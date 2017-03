Inför Allsvenskan - AFC Eskilstuna - Laget som flyttade

I Alltid Blåvitts andra avsnitt i nedräkningen inför Allsvenskan 2017 kommer turen till AFC Eskilstuna, ett av lagen som tog en direktplats till Allsvenskan i förra årets Superetta. Laget som inför den här säsongen överger Väsby för att flytta till Eskilstuna och försöka skaffa sig ett nytt hem.

2:a i SuperettanOrangea tröjor och orangea byxor. Helt ljusblå bortaställ.Tunavallen6 0006 3571922/2002. Första arenan byggdes 1922, men man byggde i princip om hela arenan 2002, vilket är varför vi redovisar publikrekordet på ”nya Tunavallen”.BalkongmattaEskilstuna67 359I och med AFC Eskiltunas flytt till Eskilstuna från Upplands Växby så går Eskilstuna med i en relativ liten klubb av städer. Man blir nämligen blott fjärde staden som haft minst tre allsvenska lag. Göteborg var först ut, där Blåvitt, Gais och Öis alla tre deltog i den första säsongen av Allsvenskan (och alla tre lagen slutade topp tre), sedan dess har de fått sällskap av Redbergslid, Gårda, Häcken och Västra Frölunda.Redan säsongen efter var det dags för Eskilstunas två andra bidrag till den Allsvenskan historien, IK City och IFK Eskilstuna.Sedan dess har Stockholm haft flera klubbar uppe i Allsvenskan. Den tredje staden som klarat av bedriften är lite överraskande Helsingborg som haft HeIF, Råå IF och Stattena IF uppe i Allsvenskan.En annan bubblare på listan är Uddevalla, som haft Oddevold och IFK Uddevalla uppe i Allsvenskan, och där Ljungskile faktiskt också ligger i Uddevalla kommun, men inte kommer från staden Uddevalla.Alla och ingen. AFC Eskilstuna har mycket att jobba med för att vinna över resten av fotbollssverige. I mångas ögon är laget en representation av allt som är fel med den moderna fotbollen. Ett lag utan själ eller historik som köper andra lags platser i seriesystemet och likt ett NHL lag flyttar till en stad där man tror det finns en marknad för laget.Det är med andra ord många i fotbollssverige som hoppas det går dåligt för laget.Just lagets brist på historia gör samtidigt att de själva saknar några riktiga rivaler.AFC Eskilstuna Väsby United Café Opera Djursholm har haft en väldigt brokig historia. Klubben AFC United bildades 2007 under namnet Athletic FC, men tog sig snabbt upp i seriesystemet genom att ta över skuldtyngda lags platser. Ända till dess att laget och tog över Väsby Uniteds plats i Division 1. Laget lyckades ta sig upp i Superettan och kort därpå även till Allsvenskan.Det ironiska i den affären är att just Väsby United själva gjort en liknande resa. Ska man spåra den platsen i seriesystemet som AFC innehar får man jobba sig tillbaka till Djursholms IF, som runt millenieskiftet slog sig ihop med Café Opera och blev FC Café Opera i några år. När det projektet föll ihop slog man ihop sig med Väsby IK och bildade Väsby United, vars plats AFC nu till sist tog över innan man under förra säsongen beslutade sig för att genomföra ytterligare en sammanslagning, där AFC United går ihop med Eskilstuna City.Mauricio Albornoz som var inlånad och gjorde några matcher för Blåvitt förra säsongen återfinns nu i AFC.Blåvitt har aldrig mött AFC i sin nuvarande form.Se ovan.AFC Spelade inte i AllsvenskanAFC Spelade inte i AllsvenskanBlåvitt tar emot AFC i den första matchen på Gamla Ullevi, 17:e April i omgång tre. Bortamötet är i omgång 25, runt den 24:e September.AFC har trots all kritik som riktats mot laget gjort en imponerande resa där man klättrat stadigt i seriesystemet även utan att ta andra lags platser. Avancemanget till Allsvenskan ordnades på egen hand. I laget har man lyckats få in ett av de mest välmeriterade nyförvärven i årets Allsvenska i den tidigare Arsenalspelare Emmanuel Frimpong. Frimpong har spelat i både Premier League och Champions League, men har haft svårt att få regelbunden speltid på högre nivå de senare åren. Enda klubben han gjort mer än tio A-lagsframträdanden för är Ufa i Ryska ligan, där han gjorde 25 matcher mellan 2014 och 2016.I övrigt är det ett lag med få spelarnamn den svenska fotbollspubliken känner igen. Den stora förändringen i truppen inför i år är snarare på tränarsidan, där man tappat Özcan Melkemichel till Djurgården och ersatt honom med tränaren som inledde förra säsongen i just Djurgården, Pelle Olsson.Som jag var inne på redan i tipset om Halmstad så är det faktiskt väldigt vanligt att lagen som går upp i Allsvenskan håller sig kvar i alla fall första året. Senast en nykomling åkte ur var 2013 då Öster åkte ur direkt, och sedan fortsatte den resan ner i Division 1 också.Med det sagt så ser AFC på förhand ändå ut som det svagaste laget i Allsvenskan 2017. Jag tror det blir första året sedan 2013 där en nykomling åker ur, och den nykomlingen är AFC.Jag tror att AFC Eskilstuna kan bli en sådan nykomling som slår folk med häpnad inledningsvis. Framförallt blir det spännande att se vad en spelare som Emmanuel Frimpong egentligen går för. Detta känns på många sätt som årets motsvarighet till Östersund från ifjol och det ska bli spännande att se hur långt det intressanta lagbygget räcker.AFC Eskilstuna är nog det lag som är mest svårbedömt för mig. AFC har tappat stora delar av sin centrallinje, samt sin karismatiske coach till Djurgården. Det där ersätter man inte så lätt, även om man lyckats värva spelare som Frimpong bland många andra. Omar Eddahri är väldigt duktig, och jag är förvånad över att han är kvar i klubben. Det krävs ett under av Pelle Olsson om man skall lyckas få ihop det här. Pelle om någon vet hur man räddar kvar underdogs i Allsvenskan, men jag tror inte att det kommer gå vägen för ett nykomponerat AFC. Utmaningen är för stor.