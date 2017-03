I förra årets hemmamöte mot Jönköping fick Mads Albaek göra två mål. Blir det fler i år?

Inför Allsvenskan - Jönköping Södra IF - Laget i backen

Turen har kommit till Jönköping Södra IF att presenteras i "Inför Allsvenskan". Jönköping är laget vars hemmaarena ligger i en backe och har utsikt över Vättern. Också ett av Allsvenskans defensivt starkaste lag under 2016.

Förra årets placering:

12:a



Matchställ

Gröna tröjor med vita byxor hemma, enfärgade bortaställ i limegrönt (gäller förra årets ställ, kan ha ändrats till den här säsongen.)



Stadsparksvallen

Publikkapacitet: 5 500

Publikrekord: 18 582 (1950)

Byggår: 1902

Underlag: Stolt naturgräs

Övrigt: Jönköpings kommun arbetar på att bygga en ny arena som ska stå klar inom 3 år.



Staden

Folkmängd: 93 797

Kuriosa:

Det har talats en del om länsderbyn för Jönköping mot de andra smålandslagen Öster (Växjö) och Kalmar, men faktum är att inga möten mellan dessa tre lag är länsderbyn. Alla lagen kommer förvisso från Småland, men från tre olika län. Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län.



För att göra det hela ännu mer roligt så tillhör till exempel Mullsjö och Habo Jönköpings län, men ligger i Västra Götalands landskap. Liknande är det i de andra länen i landskapet, där t ex Kalmar län innefattar Öland som är ett eget landskap.



Än mer oväntat kanske är att delar av Hylte i Hallands län ligger i Smålands landskap, och Valdermarsvik delas mellan Östergötland och Småland.



Rivaler:

De senaste åren har man spelat ett gäng derbyn mot Husqvarna FF, men det var längesedan fotboll var speciellt stort i Jönköping. Något det kanske blir ändring på nu.



Senaste säsongerna och historik

Jönköping Södra har pendlat mellan Superettan och Division 1 flera säsonger nu innan man 2015 tog hem serien och avancerade till Allsvenskan för första gången sedan man åkte ur 1969.



Första året i Allsvenskan gick relativt bra och man inledde serien exceptionellt bra, bland annat genom att slå Malmö hemma. Men som för många nykomlingar så kom verkligheten ikapp till sist och laget som efter de första fem omgångarna faktiskt låg tvåa slutade till sist på en tolfteplats med sex poäng ner till kval, utan att någonsin på riktigt bli inblandade i någon bottenstrid.



Gamla änglar: Inga just nu.

Matcher vi minns:

Det har inte varit så många matcher mot Jönköping som vi kan minnas, men förra årets hemmamatch vanns med 2-1 efter två mål av Mads Albaek. Det var trevligt.



... och matcher vi vill glömma:

Som nämndes ovan har Blåvitt inte mött J-Södra så många gånger i modern tid. Dock var fjolårets bortamöte inte mycket att hurra för, där Blåvitt trots 66% av bollinnehavet inte lyckas få hål på Jönköping förrän i den 85:e matchminuten då Tobias Hysén kan kvittera. Annars var det en match som tog hårt på skadefronten för Blåvitt. Både Gustav Engvall och Patrik Karlsson Lagermyr blev ganska fult stoppade och fick bryta matchen. ”Paka” har fortfarande inte återhämtat sig från den stämplingen.



Senaste möten:



2016:

IFK-JÖN 2-1

JÖN-IFK 1-1



2015

Jönköping spelade inte i Allsvenskan.



Möten 2017:

I den 13:e omgången, preliminärt den 1:a Juli, åker Blåvitt till Jönköping för att plocka hem tre poäng. I den 23:e omgången, preliminärt i mitten av September, kommer Jönköping till Göteborg.



Tips



Jönköping har inte sett bra ut under försäsongen och man saknar nog Pawel Cibicki som stod för mycket av poängproduktionen framåt. Och det finns ingen uppenbar ersättare till honom heller. Jag kan utan att ha följt Jönköping särskilt noga räkna upp ett gäng matcher där Cibicki varit matchvinnare, alternativt poängräddare, och om Jönköping inte tar de poängen så kommer man åka ur.



Jönköpings styrka ligger i ett väldigt starkt försvar. Bara fyra lag släppte in färre mål under fjolåret än Jönköping. Trots detta kom laget bara 12:a, vilket kanske säger en del om hur viktigt det är att laget lyckas hitta en målskytt. Jönköping kommer få det svårare i år, men klarar sig nog kvar, om inte annat så för att det finns flera lag i Allsvenskan som ser ut att ha det svårare.





Tips från andra redaktionsmedlemmar:



David Berg



Efter fyra raka förluster på försäsongen börjar Pawel Cibickis betydelse för lagets framgångar förra året bli väldigt tydlig. Nu finns han inte med i laget längre och jag misstänker att det kommer slå hårt. Det är svårt nog att hålla sig kvar i Allsvenskan det andra året och om inte någon annan i laget kliver fram från tomma intet är detta en av huvudkandidaterna till nedflyttningsstriden.



Philip Hellström



Jönköping Södra IF är i år inne på det jobbiga andraåret och man har fyllt på truppen med lite blandad kompott.

Alexander Jallow är en spelare jag spår en fin framtid. Men man fick lämna tillbaka sin specielle målskytt till Malmö FF.

Man ersätter med en Islänning från norska LSK.

Árni Vilhjálmsson är en ganska spännande spelare, men jag tror inte att han kommer nå samma framgångar i Jönköping som Cibicki fick.

Truppen har ändå fått ett år med rutin från Allsvenskan och man har en hyllad tränare i Jimmy Thelin. Får man igång målskyttet så skall man nog klara kontraktet utan större problem.

Men utan en fungerande målskytt så blir det svettigt.



Gabriel Andersson



