Delad pott i premiären.

IFK Göteborg–Malmö FF 1–1: Publiken bästa spelare i jämn premiärmatch

Ingen vinnare kunde krönas i premiärmötet mellan Blåvitt och Malmö FF, på ett kokande Ullevi.

Dagen vi väntat på var äntligen här, och vilken match det skulle bli! Hemmapubliken var den stora behållningen på ett i princip fullsatt Ullevi där mesta mästarna i svensk klubblagsfotboll fick dela på poängen. Det var första tävlingsmatchen för Malmö FF sedan sista omgången av Allsvenskan 2016, då man åkte ur cupen redan i kvalet i augusti. Dessutom förlorade man sitt genrep mot AFC Eskilstuna (0–1). Blåvitt kom närmast från en seger i genrepet mot Falkenberg (1–0).



Efter att ha uppmärksammat 30-årsjubileet av Blåvitts triumf i Uefacupen 1987 var det också hemmalaget som tog det inledande initiativet i årets kanske viktigaste match. Efter ett missat friläge av Søren Rieks tog Blåvitt ledningen redan i åttonde minuten när Mikael Boman svagt markerad av Behrang Safari nickade in ledningsmålet på en hörna. Chockstart för regerande mästarna, som med tunga avbräck i skadade Jo Inge Berget och ännu inte startklara Anders Christiansen lät hemmalaget föra spelet första kvarten. Men gästerna åt sig in i matchen och efter dryga halvtimmen hade Malmö tagit över spelet mot ett Blåvitt som blivit lite bekväma. Pawel Cibicki, som tillbringade förra säsongen på lån Jönköpings Södra, fick ett flertal chanser som unge hemmamålvakten Dahlberg kunde göra några riktigt fina räddningar på. Det var dock samme Cibicki som till slut lyckades nicka in kvitteringsmålet på hörna, och lagen gick till paus med ett oavgjort resultat.



Andra halvleken inleddes stökigt med många avblåsningar, och inget av lagen lyckades etablera något spel under första kvarten. Matchen böljade fram och tillbaka men med få chanser för något av lagen. Viss fördel för Blåvitt som vann flera hörnor, dock utan resultat. Inget av lagen lyckades pressa nämnvärt för ett ledningsmål i slutskedet av matchen, men Blåvitt var närmast med några halvchanser under slutminuterna. Matchen slutade 1–1, och Blåvitt fortsätter sin jakt efter första segern nästa helg bort mot nykomlingen IK Sirius.



IFK Göteborg–Malmö FF 1–1

Mål: 1–0 Boman (8), 1–1 Cibicki (34)



IFK Göteborg (4-4-1-1): Dahlberg; Salomonsson, Bjärsmyr, Rogne, Jamieson; Bjørdal (Ómarsson, 82), Albæk, Mix (Diskerud, 87), Eriksson; Rieks; Boman (Hysén, 75)

Tränare: Jörgen Lennartsson



Malmö FF (4-4-2): Wiland; Tinnerholm, Nielsen, Brorsson, Safari (Konate, 81); Eikrem (Jeremejeff, 46), Lewicki, Rakip, Sana (Christiansen, 72); Cibicki, Rosenberg.

Tränare: Magnus Pehrsson

1 KOMMENTARER 2293 VISNINGAR 1 KOMMENTARER2293 VISNINGAR ROBIN FAHLSTRÖM

2017-04-01 15:36:27

ANNONS:

Fler artiklar om IFK Göteborg

IFK Göteborg

2017-04-01 16:07:30

IFK Göteborg

2017-04-01 15:36:27

IFK Göteborg

2017-04-01

IFK Göteborg

2017-03-31 09:55:00

IFK Göteborg

2017-03-30 19:03:00

IFK Göteborg

2017-03-29 08:11:03

IFK Göteborg

2017-03-28 07:00:00

IFK Göteborg

2017-03-26 17:00:00

IFK Göteborg

2017-03-25 17:00:00

IFK Göteborg

2017-03-25 12:00:00

ANNONS:

Pontus Dahlberg visade mot Malmö FF varför han är Sveriges största målvaktslöfte just nu.Ingen vinnare kunde krönas i premiärmötet mellan Blåvitt och Malmö FF, på ett kokande Ullevi.Den allsvenska premiären är här. Lyssna på det igen. DEN ALLSVENSKA PREMIÄREN ÄR HÄR OCH REDAKTIONEN GER ER AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHH!!!!!!!!!!!Stunden är kommen, den allsvenska premiären är här. Nya Ullevi, över 30 000 åskådare och publikfest väntar, och för motståndet står gästande Malmö FF. Nu gäller det!På lördag tar IFK Göteborg emot Malmö FF på Ullevi i en otroligt het allsvensk premiär. Jag tog mig ett snack inför matchen med Ulf Nilsson, som är chefredaktör på Himmelriket.Pontus Dahlberg höll nollan när han debuterade för svenska U21-landslaget i segermatchen mot Tjeckien.Den gångna helgen var helgen där den dåliga traditionen av att låna en timme av våra liv för att sedan lämna tillbaka den i slutet av sommaren utan ränta gick av stapeln för 2017. I protest blev Veckan som gått uppskjuten till tisdagen. Fast det var inte riktigt sant. Men innan vi går in på varför veckan som gått kom på en tisdag tänkte jag prata om veckan som gått.IFK Göteborgs ungdomsverksamhet är en viktig del av föreningens fotbollssatsning och det långsiktiga målet är att halva A-truppen ska bestå av spelare från Fotbollsakademin. Årets bevakning av de blåvita ungdomarna kommer att ske löpande i den här sammanfattande artikeln men även i en del i separata artiklar, matchrapporter mm.Inför Allsvenskan har nått sin slutstation för året, och sist ut är laget Blåvitt möter i årets första Allsvenska match, Malmö.