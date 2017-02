IFK Göteborg - Sandefjord 3-1 "Mads Albaek bäst på plan när Blåvitt tar årets första seger"

Dags för säsongens andra träningsmatch i Prioritet Serneke Arena då Blåvitt tar emot Sandefjord. Matchen startar redan 16.00 för att Sandefjord ska kunna hinna hem med färjan ikväll. En sen ändring i startelvan är att Erik Dahlin ersätter Pontus Dahlgren i målet då den senare fått avstå på grund av sjukdom.

Sandefjord i vitt tar avsparken och slår direkt högt för att sätta press på Blåvitt, men det blir inte bättre än en tidig inspark. De första minuterna blir det tydligt att Sandegjord satsar mer på press samtidigt som Blåvitt försöker bygga vidare på den tidigare inslagna vägen där man försöker spela sig ur situationerna. I den fjärde matchminuten kommer matchens första läge och det är till Blåvitt där Sören Rieks och Martin Smedberg Dalence väggspelar sig in i straffområdet. Avslutet går tätt utanför stolpen.Det är Elias Omarsson som står för den största Blåvita pressen och pressar Sandefjordsmålvakten varje gång spelet når bak dit.Efter 10 minuters spel är bollfördelningen ganska jämn, eventuellt med fördel till Sandefjord, men det är Blåvitt som har skapat de lägen som varit. Omarsson kommer förbi på högerkanten och faller lätt i straffområdet, men Tobias Hysén slinker igenom Sandefjordsförsvaret och plockar upp bollen framför näsan på målvakten. Skottet täcks dock och kan enkelt plockas upp av målvakten.Även om Sandefjord tillåts hålla en del boll så håller Blåvitt dem effektivt borta från straffområdet.Kanske passande då att Sandefjords ledningsmål kommer efter vad som såg ut att vara en grov missbedömning i försvaret. Ett inläggs slås mot en ensam Sandefjordanfallare som löper in i straffområdet. Antingen ser inte försvaret honom eller så tror de att han är offside, för ingen gör något och när Erik Dahlin i målet väl reagerar är det för sent. 0-1 efter 14 minuter.Efter ledningmsålet avtar Sandegjords press märkbart. Det straffar sig direkt och i den 18:e matchminuten kommer Tobias Hysén i en löpning bakom försvararen och blir frispelad. Ensam med målvakten rullar han säkert in kvitteringen.Mads Albaek styr mittfältet på ett bra sätt med svepande crossbollar och ett stort lugn i spelet samtidigt som Hysén är farlig med sina vältajmade löpningar.Det är också Tobias Hysén som står för Blåvitts ledningsmål i den 23:e matchminuten då han än en gång lurar Sandefjords backlinje och kommer ensam med målvakten. Den här gången på vänsterkanten, men avslutet är lika kliniskt som första gången. Två riktigt bra mål från Hysén.Efter ledningsmålet tar Blåvitt över mer och man är nära att göra även 3-1 när Albaek friställer Omarsson. Mottagnignen är dock inte helt kockren och chansen rinner ut i intet. Kort därefter är det Sören Rieks som kommer fri i straffområdet, men ur snäv vinkel sätter han bollen utanför. Efter 30 minuters spel börjar Sandefjord trycka tillbaka Blåvitt lite och tillåts hålla boll på Blåvitts planhalva, men man har fortsatt svårt att komma in i straffområdet. I den 33:e minuten blir Adbul Razak liggandes utanför mittcirkeln och tar sig om höften. Blåvitt tvingas till ett lite tidigare byte än planerat och in kommer Sebastian Eriksson.Kort efter bytet kommer Blåvitt till nästa läge. Hysén skarvar till Emil Salomonsson som slår ett inlägg snett in och bak. Rieks nickar, ca en halvmeter över ribban.Omarsson sliter en hel del men är lite ovän med bollen. Annars hittar de Blåvita spelarna varandra på ett sätt som imponerar sett till hur tidigt på säsongen det är.När matchen går in på tilläggstid får Hysén ytterligare ett läge, men tappar balans i avslutet. Det är det sista som sker i första halvlek, och Blåvitt går till vila med en 2-1 ledning.Redan innan matchen var fem byten bestämda till andra halvlek. Det första skedde redan under första halvlek där Eriksson ersatte Razak, och 4 återstår. Thomas Rogne går ut och ersätts av Benjamin Zalo. Emil Salomonsson går ut och in kommer Mikael Boman. Det innebär att Martin Smedberg Dalence går ner på högerbacken. Mads Albaek som var bäst på plan i första går ut för Lawson Sabah och Sören Rieks ersätts av Sebastian Ohlsson. Omarsson går ner på högerkanten.Sandegjord gör två byten även de.I inledningen av andra halvlek skrapar Mikael Boman fram Blåvitts första hörna för matchen. Hörnan blir resultatlös och de första 5 minuterna av andra halvlek turas lagen om att slå hörnor. Inledningen av andra halvlek håller sämre kvalitet än första halvlek med betydligt fler felpass. Det märks att flera byten gjorts.I den 58:e minuten skapar Blåvitt halvekens första läge där Sebastian Ohlsson vänder spelet med en lång boll till Smedberg Dalence på högerkanten. Inspelet från Smedberg Dalence skarvas med går utanför stolpen.Sandefjord fortsätter byta ut spelare under halvlekens gång.I den 63:e minuten får Omarsson med sig en frispark på högerkanten. En frispark som nästan sparkas i eget mål av en Sandefjordsförsvarare. I samband med frisparken blir Omarssons tröja sönderdragen och han får ta på sig Prosper Kasims tröja med nr 17 istället.I den 69:e minuten utökar Blåvitt till 3-1. Än en gång är det Tobias Hysén som slinker igenom men där de tidigare målen varit välplacerade skott var det här mer ett skott på kraft. Bara tre minuter senare är Hysén i farten igen men den här gången sparkar han hål i luften.August Erlingmark får komma in och byter av Elias Omarsson på högerkanten. I den 77:e minuten går även Tobias Hysén ut tillsammans med Scott Jaimieson. De ersätts av Prosper Kasim och Edvin Dahlqvist. Edvin Dahlqvist tar för sig fint när han kommer in och står bland annat för en fin framspelning till Kasim, som dock väger lite för lätt mot Sandjefjords mittbackar.I den 83:e minuten kommer Boman i straffområdet, men efter att ha snurrat runt lite så går avslutet utanför det högra krysset. Ett läge som förtjänade ett bättre avslut.Samtidigt tillkännager speakern att det är 842 personer på plats. Får anses bra sett till att matchen började redan 16.00 på en onsdag.Nivån på spelet har gått ner markant och just nu är känslan den att man från båda håll mest spelar av matchen. Matchen avslutas med att Sandefjord drar ett skott tätt utanför Dahlins vänstra stolpe. Det blir aldrig någon hörna utan matchen blåses av direkt.Matchen slutar 3-1 till Blåvitt.