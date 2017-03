Häcken storsatsar för att etablera sig i toppen på riktigt och har tagit in Stahre, Farnerud och Faltsetas. Den som kan sin historia vet att det här är ett givet sätt att nå sjundeplatsen.

Inför Allsvenskan - BK Häcken - Laget från skärgården

Efter ett stopp hos ett lag som mest förknippas med en ö i Stockholm är det dags för ett lag från Göteborgs skärgård. Häcken!

0 KOMMENTARER 189 VISNINGAR 0 KOMMENTARER189 VISNINGAR ADRIAN PIHL SPAHIU

På Twitter: pihlbaoge

2017-03-16 17:00:00 På Twitter: pihlbaoge2017-03-16 17:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om IFK Göteborg

IFK Göteborg

2017-03-16 17:00:00

IFK Göteborg

2017-03-15 17:00:00

IFK Göteborg

2017-03-15 15:10:00

IFK Göteborg

2017-03-15 07:00:00

IFK Göteborg

2017-03-14 17:00:00

IFK Göteborg

2017-03-13 18:00:00

IFK Göteborg

2017-03-13 17:00:00

IFK Göteborg

2017-03-13 07:00:00

IFK Göteborg

2017-03-12 20:29:56

IFK Göteborg

2017-03-12 17:00:00

ANNONS:

10:eGulsvart-randigt hemma, med svarta byxor. Helvitt borta.Bravida Arena650061002015Fotbollshatande konstgräsGöteborgs skärgårdOklart var gränsen skall dras.Häcken har fått utstå en del skämt om sitt klubbnamn. Uppkomsten är dock betydligt mer oskyldig än många vill få det till. När några ungdomar ville registrera sitt kompislag för vanligt seriespel godkändes inte BK Kick och man valde att helt enkelt döpa klubben efter häcken som gick runt träningsplanen.Det förklarar dock inte den logotyp man hade i flera år (fram till 2013), som bestod av två halvklot som överlappade varandra med texten ”Häcken” under. Om man ville få stop på rump-skämten var det inte den bäst designade logotypen. Eller så var det hela ett stort skämt på just det.Partille Cup och Broöppningar.Häcken blandar och ger en hel del. Vissa matcher spelar man väldigt bra, andra matcher spelar man väldigt dåligt. Man har efter flera år som jojo-lag nu lyckats etablera sig lite i Allsvenskan, man gick upp 2008 och har lyckats hålla sig kvar sedan dess, vilket är mer än man kan säga om Häckens syskon i FC Gothia som båda trillade ur utan att ta sig tillbaka.2012 stod man för sin hittills bästa säsong någonsin när man slutade tvåa bakom Elfsborg, men sedan dess har man haft det svårare. Man blandar fortfarande bra med dåligt, men de senaste säsongerna har det kanske varit lite mer dåligt än bra i blandningen.Förra säsongen är på något sätt typisk för Häcken där man först lyckades ta sin första titel genom att slå Malmö i cupfinalen (och även passade på att göra sig en egen liten bangersskandal, för ni vet, monkey see, monkey do) men slutade sedan först på 10:e plats i Allsvenskan, trots en väldigt profilstark trupp.Alexander FaltsetasHemmamatchen hösten 2009. Klockan närmar sig 93 minuter när Blåvitt får en frispark på egen planhalva och jagar frenetiskt ett ledningsmål. Kim Christensen slår upp en boll som nickas bort av försvaret. Gustav Svensson lägger in bollen i straffområdet, Jakob Johansson skarvar vidare till Stefan Selakovic som tar sin mest maxade löpning i livet. Han är först på bollen och petar in den. Gamla Ullevi exploderar. Det var det sista som hände i matchen.Vänta, vad säger ni nu? Var det inte mot Häcken? Just det ja, det var en annan del av FC Gothia.Premiären 2013. Den spelas på Ullevi och för första gången på länge är det ett derby utan en tydlig favorit. Häcken var bara en hårsmån från att ta guld året innan, och Blåvitt hade slutat på en tredje sjundeplats på tre år.Men när Allsvenskan 2013 väl drog igång var det ett annat Blåvitt vi fick se. Ett Blåvitt som åt upp och pulvriserade Häcken. 3-0 stannade det vid till sist.Borta 2009. Blåvitt omgången tidigare haft invigning av Gamla Ullevi och slog där Djurgården med hela 6-0 inför en fullsatt ny arena. Tillbakagången till den allsvenska verkligheten blev dock hård för Blåvitt. Mögliga omklädningsrum och träläktare på en oönskad utflykt till skärgården var inte lika glamouröst och det syntes tydligt att Blåvitt hade tankarna någon annanstans. Blåvitt slarvar gång på gång och Häcken har hela 4-0 när Tobias Hysén till sist får peta in ett tröstmål.IFK-BKH 1-0BKH-IFK 2-2IFK-BKH 4-0BKH-IFK 1-2I omgång sex är det dags för årets skrägårdsutflykt, den 30:e April, när Blåvitt gästar öarna. I omgång 20, runt den 20:e Augusti är det dags för Blåvitt att bjuda till fest när kusinen från öarna kommer på besök.Truppen är stor, och har en ruggit spets, framför allt centralt där man börjar redan med målvakten Peter Abrahamsson, en av Allsvenskans bästa målvakter. I mittförsvaret har man framför allt förstärkt med Rasmus Lindgren, tillsammans med andra erkänt starka pjäser som Arkivou och Sudic. Sistnämnde Sudic förmåga att ständigt plocka på sig röda kort kan dock bli ett problem.Mittfältet har i många år varit lagets starkaste del, och så även i år. Frågan är hur man ska klara sig undan missnöje från spelare som vill ha mer speltid. Erik Friberg kommer tillbaka från Seattle, Alexander Farnerud kom redan under hösten förra året, och lägg på det till att man sedan tidigare har Nasiru Mohammed och Mohammed Abubakari. Bara där har Häcken ett av de starkaste mittfälten i Allsvenskan. Och då har man också tagit in Alexander Faltsetas från Djurgråden och har flera juniorer som knackar på dörren.Framåt har man den alltid farlige Paulinho och Alhassan Kamara som på 29 matcher för Örebro gjorde 15 mål.På pappret har Häcken en väldigt stark trupp, och på bänken har man tagit in en ny röst i form av Mikael Stahre som ersätter Peter Gerhardsson som efter många år ute på öarna tackar för sig.Under försäsongen har Häcken gjort bra ifrån sig och man slog nyligen ut AIK ur Svenska Cupen med 3-0.Men det är något här som låter bekant. Farnerud, storsatsning, Stahre, stark trupp. Vänta lite, det här är ju Blåvitt anno 2012! Måste med andra ord bli en sjundeplats.BK Häcken. Ja, vad skall man säga egentligen. Häcken har en trupp som med rätt flyt faktiskt kan ta hem Allsvenskan i år. Åtminstone framför backlinjen så har man alla ingredienser som behövs. Abrahamsson är en av seriens stabilaste målvakter, Abubakari är en personlig favorit som täcker ytor som nästan bara Gustav Svensson kunde överträffa, Alexander Farnerud är seriens kanske bästa spelare och Paulinho där strax bakom. Vad man saknar är en backlinje av högre klass, den 12e spelaren på läktaren och än så länge så tycker jag inte att man har fått ut vad man kan kräva från anfallsspelet. Allt annat än en topp 4-placering borde ses som ett rejält misslyckande ute på Hisingen.I vanlig ordning pratar man om att det slår gnistor om Häcken på våren. I år har jag dragits med i hypen och håller med om att det ser ruskigt intressant ut, framförallt offensivt. Dock tror jag att ett mästarlag måste vila på en stark defensiv. Abrahamsson håller hög klass i målet men i övrigt ser backlinjen skral ut. Tror dock absolut man har chans på Europa.Hur många år i rad har man sagt nu att Häcken är livsfarliga och kommer sluta före Blåvitt? Fem. Hur många gånger har det hänt? Noll. Getingarna ser dock vassare ut än på länge och om Stahres cyniska defensiva tänk gifter sig fint med klubbens roliga fotbolls-aura kan detta mycket väl bli året då de kniper en europaplats via allsvensk spel. Tror dock det svala intresset kring klubben sätter stopp för det.Efter ett stopp hos ett lag som mest förknippas med en ö i Stockholm är det dags för ett lag från Göteborgs skärgård. Häcken!I dagens inför Allsvenskan går vi igenom Hammarby IF, en på många sätt unik klubb. Trots att man är en av Sveriges populäraste fotbollsklubbar har man (på fotbollssidan) bara vunnit ett ynka SM Guld (2001). Blir det ändring på det snart?IFK Göteborgs ungdomsverksamhet är en viktig del av föreningens fotbollssatsning och det långsiktiga målet är att halva A-truppen ska bestå av spelare från Fotbollsakademin. Årets bevakning av de blåvita ungdomarna kommer att ske löpande i den här sammanfattande artikeln men även i en del i separata artiklar, matchrapporter mm.Panelen är här och säger sitt om uttåget mot IFK Norrköping, föreningens nyförvärv och veckorna innan premiären mot Malmö FF.Turen har kommit till Jönköping Södra IF att presenteras i "Inför Allsvenskan". Jönköping är laget vars hemmaarena ligger i en backe och har utsikt över Vättern. Också ett av Allsvenskans defensivt starkaste lag under 2016.Blåvitt vann mot Halmstad i U21-serien och Paka gjorde comeback. Men efter 15 minuter skadade han sig och fick halta av planen med vänster knä hårt lindat. Se de blåvita målen från matchen längst ned i artikeln.Fjärde laget i Alltid Blåvitts nedräkning inför Allsvenskan 2017 är Sundsvall. Laget som 2016 gick upp som en sol och ned som en pannkaka. Tunga spelartapp framtvingade av dålig ekonomi under sommaren gjorde att laget hade väldigt svårt att hävda sig under hösten.Det har minst sagt varit en händelserik Blåvit vecka. En vecka som inleddes med det första tillskottet i spelartruppen och ett årsmöte, vilket sedan följdes av ytterligare ett tillskott i spelartruppen och en cupförlust.Det blev tack och godnatt för IFK Göteborgs Svenska Cupen-dröm mot IFK Norrköping i lördags. Det hindrade dock inte Supporterklubben Änglarna att filma de händelser som utspelade sig på läktaren.Cupäventyret må vara över, men nedräkningen inför Allsvenskan är det inte och nu har turen kommit till förra årets seriesegrare i Superettan, IK Sirius