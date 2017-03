Förra årets möten med Kalmar var inte mycket att hänga i granen. Kan det bli bättre i år?

Inför Allsvenskan - Kalmar FF - Laget med bröderna

Inför Allsvenskan börjar dra sig mot sitt slut det är inte många lag kvar att gå igenom. Den här gången är turen kommen till Kalmar FF.

På Twitter: pihlbaoge

2017-03-21 17:00:00

6:aRöda tröjor med vita byxor hemma, helvitt borta.Guldfågeln Arena12 18211 9112011Vacker gräsmatta!36 392Kuriosa: Från Kalmar går Sveriges längsta bro, Ölandsbron, en bro som ofta figurerar i olika skämt och myter i populärkultur. En klassiker är utslagsfrågan om hur många bultar som finns i Ölandsbron, och en annan är ett aprilskämt från när man byggde bron om att man mätt fel och att de både broändarna inte skulle möta varandra.Något som dock inte är ett aprilskämt är att när man under 90-talet gjorde topografiska kartor över området med en laser som hänger under en helikopter, så visade det sig att kartorna man använt när man man projekterade bron inte stämde helt med verkligheten. Bron visade sig stå ca 200 meter ifrån de koordinater man angivit på orginalritnignarna. Men uppenbarligen blev det bra ändå.Framför allt Smålandskonkurrenten Öster men Öster är ju minst sagt på dekis numera. Kanske finns potential till en rivalitet mot det nya smålandslaget Jönköping? Annars hade man i slutet av 00-talet en del rivalitet med Blåvitt. 2007 och 2008 möttes men bland annat i Cupfinalerna, där Blåvitt tog SM Guld 2007 men förlorade i Cupfinalen, och omvänt året efter, där Kalmar tog SM Guld men förlorade Cupfinalen. Profilstarka spelare som Henrik Rydström och Pontus Wernbloom i de båda lagen bidrog även de, men från supporterhåll har det inte alls varit lika stark rivalitet.Senaste säsongerna och historikSom tidigare nämnt hade Kalmar en väldigt bra period i sluttet av 00-talet där man tog föreningens hittills enda SM Guld. Dock har man de senaste åren harvat lite längre ner i tabellen. Man har varit lite för ojämna för att vara med uppe i toppen och 2015 får anses vara en riktigt stor besvikelse då man var nära att få kvala sig kvar, trots att vissa såg laget som en outsider till att ta guld i och med att man fick in alla bröderna Elm i laget.2016 blev bättre men det var fortfarande ojämnt till och från där imponerande matcher avlöste plattmatcher. En Rasmus Elm som fortfarande inte tycks vara helt återställd efter sin långvariga skada visade sig bli enormt viktig för Kalmar där han dominerade mittfältet så länge han hade en bra dag.Matcher vi minns: Två stycken sticker ut, från 2007 och 2008. Ena är bortamatchen 2007. Marcus Bergs sista match i den Blåvita tröjan. Blåvitt vinner med hela 5-0, och på läktaren basunderar Glenn Hysén ut att ”Tobbe é klar”. Den andra är hemmamötet 2008, där Blåvitt gör en riktigt dålig första halvlek och ligger under med 0-2 mot de blivande mästarna. Men man kommer ut starkt i andra och äter sig in i matchen. När det är slut har siffrorna skrivits om till 3-2.2002. Sista omgången. Ett redan avsågat Kalmar FF kommer till Gamla Ullevi. Blåvitt hade precis slagit Hammarby på bortaplan och lyckats ta sig upp över nedflyttningsstrecket. En seger mot Kalmar och laget hade haft möjlighet att gå om Landskrona på säker mark. Istället gjorde man en riktigt dålig match och förlorade mot jumbon Kalmar. Det blev olidligt nervöst på läktarna i och med att Norrköping vid seger mot Sundsvall hade gått om Blåvitt och skickat ner Blåvitt från allsvenskan för första gången sedan 1977. Men Sundsvall höll 1-1, och via totalt 3-1 mot Frölunda höll sig Blåvitt kvar i Allsvenskan.IFK-KFF 1-1KFF-IFK 4-2IFK-KFF 2-2KFF-IFK 0-2Den 7:e Maj i omgång 7 kommer Kalmar på besök till Göteborg. Blåvitt åker sedan ner till Kalmar i den 18:e omgången, den 6:e Augusti.Förra årets tips var att Kalmar skulle ligga precis bakom topplagen, och så blev fallet också mycket tack vare en stark höst.Inför i år är frågan om man kan bygga vidare på den hösten eller om laget tvingas starta om. Som så många andra lag i Allsvenskan i år har man sin kanske starkaste lagdel i mittfältet där Rasmus Elm, Romario, Ismael och Melker Hallberg gör att Kalmar ställer upp med ett av Allsvenskans starkaste mittfält.Med Göteborgaren Ole Söderberg i mål har man en stabil sista utpost, men precis som för många andra lag i år ser det lite tunnare ut i backlinjen och anfallet. I anfallet har man flera meriterade namn som Måns Söderqvist och David Elm, som dock inte producerat stabilt de senaste säsongerna. Papa Dioufs 14 mål på över 100 matcher imponerar inte direkt heller. Men det är ändå ett anfall som har potential att leverera.Mörkare är det i backlinjen där det inte dyker upp några namn som det direkt lyser ”Startback i topplag” om. Tvärt om är det flera spelare som haft en del problem med skador de senaste åren, och David Elm har flyttats ner från mittfältet för att trygga upp i backlinjen.Tipset blir därför att Kalmar även i år kommer ligga bakom topplagen men oförmågan att göra mål kommer sätta stopp för eventuella guldambitioner.Efter vad jag såg i Kalmars vänskapsmatch mot Blåvitt på Ullevi så verkar det inte som att de kommer behöva vara särskilt oroliga för att åka ut i år heller. Det är en intressant mix mellan gammalt och ungt och spelare som Svante Ingelsson och Melker Hallberg blir intressanta att följa. Mycket lär handla om bröderna Elm, framförallt Rasmus, vad gäller lagets form under säsongen men i slutändan lär kontraktet säkras med 2-4 omgångar kvar som vanligt.Kalmar FF har ett centralt mittfält med högre potential än alla andra lag i den här serien. Självklart är Rasmus Elm kronan på verket men även Ismael, Romario och Melker Hallberg är riktigt bra allsvenska spelare. Viktor Elm har möjlighet att bli en Andreas Johansson light i backlinjen. Men det räcker tyvärr inte till en topplacering i år. Konkurrensen är för hög och övriga lagdelar ligger ett par klasser under mittfältet för KFF. Någonstans i mitten hamnar man i år, men man kommer att ha fått utveckla och bygga en stomme som kan räcka längre framöver.Inför Allsvenskan börjar dra sig mot sitt slut det är inte många lag kvar att gå igenom. Den här gången är turen kommen till Kalmar FF.Inför Allsvenskan stannar till i Stockholm för andra gången när det är dags att gå igenom Djurgårdens IF - laget som fick hem Isaksson och Källström.IFK Göteborgs ungdomsverksamhet är en viktig del av föreningens fotbollssatsning och det långsiktiga målet är att halva A-truppen ska bestå av spelare från Fotbollsakademin. Årets bevakning av de blåvita ungdomarna kommer att ske löpande i den här sammanfattande artikeln men även i en del i separata artiklar, matchrapporter mm.I veckan som har gått har vi upplevt en mindre forumstorm, en skada, en väldigt bissar soppa runt Gustav Engvall och en mindre trevlig träningsmatch.Inför Allsvenskan lämnar Örebro och rör sig mot ett annat lag vid en stor sjö inne i landet när vi letar oss upp till Allsvenskan 2017s nordligaste lag, Östersund.Supporterklubben Änglarna arrangerar bussresa till årets första bortamatch mot Sirius.Den trötta, avslagna träningsmatchen mellan IFK Göteborg och Kalmar FF slutar 1-1 på Ullevi - efter mål av Svante Ingelsson och Sören Rieks.Det blev oavgjort i lördagens träningsmatch mellan IFK Göteborg och Kalmar FF på ett vårsoligt Ullevi.Redaktionen ger er sina tankar inför dagens träningsmatch mot Kalmar FF på Ullevi.Inför Allsvenskan lämnar ö-laget byter till ett lag från en stad som gärna hade haft lite mer vatten runt sig, Örebro som ligger vid Hjälmarens kant.