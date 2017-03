Blåvitt har förhoppningsvis redan inkasserat årets enda förlust mot Norrköping

Inför Allsvenskan - IFK Norrköping - Laget med de blåvita talangerna

Bara tre "Inför allsvenskan" inlägg kvar nu. Idag är det IFK Norrköping som gås igenom, ett lag som inte bara är den enda andra Kamratföreningen i Allsvenskan, utan också har två stycken Blåvitttalanger i form av Nicklas Bärkroth och David Moberg Karlsson.

0 KOMMENTARER 126 VISNINGAR 0 KOMMENTARER126 VISNINGAR ADRIAN PIHL SPAHIU

På Twitter: pihlbaoge

2017-03-23 17:00:00 På Twitter: pihlbaoge2017-03-23 17:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om IFK Göteborg

IFK Göteborg

2017-03-23 17:00:00

IFK Göteborg

2017-03-22 17:00:00

IFK Göteborg

2017-03-22 15:15:00

IFK Göteborg

2017-03-21 17:00:00

IFK Göteborg

2017-03-20 17:00:00

IFK Göteborg

2017-03-20 10:20:00

IFK Göteborg

2017-03-20 07:00:00

IFK Göteborg

2017-03-19 17:00:00

IFK Göteborg

2017-03-19 16:00:00

IFK Göteborg

2017-03-18 17:30:00

ANNONS:

3:aVita tröjor med blå byxor hemma. Helröda ställ borta.Nya parken (Tidigare Idrottsparken)15 73416 2511904 (2009) Likt många andra äldre arenor har Parken gått igenom ett gäng ombyggnationer, bland annat inför EM 1992. 2008 ”köpte” (det där är ju en historia för en artikel i sig) klubben arenan av kommunen, i en affär där man även fick mark, vilket visade sig vara en väldigt bra affär för klubben, mindre bra för kommunen, och man inledde då en större ombyggnation, och döpte om arenan till ”Nya Parken”. Detta trots att alla läktare är samma som innan.Underlag: Vedervärdigt konstgräsFolkmängd: 95 475Kuriosa: Staden var länge landets tredje största stad, men i slutet av 1800-talet gick ett snabbt växande Malmö om. Nu har fler städer gått om, och Norrköping återfinns först på tionde plats idag, bakom Jönköping men framför Lund.Åtvidaberg. Åtvidaberg har agerat någon slags stand in för Linköping i väntan på att Linköping ska få sig ett riktigt fotbollslag. Det har gått sådär. Ett tag på mitten av 2000-talet var det ju till och med snack om att Åtvidaberg skulle börja spela matcher i Linköping och på sikt flytta in till staden.Norrköping åkte ur Allsvenskan 2002 efter några års lindansande precis vid strecket. Uttåget tog klubben hårt och den en gång stolta klubben fick nu spela derbyn mot Sylvia. Återtåget som så många i Norrköping var säkra på gick inte till Allsvenskan, istället man var närmare nedflyttning än uppflyttning vissa år. Fram till 2007 då man tog steget upp igen. Lyckan blev kortvarig och Norrköping slutade sist i Allsvenskan 2008 och åkte än en gång ner. 2009 var ett av klubbens sämsta år någonsin då man slutade först på 11:e plats i Superettan, och 2010 var det inte många som trodde på laget. (Det här blir återkommande.) Säsongen inleddes sådär med förlust mot Assyriska men efter det tog sig spelet allt eftersom och när säsongen summerades var Norrköping ett Allsvenskt lag igen. 2011 slutade man på säker mark, och 2012 så tog man en överraskande 5:e plats. Flera trodde Norrköping skulle bygga vidare på det under 2013, men 5:e platsens förbannelse hade ett stadigt grepp om Norrköping. Trelleborg slutade 5:a 2010, åkte ur Allsvenskan 2011, och åkte ur superettan 2012. Gais slutade 5:a 2011 och åkte ur Allsvenskan 2012. Riktigt lika illa gick det inte för Norrköping som höll sig kvar trots att man slutade på undre halvan.2014 inleddes ungefär som 2013 slutade, man var ett lagom stabilt mittenlag, men när löven började vissna till hösten gjorde Norrköping också det. Med bara några matcher kvar av säsongen låg laget på nedflyttnignsplats, men lyckades säkra kontraktet i slutet av säsongen.Därför var det få som trodde på Norrköping inför 2015, och laget sågs snarare slåss för överlevnad än för medaljer. En knackig inledning på säsongen med 4 poäng på 4 matcher hjälpte inte heller, men sedan kom laget igång ordentligt. Riktigt ordentligt. Norrköping skuggade bakom Blåvitt som var överlägsen serieledare under våren och sommaren. Folk frågade sig när Norrköping skulle börja tappa, och när Malmö åkte till Norrköping var det dags att återvända till jorden. Trodde folk i alla fall. Istället så vände Norrköping 0-1 till 3-1, och allt fler och fler började tro att Norrköping faktiskt var på riktigt. Andra hävdade att Malmö slarvade bort matchen. När Blåvitt sedan tappade Thomas Rogne till en svår skada och sålde Lasse Vibe fick man svårare att göra mål och man började släppa in betydligt fler mål, vilket sakta men säkert lät Norrköping knappa in. Med bara 4 omgångar kvar tappade Blåvitt till sist den serieledning som varit Göteborgs i 20 omgångar och Norrköping släppte aldrig taget efter det.Inför 2016 trodde många att Norrköping skulle få svårt att upprepa bedriften från 2015, och efter en förlust i premiären såg det kanske inte så bra ut, men Norrköping hängde ändå med i toppstriden och var serieledare efter 23 omgångar. Under säsongen hade laget förlorat sin guldtränare som tog över landslaget, skyttekungen Emir Kujovic gick till Genk, Traustasson till Rapid Wien, ”Totte” Nyman till Tyskland och målvakten Mitov Nilsson blev långtidsskadad. I de sista omgångarna av Allsvenskan kom verkligheten ikapp Norrköping som bland annat åkte på en svidande 6-0 förlust borta mot AIK.Nicklas Bärkroth hamnade efter lite om och men i Norrköping och fick vara en bidragande faktor när man tog hem sitt SM Guld 2015. Idag finns även David Moberg Karlsson i Norrköping.Norrköping borta 2002. Hur 2002 såg ut för Blåvitt vet de flesta redan. Några det såg ännu värre ut för var Norrköping. Mötet under hösten mellan det lag som tagit flest SM Guld och det lag som tagit tredje flest SM Guld var inte som kamratmöten brukade vara. Guldstrid var utbytt mot bottenstrid, och för ett av lagen tog det lång tid att ta sig tillbaka till Allsvenskan. Mycket kanske tack vare just den här matchen. Båda lagen är i desperat behov av poäng och det ser mörkt ut när Norrköping också tar ledningen. Men Blåvitt lyckas kvittera genom Jonas Henriksson, och när säsongen lite senare summerades slutade Blåvitt en ynka poäng före Norrköping som åkte ur Allsvenskan.Hemmamatchen 2012. Blåvitt hade underpresterat i premiären borta mot Syrianska och trots 1-0 ledning förlorade man till sist med 1-2 efter att ha vikt ner sig totalt i slutet. Men vi var många som ville tro att det bara var ett litet gruskorn i maskineriet, spelet hade ändå sett bra ut. Så kommer då den slutsålda hemmapremiären där Blåvitt ska plocka sina 3 poäng. Det börjar bra och Blåvitt för spelet, men bolluslingen vill aldrig riktigt in. Dröjer ändå till andra halvlek innan Blåvitt får in en boll i mål. Målet blir förlösande och man kan i princip se hur en vikt lyfts av från spelarnas axlar. Flera riktigt vassa lägen skapas och bara en storspelande Abbas Hassan står i vägen för en större blåvit ledning. Fram tills Norrköping gör ett av sina få anfall. Andreas ”Aj vad ont det gjorde när du inte rörde mig” Johansson slår ett inlägg i magen på Kjetil Waehler och på något underligt sätt så tycker Martin Hansson (seriöst, har den pojken någonsin dömt bra?) att det är en straff. Kommentatorn i Canal+ säger det rätt bra när han säger ”Aj aj, det där var inte bra dömt”. Nej det var det inte. Något som tyvärr kännetecknade Blåvitt under Mikael Stahres ledning var att laget var totalt inkapabla att hantera motgångar, och 1-1 efter en feldömd straff var betydligt mer än det här skakiga lagbygget klarade av, och ett idiotisk Sobralense-ingripande senare så hade Norrköping 1-2 av bara farten. Två förluster inledde 2012 och redan i början av April var det bara att konstatera att 2012 skulle bli ytterligare ett kasst år.IFK-NKP 1-1NKP-IFK 3-1NKP-IFK 2-2IFK-NKP 0-0I den tolfte omgången 4:e Juni (Pingstdagen för övrigt) åker Blåvitt till Norrköping. I den 17:e omgången, 30:e Juli tar Blåvitt emot Norrköping på Gamla Ullevi.Norrköping har sedan guldet försökt hålla sig lugna och inte låta spelarkarusellen skena iväg allt för fort. När klubben har tappat duktiga spelare har de ersatts med unga och lovande spelare. Framför allt gillar jag Nicklas Eliasson som aldrig riktigt kom fram i AIK men som fått chansen i Norrköping.Det finns många lovande spelare i Norrköping. Frågan är hur många som blommar ut under 2017. David Moberg Karlsson är en duktig och lovande spelare man hann inte uträtta så mycket under sin tid i klubben i slutet av förra säsongen. Är han redo för nästa steg? Eric Smith gick till Norrköping efter att Halmstad åkt ur 2015, och jagades av bland annat Blåvitt, men levde väl inte riktigt upp till förväntningarna och gjorde bara 2 matcher från start under 2016. Är det här året han växer fram? Den sista meningen går att säga om många spelare i Norrköping.En annan fråga är hur många år till spelare som Daniel Sjölund och Andreas Johansson håller. Den sistnämnde har nyss fyllt 35 och Sjölund fyller snart 34.Norrköping framgångar hänger mycket på att några av de yngre slår igenom och att de äldre håller. Och jag tror det. Både Andreas Johansson och Daniel Sjölund har i alla fall en till säsong på Allsvensk toppnivå i sig, och jag tror att Nicklas Eliasson kommer ta Allsvenskan med storm i år.En annan spelare jag tror kommer fortsätta ta steg framåt är Sebastian Andersson. Inför förra årets tips var det lite strul med just honom, då han när tipsen skrevs fortfarande tillhörde Djurgården. Sedan tog Djurgården in Mattias Ranegie och dumpade Sebastian hos Norrköping. Ett beslut jag tror man kommer ångra. 2016 gjorde Sebastian 14 mål, och jag ser inte varför han skulle göra en sämre säsong i år.Norrköping har en intressant blandning av rutin och talang i laget, och Jens Gustavsson kommer få bygga ihop laget utan pressen som finns i en storklubb. Norrköping kommer vara med i toppen ett år till i alla fall. Sen får vi se nästa säsong om de gamla spelarna fortfarande är pigga och om klubben lyckats behålla talangen som finns i laget.Norrköping visade förra säsongen att truppen som vann SM-guld var tillräckligt stark för att tåla en del tapp. Anfallaren Emir Kujovic och tränaren Janne Andersson hade mycket stor del i framgångarna men trots det var laget med i toppen även ifjol. Jag vågar inte räkna bort dem från en Europa-plats i år heller då man inte drabbats av några särskilt omtumlande förändringar negativt sett.Har fått behålla stommen och allt de värvar blir på något jävla vänster en storsuccé. Vem hade kunnat tro att Kalle Holmberg och Sebastian Andersson skulle vara två av ligans stjärnor för något år sedan? Har alla förutsättningar att lyckasBara tre "Inför allsvenskan" inlägg kvar nu. Idag är det IFK Norrköping som gås igenom, ett lag som inte bara är den enda andra Kamratföreningen i Allsvenskan, utan också har två stycken Blåvitttalanger i form av Nicklas Bärkroth och David Moberg Karlsson.I dagens Inför Allsvenskan besöker vi kusinen på landet, Elfsborg.I morgon är det dags för det sista blåvita genrepet inför premiären. En hel del förändringar är gjorda i startelvan jämfört med senaste matchen mot Kalmar.Inför Allsvenskan börjar dra sig mot sitt slut det är inte många lag kvar att gå igenom. Den här gången är turen kommen till Kalmar FF.Inför Allsvenskan stannar till i Stockholm för andra gången när det är dags att gå igenom Djurgårdens IF - laget som fick hem Isaksson och Källström.IFK Göteborgs ungdomsverksamhet är en viktig del av föreningens fotbollssatsning och det långsiktiga målet är att halva A-truppen ska bestå av spelare från Fotbollsakademin. Årets bevakning av de blåvita ungdomarna kommer att ske löpande i den här sammanfattande artikeln men även i en del i separata artiklar, matchrapporter mm.I veckan som har gått har vi upplevt en mindre forumstorm, en skada, en väldigt bissar soppa runt Gustav Engvall och en mindre trevlig träningsmatch.Inför Allsvenskan lämnar Örebro och rör sig mot ett annat lag vid en stor sjö inne i landet när vi letar oss upp till Allsvenskan 2017s nordligaste lag, Östersund.Supporterklubben Änglarna arrangerar bussresa till årets första bortamatch mot Sirius.Den trötta, avslagna träningsmatchen mellan IFK Göteborg och Kalmar FF slutar 1-1 på Ullevi - efter mål av Svante Ingelsson och Sören Rieks.