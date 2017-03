Ska Elfsborg fortsätta lägga krokben för Blåvitt eller är det dags att ta första trepoängaren i Borås sedan 2005?

Inför Allsvenskan - IF Elfsborg - Laget från Knalleland

I dagens Inför Allsvenskan besöker vi kusinen på landet, Elfsborg.

5:aGula tröjor med svarta byxor hemma, helrött borta.Borås Arena16 89917 0832005Knämördande fuskplastBorås71 700Borås är en gammal textilstad och idag ligger en textilhögskola i Borås. Genom Borås rinner också ån Viskan.Just textilindustrin och Viskan är väldigt nära knutna till varandra, och en stor del av textilindustrin låg vid åns kant. Något som idag - långt efter textilindustrin i centrala Borås dött - skapat en del problem. Det ligger nämligen stora mängder giftiga färgämnen på botten i Viskan igenom i princip hela Borås. Så länge inte bottensedimenten rörs om ligger färgerna kvar på botten men planer på att anlägga ett bad vid kanten av ån har fått skrotas.IFK Göteborg.Elfsborg har det senaste decenniet varit ett konsekvent topplag och har slutat topp 4 nästan alla säsonger och har varit en av förhandsfavoriterna varje säsong. Dock har det bara blivit 2 guld, 2006 och 2012. Framför allt har man haft svårt att få till spelet på gräs, och och flera säsonger har deras oförmåga att vinna på gräs nått komiska höjder.Hemmaspelet är det tvärt om med, där man är väldigt starka. Speciellt lag hemmahörande på gräs haft väldigt svårt att vinna i Borås. Faktum är att sedan 2010 har bara ett av seriens gräslag (Malmö) lyckats vinna i Borås, nu när Helsingborg åkt ur.De senaste åren har laget varit i lite av en generationsväxling där kultbärare som Anders Svensson lagt skorna på hyllan men Elfsborg har samtidigt varit duktiga på att slussa fram unga talanger, som man sålt vidare ut i Europa. Senaste var Viktor Claesson som gick till Krasnodar.2016 inledde Elfsborg väldigt dålig och låg efter fem omgångar på kvalplats, men laget lyckades under hösten klättra upp till en femteplats, mycket tack vare att Issam Jebali kommit in och gjort 7 mål de sista 15 matcherna.Det är ju allmänt känt att Anders Svensson håller på Blåvitt, men han har aldrig spelat för Blåvit. Det är ont om gamla änglar i Elfsborg.Hemmamatcherna!Bortamatcherna!IFK-IFE 2-2IFE-IFK 1-1IFE-IFK 1-1IFK-IFE 1-0I omgång 11 (28:e Maj) är det dags att traktorsäkra gatorna och slipa på ”Avveckla landsorten” skyltarna i Göteborg när Elfsborg kommer på besök. I omgång 19 (14:e Augusti) är det istället dags för de blåvita att ta på sig oömma kläder, packa ner stormköket och förbereda sig för marsch i den västsvenska vildmarken.Förra årets tips avslutade jag med följande ord ”Elfsborg kommer vara stabila hemma, laget kommer sluta i toppen av Allsvenskan, men laget kommer inte ta något SM Guld.”Sett till förlusterna av framför allt Claeson, Rhoden och Hedlund har jag svårt att se att laget ska göra en bättre säsong i år. På det har även Henning Hauger flyttat hem till Norge. Jesper Karlsson som kommit in från Falkenberg är lovande men kommer han kunna producera direkt? Från Östersund kommer Alex Dyer, men är det en spelare som ersätter de som lämnat? Issam Jebali kom in redan under förra säsongen och gjorde 7 mål på 15 matcher, vilket imponerar.I Emir Bajrami har Elfsborg en joker. Bajrami har sedan återkomsten 2015 dock bara spelat 17 matcher pågrund av flera skador, och frågan är om Emir någonsin kommer komma tillbaka till samma nivå som han höll när han såldes för runt 30 miljoner 2010.Elfsborg har tappat mycket tyngd, och även om det kommit in spelare med potential att ersätta den tyngden känns det som om många är osäkra kort. Det är många "om" som ska falla på plats. Tipset är att laget får svårt att göra bättre ifrån sig än under 2016 och att 2017 blir året som definitivt sätter punkt för den relativa storhetstid Elfsborg haft de senaste åren.Det är oerhört svårt att säga var Elfsborg står den här säsongen. På pappret är det återigen ett lag som kan nosa på platserna i toppen, men hur ofta kommer vi få se plattmatcher som den i cupkvartsfinalen mot Brommapojkarna? Elfsborg har fortsatt vara svårslagna även utan Anders Svensson men resultaten är väldigt ojämna och det gör att boråsarna troligtvis inte utmanar om titeln i år heller. Jag utesluter inte en strid om platserna till Europa, men det beror helt på hur långa svackor man får.IF Elfsborg har tappat ledare i truppen. Haglund är bra med unga spelare, men det finns för få spelare som skall bära laget i motgång. Hittills så har Issam Jebali varit väldigt ensam om att leverera offensiv kvalité. Unge Simon Olsson ser väldigt spännande ut och skall bli rolig att följa. Men jag tror ändå att detta kan bli Elfsborgs sämsta placering i Allsvenskan på flera år.I dagens Inför Allsvenskan besöker vi kusinen på landet, Elfsborg.I morgon är det dags för det sista blåvita genrepet inför premiären. En hel del förändringar är gjorda i startelvan jämfört med senaste matchen mot Kalmar.Inför Allsvenskan börjar dra sig mot sitt slut det är inte många lag kvar att gå igenom. Den här gången är turen kommen till Kalmar FF.Inför Allsvenskan stannar till i Stockholm för andra gången när det är dags att gå igenom Djurgårdens IF - laget som fick hem Isaksson och Källström.IFK Göteborgs ungdomsverksamhet är en viktig del av föreningens fotbollssatsning och det långsiktiga målet är att halva A-truppen ska bestå av spelare från Fotbollsakademin. Årets bevakning av de blåvita ungdomarna kommer att ske löpande i den här sammanfattande artikeln men även i en del i separata artiklar, matchrapporter mm.I veckan som har gått har vi upplevt en mindre forumstorm, en skada, en väldigt bissar soppa runt Gustav Engvall och en mindre trevlig träningsmatch.Inför Allsvenskan lämnar Örebro och rör sig mot ett annat lag vid en stor sjö inne i landet när vi letar oss upp till Allsvenskan 2017s nordligaste lag, Östersund.Supporterklubben Änglarna arrangerar bussresa till årets första bortamatch mot Sirius.Den trötta, avslagna träningsmatchen mellan IFK Göteborg och Kalmar FF slutar 1-1 på Ullevi - efter mål av Svante Ingelsson och Sören Rieks.Det blev oavgjort i lördagens träningsmatch mellan IFK Göteborg och Kalmar FF på ett vårsoligt Ullevi.