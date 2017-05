IFK Göteborg - Kalmar FF 3-0: Liten revansch

IFK Göteborg tog en liten revansch från derbyförlusten mot BK Häcken och hade inga problem att besegra Kalmar FF på söndagen.

IFK Göteborg - Kalmar 3-0

Majsolen hade gått i moln när ett revanschsuget IFK Göteborg klev ut på Gamla Ullevi för att ta emot gästande Kalmar FF på söndagseftermiddagen. Efter den pinsamma derbyförlusten borta mot BK Häcken var ångesten inför det alltid luriga motståndet från Småland ganska påtaglig. Vad gällde startelvan valde Jörgen Lennartsson att återigen låta Scott Jamieson inleda på bänken och istället starta med Sebastian Eriksson som vänsterback. Glädjande i övrigt var att mittfältaren Mads Albaek var tillbaka från start efter skada.Efter att på lördagen blivit stöttade av en stor uppslutning med supportrar var det ett heltänt IFK Göteborg som inledde matchen och det visade sig tidigt ge resultat. Efter bara fyra minuter fick Sören Rieks bollen på sin vänsterkant och tog några steg inåt i banan innan han slog in 1-0 lågt vid den främre stolpen. Det var ett mål av högsta Arjen Robben-klass och en drömstart för hemmalaget.Det var Blåvitt som ägde spelet i första halvlek och dominansen fortsatte. Efter knappt tjugo minuter kom norrmannen Henrik Björdal fram på sin högerkant och hittade in till Tobias Hysén som satte tvåan bakom en chanslös Lucas Hägg-Johansson. Senare hade de blåvita bud på mer, bland annat sedan Mads Albaek varit nära att peta in 3-0 efter flipperartat spel i straffområdet. Med undantag från en nick från gästernas lagkapten Tobias Eriksson i halvlekens slutskede var Kalmar FF relativt uddlösa före paus.I andra halvlek tog Kalmar FF över mer och mer spelmässigt och jobbade sig in i matchen men utan att skapa några riktigt heta reduceringschanser. David Elm fick på ett fint volleyskott mitt i halvleken som dock gick rakt på Pontus Dahlberg som tippade till en resultatlös hörna. Istället rasslade det till med besked i andra änden några minuter senare då Blåvitts lagkapten Mattias Bjärsmyr fick på en präktig träff på volley efter en frispark. Bollen gick in via täckande Kalmar-försvarare och 3-0 var ett faktum.Efter 3-0 dog matchen lite och Tobias Hysén hade chansen att öka på ytterligare med kvarten kvar när han slog till på ett inlägg från inhopparen Martin Smedberg-Dalence , men stolpen var i vägen. Mot slutet av matchen hyllades laget med stående ovationer från läktarna, en stark kontrast till det efterspel man såg efter tisdagens insats på Hisingen. Blåvitt bärgade tre mycket viktiga poäng denna eftermiddag.1-0 Rieks (4), 2-0 Hysén (19), 3-0 Bjärsmyr (68)Dahlberg; Salomonsson, Bjärsmyr, Rogne, Eriksson; Björdal (Smedberg-Dalence, 68), Albaek (Erlingmark, 74), Diskerud, Rieks; Boman, Hysén (Ómarsson, 78)Jörgen LennartssonHägg-Johansson; Nouri, Biskupovic, V. Elm, Thorbjörnsson; Eriksson, Romarinho (H. Hallberg, 80), M. Hallberg, Johansson (Sachpekidis, 58); Eid (Ingelsson, 58), D. ElmPeter Swärdh Johan Hamlin , Bro