligt Ullevi.Redaktionen ger er sina tankar inför dagens träningsmatch mot Kalmar FF på Ullevi.Inför Allsvenskan lämnar ö-laget byter till ett lag från en stad som gärna hade haft lite mer vatten runt sig, Örebro som ligger vid Hjälmarens kant.Senaste matchen mot IFK Norrköping på Ullevi slutade 2-1 och innebar uttåg i Svenska Cupen. Istället för semifinal väntar nu en träningsmatch mot Kalmar FF.Efter ett stopp hos ett lag som mest förknippas med en ö i Stockholm är det dags för ett lag från Göteborgs skärgård. Häcken!I dagens inför Allsvenskan går vi igenom Hammarby IF, en på många sätt unik klubb. Trots att man är en av Sveriges populäraste fotbollsklubbar har man (på fotbollssidan) bara vunnit ett ynka SM Guld (2001). Blir det ändring på det snart?IFK Göteborgs ungdomsverksamhet är en viktig del av föreningens fotbollssatsning och det långsiktiga målet är att halva A-truppen ska bestå av spelare från Fotbollsakademin. Årets bevakning av de blåvita ungdomarna kommer att ske löpande i den här sammanfattande artikeln men även i en del i separata artiklar, matchrapporter mm.Panelen är här och säger sitt om uttåget mot IFK Norrköping, föreningens nyförvärv och veckorna innan premiären mot Malmö FF.Turen har kommit till Jönköpings Södra IF att presenteras i "Inför Allsvenskan". Jönköping är laget vars hemmaarena ligger i en backe och har utsikt över Vättern. Också ett av Allsvenskans defensivt starkaste lag under 2016.