Förra årets bortamöte med Djurgården var inte det roligaste vi minns. Förhoppningsvis blir det bättring på det i år.

Inför Allsvenskan - Djurgårdens IF - Laget med hemvändarna

Inför Allsvenskan stannar till i Stockholm för andra gången när det är dags att gå igenom Djurgårdens IF - laget som fick hem Isaksson och Källström.

0 KOMMENTARER 695 VISNINGAR 0 KOMMENTARER695 VISNINGAR ADRIAN PIHL SPAHIU

På Twitter: pihlbaoge

2017-03-20 17:00:00 På Twitter: pihlbaoge2017-03-20 17:00:00

7:aMörk och ljusblå-randiga tröjor med mörkblå byxor hemma, röd och blå-randiga tröjor med mörkblå byxor borta. Vit tredjeställ.Tele2 Arenaca 30 00031 756 (Hammarby’s rekord)2013Badrumsmatta av sämsta sort!Stockholm1 372 565 (tätorten)Djurgårdens klubbmärke är väldigt tydligt uppstyrt hur det ska se ut. Färgerna är bestämda och likaså formen.Något som inte är bestämt däremot är matchdräkterna. De flesta känner såklart igen Djurgårdens blårandiga tröjor, men vilka färger är det egentligen? Det varierar faktiskt. Det finns inga bestämmelser kring vilka färger hemmatröjan ska ha och nyanserna av blått har varierat en del genom åren, även om det i regel alltid är någon variant av ljusblått och någon variant av mörkblått.AIK och HammarbyDjurgården gjorde en ordentlig resa i början av 2000-talet där man år 2000 vann Superettan, 2001 som nykomling kom tvåa innan man 02 och 03 tog två raka guld. Som tidigare nämnt i dessa inför artiklar norpade man ju även ett guld framför näsan på Blåvitt 2005. 2007 var situationen den omvända och Blåvitt tog guldet framför Djurgården som hade möjligheten inför sista matchen men istället slutade 3:a efter att man förlorat mot redan nedflyttningsklara BP samtidigt som Kalmar vann och gick om. Efter det har det varit betydligt dystrare att vara Djurgårdare. 2009 kvalade man sig kvar med nöd och näppe (låg under med 0-2 efter första matchen mot Assyriska) och sedan dess har mycket handlat om att ta sig tillbaka till toppen. De senaste åren har laget blandat och gett en del. 2015 var man med i toppstriden rätt länge och 2016 trodde nog många att laget skulle fortsätta så. Istället sparkades tränaren Pelle Olsson och laget slutade sjua.Inga i årPremiären på Gamla Ullevi 2009. Det är invigning av den nya arenan, och det är mot Djurgården som kommer ner med ett storfölje. Som för att göra allt ännu bättre skiner solen osedvanligt mycket just den här påsken och jag minns dagen som betydligt varmare än den antagligen var. Joel Alme framför Snart Skiner Poseidon live och inramningen är fantastiskt. Inför matchen hade Expressen intervjuat Mattias Bjärsmyr och Sebastian Rajalakso där intervjun avslutas med dessa fantastiska rader.Till sist, hur slutar dagens match, er emellan?SR: Jag tror det blir tufft, bra spel. Sen måste jag säga: Vi vinner. Med uddamålet.MB: Då säger jag att vi vinner med två. Det kan också bli en knall. Att vi vinner med 5- 0.SR: I såna fall lovar jag att gå hem till Stockholm.MB: Vadå, fråga Elfsborg?! De torskade med 5- 1 mot oss förra säsongen. Och då spelade vi med B-laget.Sebastian slapp gå hem, för Blåvitt vann med hela 6-0 efter att Ragnar Sigurdsson bland annat dragit in en boll från egen planhalva.Hemmamatchen 2005. Djurgården och Blåvitt slåss om SM Guldet och med bara några omgångar kvar möts lagen på Ullevi. Blåvitt har skadeproblem inför matchen och tvingas spela Magnus ”Ölme” Johansson som mittback. I första halvlek tror alla att Blåvitt gör 1-0 men målet vinkas väldigt tveksamt bort för offside. Troligtvis är det en touch på ett Djurgårdsben som lurar domaren att lyfta flaggan, då Selakovic ser ut att vara onside när passen slås men offside när Djurgårdsbacken ”skarvar”. I andra kontrar Djurgården in 0-1. Via Tobias Hysén av alla. Blåvitt kvitterar men när Ölme klumpigt drar på sig ett rött kort blir Djurgårdens farliga kontringar än mer potenta.När nästa tveksamma offsidesituation uppstår väljer linjedomaren att istället fria och Djurgården gör 1-2. Tobias Hysén rundar av det hela med att göra 1-3 och i studion sitter Glenn Hysén och ser obekväm ut utan att veta om han ska vara glad åt pojken eller ledsen för att Blåvitt förlorade.IFK-DIF 2-1DIF-IFK 3-1DIF-IFK 2-2IFK-DIF 0-0Första mötet är i åttonde omgången den 15:e Maj borta. Andra mötet är i den 22:a omgången hemma runt den 10:e September.Djurgården har på pappret skaffat sig ett riktigt vasst lag där både två av nyckelspelarna i de senaste 15 årens landslag flyttat hem. Andreas Isaksson och Kim Källström är två av de bästa spelarna i allsvenskan.Djurgårdens problem är i anfallet där det bara finns - om vi räknar Magnus Eriksson som mittfältare - två spelare i truppen. Gustav Engvall var länge tänkt att komma in och knycka en av platserna men soppan med Bristol gör att det lånet tycks utebli.Räkna med att Djurgården som fått in mycket pengar och vill satsa kommer förstärka med en anfallare till inom kort, troligtvis en etablerad.Laget har en ny tränare i Özcan Melkemichel som i fjol tog upp AFC till Allsvenskan. Özcan har ofta fått lovord för sin förmåga att knyta ihop grupper och gjuta mod i spelare. Frågan är hur hans personlighet passar ihop med Kim Källström. Det är en av nycklarna för Kim Källström och Andreas Isaksson kommer - varesig de vill det eller inte - ha ett enormt inflytande bland spelarna med sin rutin och historik.Djurgården hade förra säsongen varken en vidare bra offensiv eller en speciellt bra defensiv. Laget kryssade bara en endaste match. Siffrorna kan ses på två olika sätt. Antingen att det bara var 3 lag som vann fler matcher under 2016, eller att det bara var två lag som förlorade fler matcher. Det sistnämnda bådar inte väl för ett lag som vill etablera sig i toppen, och även om Kim Källström kanske är Allsvenskans bästa spelare så kommer inte Kim kunna båda stoppa de insläppta målen och skapa chanser framåt. Och det är Djurgårdens problem inför nästa säsong.Att laget både behöver göra fler mål och släppa in färre mål. Det samtidigt som laget på pappret blivit svagare både i defensiven och offensiven sedan förra säsongen inleddes.Djurgården kommer nog hänga lite bakom de andra topplagen, men kommer ha svårt att hänga med i den absoluta guldstriden över en hel säsong.Värvningar som Kim Källström och Andreas Isaksson smäller ganska högt och väcker en hel del minnen från svunna tider. Men jag har känt ända sedan direktsändningen av Källströms ankomst till Arlanda att det här blir en överhype. Det är förvisso svårt att dömma lag bara efter en försäsong, men under Svenska Cupen blev det en del rejäla magplask mot Degerfors och Brommapojkarna och det kommer bli några liknande resultat även i Allsvenskan. Nyckeln till en bra placering blir att få tag i en målskytt och att få igång honom över hela säsongen. Utan en sådan kommer det bli en mittenplacering i år.Inför Allsvenskan stannar till i Stockholm för andra gången när det är dags att gå igenom Djurgårdens IF - laget som fick hem Isaksson och Källström.IFK Göteborgs ungdomsverksamhet är en viktig del av föreningens fotbollssatsning och det långsiktiga målet är att halva A-truppen ska bestå av spelare från Fotbollsakademin. 