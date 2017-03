Under försäsongen slog Blåvitt AIK nere i Dubai, något som förhoppningsvis bara är den första av flera vinster mot laget från Solna.

Inför Allsvenskan - AIK - Laget från förorten

Näst sista inför Allsvenskan idag när vi tar oss an AIK - ett lag som på senare år bytt skepnad lite och börjat tänka mer långsiktigt. Både på och utanför plan.

ADRIAN PIHL SPAHIU

På Twitter: pihlbaoge

2017-03-24 17:00:00

2:aSvarta tröjor med gula detaljer och vita byxor hemma, helvitt borta.Friends Arena50 000 på fotboll (blir i praktiken lägre med avspärrningar m.m.)43.713 (i en 1-2 förlust mot Blåvitt)2013GräsStockholm/Solna (för mer info, läs Kuriosa)1 372 565Fun fact. Solna, tillsammans med Sundbyberg är de enda kommunerna i Sverige som helt och hållet ligger i en annan tätort. Hela Solna kommun ligger i Stockholms tätort, samma med Sundbyberg. Här hemma i Göteborg har vi liknande situationer, men inte fullt ut. T ex så ligger Mölndal i Göteborgs tätort, men Mölndals kommun är rätt stor till ytan, så Lindome och Kållered ligger inte i Göteborgs tätort.Så i framtiden när folk säger att AIK inte är från Stockholm kan ni briljera med era nyvunna kunskaper (om ni inte läste den här artikeln förra året då vi också tog upp det här) och förklara att AIK är inte från Stockholm Stad (kommunen) men man är från Stockholm stad (tätorten.) Sen brukar ju AIK:are själva snacka en del om någon Biblioteksgata, men det är så ointressant så jag brukar somna av halvvägs igenom det argumentet.Alla. Det här är ändå klubben som älskar att polarisera allt. Det var ju inte längesedan de mötte ”inte AIK” en hel säsong. Ett litet extra hat kan man väl dock säga att de har för de två lagen i grannkommunen och även lite för Blåvitt. Fun fact. Blåvitt och AIK har antagligen sveriges största "icke-lokala" rivalitet. Det är de två största lagen i de två största städerna i landet, från varsin kust. Men lagen spelar också i helt motsatta färger. Gult är ofta kallad motsatsfärg till blått (egentligen är det gul-lila och blå-orange, men så noga behöver vi inte vara) och svart är motsatsen till vit. Blåvitt är motsatsen till Gulsvart.AIK har varit igenom en del de senaste åren. 2004 åkte man ur Allsvenskan inför tomma läktare efter en incident mot Hammarby i omgången innan. Nere i Superettan byggde man om mycket av laget och lyckades med bedriften att gå rakt upp igen. Nästa år var det en rafflande guldstrid där man på slutet tappade mot Elfsborg. Fun fact är att Djurgården, tvillingbrorsan som blev kvar i Stockholm gjorde samma resa 2000, där man var nere och vände i Superettan och året efter kom tvåa som nykomling. Dock blev inte 2007 samma succé för AIK, och man gjorde två sämre år innan man 2009 lite överraskande tog ett SM Guld. Det var klubbens blott tredje SM Guld i modern tid. Året efter gick det betydligt sämre och man var länge inblandade i den absoluta bottenstriden. 2012 var det då åter dags att ge sig in i guldstriden, och där har man i princip blivit kvar sedan dess. Man var med 2013, 2014, 2015 och 2016 men har alltid fallit på målsnöret, och under 2016 tröttnade ledningen efter många år på tränaren Andreas Alm som fick gå för att göra plats för en återvändande Rickard Norling.Under en längre period har AIK gått och blivit något så oväntat som ett föredöme vad gäller integrering i socialt utsatta områden och blivit väldigt aktiva ute i Stockholms förorter. Det har fått till följd att laget blivit bättre på att plocka in lokala talanger, och många spelare i AIK idag har kommit fram i de lokala klubbarna.Nej. Det säger väl sig själv att man inte kan vara ängel om man spelar i AIK.AIK borta 2007. AIK och Blåvitt är de lagen som gjort flesta Allsvenska säsonger av alla, och har mött varandra väldigt många gånger. Det finns flera roliga matcher att minnas, men ett minne som personligen är väldigt trevligt är bortamötet 2007. Det var näst sista omgången, Blåvitt hade guldläge, bara AIK och Trelleborg stod i vägen för ett guld. Mattias Bjärsmyr bröstar in en boll som precis tar sig över mållinjen (även om vissa än idag hävdar att den inte var helt över) och 0-1 står sig matchen ut. SM Guldet, det första på 11 år (det är sällan Blåvitt går så länge utan guld historiskt sett) var enormt efterlängtat och bärgades omgången efter hemma på Ullevi.Nej. Bara nej.AIK-IFK 3-3IFK-AIK 1-0AIK-IFK 1-2IFK-AIK 3-0Torsdag den 18:e maj, omgång nio tar Blåvitt emot AIK, och precis som 2015 så åker Blåvitt till Solna i den näst sista omgången av Allsvenskan. Datum inte fastsatt än, men räkna inte med att det blir en helg. Det blir av tradition väldigt sälla helgmatcher i Stockholmsområdet.AIK har haft en tendens av att inleda säsonger dåligt men sedan komma igång på hösten och med den konkurrens som kommer gälla i år i Allsvenskan blir det viktigt att laget inte faller bakom innan sommaren.Inför säsongen har AIK sålt Alexander Isak för en rekordusmma och investerat de pengarna i bland annat Kristoffer Olsson, lagkapten för det svenska U21 landslaget. Simon Thern är ett annat meriterat namn som inte fått till det riktigt i Heerenveen och lånas ut till AIK över hela 2017.AIK har en trupp fylld med flera väldigt lovande spelare som måvlakten Oscar Linnér, Amin Affane och Noah Sonko Sundberg, som blandas med rutinerade pjäser som lagkaptenen Nils Eric Johansson, Stefan Ishizaki och den nyanlände Henok Goitom.Under vintern var det en del som pratade om att AIK gjort en storsatsning i år. Så långt vill jag nog inte sträcka mig - Thern är ett känt namn men fick knappt spela i Heerenveen som exempel - men värvningen av Kristoffer Olsson visar på ett långsiktigt tänk som är sällsynt i AIK.Det som jag dock tycker är mest intressant hos AIK är tränaren Rickard Norling, en av de mest spännande tränarna i Sverige. Norling är en tränare som ofta bryter ny mark, och för fotbollen framåt.Frågan är hur bra Norling och AIK fungerar med varandra. Jag tror inte Norling hade varit i AIK idag om det inte var för att han är AIKare. 2008 fick han lämna under uppmärksammade former där styrelsen trots massivt supportertryck för att hålla Norling kvar valde att sparka Norling. Efter ett tag hamnade Norling i Malmö där han tog Guld och blev väldigt populär, framför allt bland spelarna, men än en gång skar det sig med styrelsen och Norling fick lämna inför säsongen 2014.Enligt rykten som florerat har det i framför allt fallet Malmö handlat om att Norling vill agera mer ”manager” och styra mer än bara över A-laget, vilket gjorde att de skar sig med den dåvarande sportchefen.Nu är Norling i AIK där sportchefen som var med (som scoutingchef på den tiden) när han sparkades 2008 finns kvar. Björn Wesström har under många år styrt AIK på olika sätt, och frågan är hur det samarbetet kommer fungera på sikt. Kan de lyckas kan det bli väldigt bra för AIK.Risken är dock att det inte gör det. När AIK värvade in Sulejman Krpic ska Norling enligt rykten inte ens ha vetat vem spelaren är, och det är en indikation på att kommunikationen mellan sportchefen och tränaren kanske inte alltid fungerar som den bör.AIK har en spännande trupp med en bra blandning av rutin och talang och en av de modigaste och mest nytänkande tränarna i Sverige.Kan laget bara hålla sig på rätt sida kaoset som föreningen konstant lever i så kan det bli ett väldigt bra år för AIK.Tycker AIK har investerat pengarna från Isak klokt. Kris Olsson är ett klassköp och kommer fungera bra tillsammans med Simon Thern. Bra fötter på dem två. Det enda frågetecknet för mig är anfallsuppsättningen. Bara massa stora, tunga killar som kan få det svårt i vissa matchsituationer. De hade nog behövt en kvick djupledslöpare.Näst sista inför Allsvenskan idag när vi tar oss an AIK - ett lag som på senare år bytt skepnad lite och börjat tänka mer långsiktigt. 