Inför Allsvenskan - Hammarby IF - Laget på Söder

I dagens inför Allsvenskan går vi igenom Hammarby IF, en på många sätt unik klubb. Trots att man är en av Sveriges populäraste fotbollsklubbar har man (på fotbollssidan) bara vunnit ett ynka SM Guld (2001). Blir det ändring på det snart?

11:aVita tröjor med gröna detaljer och gröna byxor hemma. Helgrönt ställ borta.Tele2 Arenaca 30 00031 0742013Badrumsmatta av sämsta sortStockholm1 372 565 (tätorten)Hammarby bildades från början som en roddförening och klubbmärket har sina bakgrund i just rodden. Det är ganska vanligt bland roddföreningar att ha en vit flagga med två horisontala ränder på som symbol, bland annat har Stockholms Roddförening en vita flagga med två blå horisontella ränder på.Hammarby valde därför att gå med två gröna ränder, vilket var ledigt. Eller så trodde man i alla fall. Det visade sig snabbt att Göteborgs Roddförening hade en vit flagga med två gröna ränder på. Istället för att hitta en ny färg valde Hammarby helt enkelt att lägga till en tredje rand. Därifrån kommer Hammarbys ganska udda klubbmärke. Under åren har det gjorts om lite, bland annat tillkom bokstäverna på flaggan och kransen runt. Först var kransen en sluten cirkel, men öppnades sedan upp.AIK, Djurgården och att inte vara först.Hammarby åkte ur allsvenskan 2009 och var efter det favoriter till att gå upp varje år utan att lyckas. Tvärt om var det väldigt nära negativt kval några gånger. Men till sist 2014 lyckades man ta sig tillbaka till det Allsvenska finrummet. Man inledde 2015 i Allsvenskan hyfsat starkt, men allt eftersom säsong led mot sitt slut tappade man mer och mer fart. Mot slutet såg det ut som om man skulle dras med i bottenstriden, men en bra avslutning såg till att man placerade sig på behagligt avstånd från strecken.Hammarbys insatser 2016 påminde en del om insatserna 2015, där man hade några dippar under sommaren men kom igång på hösten igen. Efter en längre svacka gick Nanne Bergstrand ut och förklarade att Hammarby inte skulle kunna spela framtidens fotboll med det spelarmaterial man hade, och att man istället skulle fokusera på att ta poäng snarare än att leda utvecklingen framåt.Och Nanne hade rätt i att de skulle börja ta poäng i alla fall. Med en tightare defensiv och direktare offensiv trillade poängen in igen. Men det var uppenbart att Nanne och Hammarby inte skulle fortsätta tillsammans och mycket riktigt så lämnade Nanne klubben efter säsongen.IngaHammarby-IFK Göteborg 31:a Oktober 1982. Det här var första året som SM Guldet delades ut efter slutspel, och i finalen mötte Blåvitt Hammarby. Längtan efter ett första SM Guld var stor i Hammarbylägret, och för Blåvitt var det den stora återkomsten efter fiaskot 1970 (när man som regerande mästare åkte ur Allsvenskan.) Blåvitt hade trots stort spelövertag förlorat första matchen på Ullevi med 1-2, och hade nu kniven mot strupen inför ett kokande Söderstadion. Men Blåvitt som var nyblivna UEFA Cup-mästare tog efter en lite trevande start ett stadigt grepp om matchen. Efter 20 minuter kom 0-1, efter 40 kom 0-2 och direkt i andra halvleks första minut kom även 0-3. Blåvitt kontrollerade matchen efter det och trots ett tröstmål var Hammarby aldrig riktigt nära. Blåvitt tog hem SM Guldet och tog den hittills enda trippeltiteln i svensk fotbollshistoria. (SM Guld, Cupen Guld och Europaguld.) Det var början på en längre Blåvit dominans av Svensk fotboll. Guldet följdes upp av nya guld 83, 84 och 87 såväl som ytterligare en Europatitel 87.Hammarby - IFK Göteborg 2002. Den här matchen kan lika gärna vara en match vi helst glömmer, men sett till utfallet får det ändå ses som en bra match. Blåvitt åker till Söder med kniven emot strupen. Man ligger på nedflyttningsplats med två omgångar kvar och är i princip tvungna att vinna borta mot de regerande mästarna för att hålla sig kvar. Senast man tog med sig poäng hem från Söder var 1990. Matchen blir en orgie i ångest från de blåvita, men i den 86:e minuten petar Långås in en boll. 0-1 och i och med att Norrköping bara spelade oavgjort gick man upp på kvalplats inför den sista omgången.Hammarby-Blåvitt 2005. Det är den 25:e omgången. Blåvitt jagar serieledande Djurgården. Förutsättningarna är klara. Djurgården måste tappa poäng mot Öis samtidigt som Blåvitt vinner mot Hammarby för att man ska ha en chans att gå om Djurgården. Änglarna anordnar tågresa till Stockholm (undertecknads första bortamatch som 16:åring.) Det börjar sådär när Hammarby tar ledningen men Nicklas Alexandersson gör 2 mål och ger Blåvitt ledningen. Samtidigt kommer rapporter om att Öis håller 0-0 mot Djurgården. Men så i den 85:e minuten kvitterar Hammarby. Sedan gör de även 3-2 när Blåvitt desperat jagar 3 poäng. Resultatet säkrar SM Guldet till Djurgården, som till råga på allt firar tillsammans med Öisarna på Gamla Ullevi.IFK-HIF 2-1HIF-IFK 2-0IFK-HIF 1-0HIF-IFK 0-1Blåvitt tar emot Hammarby den 26:e April i omgång 5 och den 21:a Augusti i omgång 19 åker Blåvitt till Stockholm för att ta med sig 3 poäng hem.Förra året så sade jag att om man bara har tålamod med lagbygget så trodde jag 2016 skulle kunna bli roligt. Det blev det inte.Nannes varande eller inte varande i Hammarby var en het potatis i princip hela säsongen, och när Nanne gick ut och sågade truppen och fotbollssverige i allmänhet så var det tydligt att saker inte stod helt rätt till.I år har man tagit in en relativt oprövad dansk tränare i form av Jacob Michelsen som kommer från Sönderjyske i den danska ligan. Michelsen tog sensationellt Sönderjyske till en en andraplats i danska ligan säsongen 2015/16, klubben bästa placering någonsin. Detta var dock Michelsens första uppdrag på den nivån, och han har aldrig tidigare testats i en storklubb som Hammarby (Sönderjyske kommer från Haderslev, en stad i storleksordning Falkenberg).Truppen har flera riktigt vassa namn, och man har bland annat tagit in Jiloan Hammad från Bundesliga. Namnkunnighet på truppen har dock inte varit Hammarbys problem de senaste åren. Redan förra året hade man en på pappret bra trupp, men lyckades inte riktigt få till det. Frågan är om det blir bättre i år? Nja. Jag tror Hammarby gör en stabilare säsong och slutar några placeringar högre, men tror inte de kommer blanda sig in bland topplagen.Hammarby har inte imponerat på mig under våren men värvningen av Jiloan Hamad känns väldigt intressant. Han bidrar med nyttiga erfarenheter från spel utomlands och kommer bli ett tillskott. Dock är det inte en spelare som hux flux förvandlar Hammarby till ett topplag och jag tror i vanlig ordning att Bajen ett tag kommer känna sig hotade av en playoff-plats men att det ordnar sig ganska bekvämt till slut. Hur länge håller Kennedy Bakircioglu?Hammarby IF har plockat in en av Danmarks mest upphaussade tränare i Jakob Michelsen. Vad han kommer göra med Hammarby är inte lätt att säga idag. Men man ser att laget vill bli ett mer bollhållande lag än Nannes version. Bland andra har Jiloan Hamad har värvats in och har börjat bra. Hammarby är ett lag som med luft under vingarna kan flyga lite högre än vad truppen har kapacitet av, men på samma sätt har man tidigare haft en förmåga att ha en övertro på sig själva och då underprestera istället. Hammarby kommer ändå inte ha några problem alls att klara kontraktet. Med en vass forward så kan man kanske nå en topp 6 placering om pusselbitarna faller rätt. Men Hammarby är Hammarby och idag skulle jag tro att man hamnar snäppet under topplagen.