Inför Allsvenskan - IK Sirius - Laget som vann Superettan

Cupäventyret må vara över, men nedräkningen inför Allsvenskan är det inte och nu har turen kommit till förra årets seriesegrare i Superettan, IK Sirius

Seriesegrare i SuperettanBlåsvartrandiga tröjor med svarta byxor hemma, helvitt borta.Studenternas IP6 30012 5461909Gräs, än så länge.En ny arena är på gång och Sirius kommer - lite likt Helsingborg har gjort - spela kvar under byggnationstiden. Den nya arenan ska vara helt klar 2020, och är planerad att ha fuskgräs.140 454Uppsala är Sveriges fjärde största stad, men har haft väldigt svårt att etablera sig i de större sporterna i Sverige. Idrottsmässigt kanske staden mest är känd för att SM finalerna i Bandy brukade gå på Studenternas IP, men sedan Stockholm byggde Friends och Telefonkiosken har Bandyn övergett Uppsala. Och det är just i olika former av Bandy som staden varit framgångsrikast. Sirius bandylag har fem SM Guld på meritlistan, varav det senaste 1968. Sirius har även ett innebandylag, men det är kanske stadens andra lag i högsta innebandyligan som är det mest framgångsrika laget i staden. Storvreta IBK kan skryta med fyra SM Guld och tre Europamästartitlar i innebandy.I ishockeyn har staden laget Almtuna IS som trots att det varit med i näst högsta ligan i många år bara gjort en säsong i högsta ligan.En teori som ibland framförs är att Uppsala dels är en studentstad, dels ligger så nära Stockholm, att det är svårt att bygga upp ett ordentligt supporterfölje och intresse kring laget. Återstår att se om klubben lyckas med det den här gången.Det är väl framför allt Enköping SK och Stockholmslagen som agerat rivaler. Man hade även några säsonger där man tampades med Gamla Uppsala SK, men tveksamt om det utvecklades till någon större rivalitet.Senast Sirius var i Allsvenskan var 1974, och sedan dess har man haft svårt att hävda sig på högre nivå. Man har vid några tillfällen varit nere i division fyra och vänt, men har under 2000-talet mest pendlat mellan Superettan och Division 1. 2007 såg man länge ut att kunna vara med och slåss om uppflyttning till Allsvenskan, men till sist slutade laget på en sjundeplats. Två år senare åkte man istället ur Superettan.Först 2014 tog man sig tillbaka, samma år som man som Superettan nykomlingar slog ut Blåvitt i Svenska Cupen. Kontraktet säkrades relativt enkelt och året efter var man med och slogs om uppflyttning. Det slutade i ett kval där man länge såg ut att slå ut Falkenberg. Men till sist lyckades Falkenberg få in bollen och Sirius blev kvar i Superettan en säsong till. Tredje gången gillt tänkte nog många, och mycket riktigt så rusade laget igenom serien 2016 och kunde till slut säkra sitt avancemang med 7 poängs marginal.I laget återfinns Oskar Kindlund som var i Blåvitts ungdomsorganisation i några år. För de som mest följer Blåvitts A-lag är Philip Haglund den mest bekante spelaren. Även backen Jakob Bergman har varit i Blåvitts akademi, och fick det tveksamma nöjet att göra två mål på Blåvitt i cupmatchen som nyligen spelades på Bravida Arena.De har fallit i glömska.Kvartsfinalen i Svenska Cupen 2014. Blåvitt är regerande cupmästare och Sirius har precis gått upp i Superettan. Gustav Svensson presenteras efter att ha flytt från Ukraina, och Blåvitt ska med vind i seglen ge sig an en ny säsong. På pappret borde det varit en enkelt match. Det gick sådär. Sirius kunde göra 0-1, och trots skott i stolpen och ribban fick Blåvitt aldrig in någon kvittering. 0-1 hemma på Ullevi, och det sätta på många vis an tonen för resten av säsongen också.Sirius spelade inte i Allsvenskan 2016Sirius spelade inte i Allsvenskan 2015Blåvitt spelar årets första bortamatch mot Sirius i omgång två, söndagen den 9:e april. Returen på Gamla Ullevi spelas omgång 26 och preliminärt speldatum är i början av Oktober, men inte fastställt exakt än.Sirius känns som en nykomling som sakta men säkert gjort sig redo för Allsvenskan en längre tid nu. Redan under vändan i Superettan som var på slutet av 2000-talet kändes det som om Sirius arbetade för att långsiktigt ta sig upp och etablera sig som ett Allsvenskt lag. De planerna föll lite med en oplanerad vistelse i Division 1, men känslan har ändå varit att laget har ambitioner om att nå längre än att bara hålla sig kvar.Truppen är inte så namnstark, och den spelare som känns igen bäst av den allsvenska publiken är antagligen Philip Haglund som är ny från Hammarby. Philip har som bekant även varit i Blåvitt några år.Annars är truppen en blandning av spelare som varit i Allsvenska lag tidigare som just Haglund och Jesper Arvidsson, och yngre spelare från lokala lag eller lag från närområdet.Lite likt Östersund förra året kommer mycket av stjärnglansen i laget snarare från tränaren än från spelartruppen där Kim Bergstrand på vissa håll målas upp som en av de kommande stortränarna i Allsvenskan. Tipset är att Sirius ändå klarar sig kvar relativt (med betoning på relativt) bekvämt och fortsätter sin satsning att etablera sig som ett stabilt Allsvenskt lag.Sirius visade i Svenska Cupen, samt under fjolårssäsongen, att man absolut har ett lag som är moget för Allsvenskan. Jag tror många förväntade topplag kan få det svårt mot dessa nykomlingar som har goda förutsättningar att hålla sig kvar. Det är dock en bit kvar för att kvaliteten ska hålla ända upp på övre halvan av tabellen.IK Sirius spelade en fantastiskt fin fotboll förra året. Laget var både stabilt och vasst. Och även om man såklart som nykomling har en något tunn trupp så är möjligheterna goda till att klara kontraktet utan kval i år. Självklart så kommer man gå på några minor när man som lag med styrkan i det egna spelet kliver upp en serie, men jag tror att man har helt rätt mix av spelare och framförallt ledare på och av planen som skall klara av att hålla Sirius kvar ändå. Unge Kingsley Sarfo är en fin spelare som kommer göra entrépengen värd för många i år.