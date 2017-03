Inför Allsvenskan 2017 - Halmstad BK - Laget som kvalade upp

Det börjar dra ihop sig till Allsvensk säsong än en gång och Alltid Blåvitt passar på att gå igenom motståndarlagen i 2017 års Allsvenska. Först ut är laget som slutade trea i Superettan förra året, Halmstad BK

3:a i Superettan, Uppflyttade via kval mot Helsingborg.Blå Tröjor med Svarta byxor hemma. Förra säsongen hade man en gröngul sköldpaddsliknande skapelse borta. Spelade även i ett helvitt ställ.Örjans vall7 13520 381 (Halmia-Landskrona). Publikrekord för Halmstad BK är 19 753.1922Vackert grönt gräs!58 577Var ligger Halmstad egentligen? Dum fråga kanske, men inte helt ovidkommande. Regeringen har nämligen sedan 2015 arbetat för att minska antalet län i Sverige, från 21 till endast sex stycken. Detta har på vissa platser upplevts som relativt logiskt och inte stött på så mycket motstånd, och på andra platser stött på mer motstånd. Att Kalmar, Jönköping och Kronoberg blir Småland är ganska naturligt.Halland däremot har inte riktigt några andra län att naturligt slås ihop med. Många vill inte ens slås ihop med andra län. Idag har Hallands län den sjukvård som är rankad bäst i Sverige och det finns rädsla gör att det ska försämras om man slås ihop med andra län.Underligast av allt kanske var det första förslaget som kom 2015 där Halland styckades upp och åts upp av Västra Götaland, Skåne och Småland. I den första indelningen skulle Halmstad och Laholm flyttats till Skåne, Hylte till Småland och Varberg, Falkenberg och Kungsbacka till Västra Götaland.I det senaste förslaget hålls Halland intakt, och går i sin helhel upp i Västra Götaland. Beslut i frågan har dock skjutits upp, och missnöje finns även i bland annat Västerås där man inte är glada över att tryckas ihop med Gävleborg och Örebro.Rivaler: I Allsvenskan idag främst Blåvitt. Annars finns en gammal rivalitet med Halmia IS som dock inte fått se så många möten lagen emellan de senare åren. Detta då Halmia, lika många andra konkurrerande lag i de mindre städerna (IFK Malmö, Råå IF, IK Sleipner etc), inte klarat av att konkurrera med de mer framgångsrika klubbarna från orten.Halmstad var i slutet av 90-talet och början av 2000-talet ett Allsvenskt topplag som vann mångas sympatier ute i landet då man trots väldigt begränsade resurser klarade av att konkurrera med storklubbarna. Bland annat var man laget som 1997 bröt Blåvitts svit med fyra raka SM Guld. HBK tog även guld 2000, och kom tvåa 2004, men sedan dess har det varit svårare för klubben, som de senaste säsongerna åkt jojo upp och ner ur allsvenskan och superettan.Halmstad är nykomlingar i år efter att ha spelat Helsingborg ur Allsvenskan i kvalet i höstas. En situation man inte är helt ovana vid. Halmstad har faktiskt kvalat tre gånger hittills under 2010-talet. Efter att ha slutat toksist 2011 kvalade laget 2012 upp genom att slå Sundsvall hemma med 3-0 och förlora borta med 4-3. Året efter möttes samma lag i kvalet igen, och då lyckades Halmstad hålla sig kvar i Allsvenskan. 2014 klarade laget av att hålla sig kvar utan kval, men 2015 blev det istället direktnedflyttning.Inga i år.Bortamatch 2007. Pontus Wernbloom gör 0-1 redan i 5:e matchminuten, och efter en rätt hård match med flera gula kort åt båda håll kan Hjalmar Jonsson i en 57:e minuten dra en frispark i ribban. På returen nickar Ragnar Sigurdsson mot mål och Jonas Wallerstedt skarvar den vidare i mål. Kort därefter - i den 64:e minuten - får Blåvitt en ny frispark, från samma position, och Hjalmar Jonsson slår en nästan identisk frispark. Men den här gången går den rakt i mål. 3-0! Halmstad får göra ett tröstmål i slutet av matchen, men segern var aldrig diskuterad. En av nyckelmatcherna under hösten som slutade med SM Guld.Bortamatch 1997. Allsvenskan är på väg att gå över i hösthalvan och Blåvitt möter ett Halmstad som överraskande blivit huvudkonkurrenten till SM Guldet. Blåvitt, med fyra raka SM Guld hade inte gjort en fantastisk säsong men nu skulle man tvåla dit Halmstad och sätta saker tillrätta. Som en slags extra försäkring har man även passat på att bara två dagar innan matchen köpa en Halmstads bästa spelare, Robert Andersson.Det gick inte riktigt som planerat, och istället för att tvåla dit Halmstad fick Blåvitt se en ny stjärna födas. Stefan Selakovic ersätter Robert Andersson och gör hattrick i en match som Halmstad till sist vinner med hela 6-0. En smäll Blåvitt aldrig hämtade sig ifrån. Säsongen slutade med en andraplats, och efter det tog det hela tio år innan Blåvitt åter stod som Svenska Mästare.Halmstad spelade inte i AllsvenskanHBK-IFK 1-2IFK-HBK 1-1I omgång 14 tar Blåvitt emot Halmstad på Gamla Ullevi, schemalagt till den 10:e Juli. I omgång 27 tar Halmstad emot Blåvitt på Örjans Vall. Datum ej fastställt, men blir i mitten av Oktober.Det stora utropstecknet inför den här säsongen är att Sead Haksabanovic blev kvar i klubben trots många erbjudanden från utlandet. Född 1999 lyckades Sead förra säsongen med konststycket att göra 8 mål, trots att han bara var 16 när säsongen började. Anses av många vara en av de största talangerna i Sverige för tillfället, och hade själv sinnesnärvaron att stanna kvar i Halmstad ett år till för att utvecklas istället för att flytta till en bänk utomlands.Annars är den kanske mest namnkunnige spelaren i laget Ivo Pekalski, som på senare tid haft lite svårt att leva upp till förväntningarna som legat på honom sedan hans genombrott i Malmö 2010.Halmstad har en väldigt ung trupp med en snittålder på endast 22,4 år, och jag tror laget kommer vara inblandade i bottenstriden. De senare årens statistik visar att många lag faktiskt klarar att hålla sig kvar det första året efter de gått upp, och magkänslan säger att Halmstad kommer göra det också, men det kräver att laget lyckas omvandla sin ungdomliga entusiasm till poäng i inledningen av säsongen, och inte faller in i ett förlorande mönster för fort. Insatsen mot Norrköping i cupen (0-7) bådade definitivt inte väl, och är kanske en påminnelse om att det är ett väldigt ungt lag som lätt blir uppgivna och tappar fokus när det går emot.Halmstad såg skrämmande dåliga ut borta mot IFK Norrköping och har inte imponerat på mig alls under försäsongen. Man tog sig till Allsvenskan efter playoff-vinst mot ett Helsingborg i kris men det känns inte som att truppen har breddats tillräckligt för att laget ska ha riktigt bra förutsättningar att hänga kvar. Det finns inget som kittlar överhuvudtaget när jag tänker på Halmstad idag och de kommer få slåss för att hänga kvar i år.Halmstad BK har ändå en ganska spännande grupp. Truppen är relativt ung och har ganska hög potential, men är då också svårbedömd. Mycket av ansvaret ligger på Jan Jönsson i år. Jag gillar det lilla jag har sett från nye Kosuke Kinoshita(om han blir spelklar) men samtidigt så har man tappat en ledare och sista utpost i Stojan Lukic. Halmstad kändes lite mer som ett ”lag” förra året än 2015 och klarar av att spela med en större variation. Men jag tror ändå att det kan bli ett jobbigt år för Halmstad BK som kanske saknar en riktig ledare eller två på planen som håller ihop det när det blåser. HBK kommer få slita i botten av serien.