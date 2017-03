Sista Inför Allsvenskan för i år och vad är mer passande än att gå igenom det första laget Blåvitt möter i år?

Inför Allsvenskan - Malmö - Laget i premiären

Inför Allsvenskan har nått sin slutstation för året, och sist ut är laget Blåvitt möter i årets första Allsvenska match, Malmö.

0 KOMMENTARER 697 VISNINGAR

På Twitter: pihlbaoge

2017-03-25 17:00:00

Ljusblå tröjor med vita byxor hemma. Av någon anledning, blå tröjor borta också…Swedbank Stadion24 00024 1482009Gräs301 000Världsmästerskapen i Fotboll 1958 gick som många säkert minns i Sverige, något som kanske inte hade varit möjligt idag. I både Göteborg och Malmö byggs nya arenor för just VM, och de ritas faktiskt av samma arkitektkontor, vilket är varför Malmö Stadion och Ullevi är väldigt lika varandra i sin utformning, om än att Malmö Stadion är betydligt mindre.Men det var också de enda nya arenorna som byggdes, och resten av turneringen spelades på arenor som Jernvallen i Sandviken, Rimnersvallen i Uddevalla eller Arosvallen i Västerås.En annan sak som vi inte ser idag är att tre av fyra grupper fick avgöras via omspel. Det användes inte målskillnad, och lagen fick helt enkelt spela en fjärde match om vilka som skulle gå vidare.Men det som kanske ändå starkast visar på skillnaden i organisationerna runt dagens VM och VM 1958 var mötet mellan Västtyskland och Argentina på Malmö Stadion inför 31 156 åskådare. Båda lagen kom till matchen i svarta strumpor och svarta byxor, och Västtysklands helvita tröjor ansågs för lika Argentinas blåvitrandiga och efter lite dividerande kring hur situationen skulle lösas så sprang någon iväg till förrådet på Malmö Stadion och hämtade IFK Malmös gula hemmaställ som bortalaget Argentina fick spela matchen i.IFK Göteborg och Helsingborg. Malmö saknar lokalrivaler av dignitet nu när IFK Malmö gått under isen totalt (de var ju faktiskt ett konkurrenskraftigt lag en gång i tiden) och har istället tittat mer till sportsliga rivaler än lokala rivaler.Man kan lugnt påstå att Malmö har en av sina bästa epoker i klubbens historia just nu. Det har Blivit guld 2004, 2010, 2013 och 2014, och man gick till sist (mer än 20 år efter Blåvitt) till Champions League 2014. Det var längesedan ett lag var så stora favoriter som Malmö var inför 2015 men en dålig start på säsongen gjorde att laget tidigt hamnade efter och aldrig riktigt kom ikapp. Man tog sig till Champions League en andra gång, men kunde inte säkra något Europaspel för 2016.2016 startar Malmö väldigt dåligt och efter den inledande segern mot Norrköping i premiären förlorar laget både borta mot Jönköping med 2-3 och hemma mot Sundsvall i den tredje omgången med 1-2. Efter det vinner laget efter ett sent avgörande borta mot Elfsborg och tar även en uddamålsvinst mot Djurgården hemma och får luft under vingarna. När serieledningen väl togs över i den elfte omgången hölls den med undantag för två omgångar resten av säsongen.Tobias Sana hamnade lite oväntat i Malmö för två årsedan. Tobias kom till Blåvitt från Qviding inför 2009, men slog igenom först 2012, varpå han omgående försvann till Ajax. Där gick det inte som han hade hoppats på och trots flera poäng de inledande matcherna och ett inhopp i VM kvalet mot Tyskland (4-4) så fastnade Tobias till på Ajax bänk, och sedan i U-laget. När det var dags att vända hem så var inte Mats Gren speciellt intresserad, och nu återfinns Tobias i Malmö där han dock får sparsamt med speltid.SM Final 1987. Blåvitt har nyligen vunnit sitt andra Europaguld men hade inte gjort lika bra ifrån sig i det allsvenska spelet. I och med Allsvenskans upplägg med SM slutspel kunde man fokusera på europaspelet och så länge man tog sig till slutspel hade man fortfarande möjligheten att ta guld. Malmö dominerade allsvenskan samtidigt som Blåvitt dominerade i Europa. När slutspelet drog igång var det inte mer än rätt att dessa två lag skulle möta varandra i finalen. Blåvitt vinner första mötet hemma med 1-0. I returmötet nere i Malmö har Malmö länge 2-0 men i slutet av matchen reducerar Blåvitt till 2-1, ett resultat som gör att Blåvitt blir Svenska Mästare 1987 tack vare bortamål.Malmös dåvarande ordförande Hans Cavalli-Björkman ska på Malmös ”guldfest” efteråt ha sagt att ”Detta är en guldfest! Det är vi som har vunnit serien” innan tränaren Roy Hodgson skällde ut reportrar från kvällsposten för att de skrivit för positiva texter om Blåvitts UEFA Cupguld.Malmö hemma 2016. En historia där väldigt många visade sig från sin sämsta sida. Det fanns en viss irritation mot Malmö redan inför matchen då många minns hur Marcus Rosenberg leende tar ett rött kort efter 5 minuter mot Norrköping i den avslutande omgången året innan, vilket hjälpte Norrköping säkra ett SM Guld framför Blåvitt, och inte blir det bättre under matchen när delar av Malmöpubliken kastar smällare mot bollkallarna framför deras läktare.Mot slutet av matchen får ett snille på den Blåvita läktaren för sig att kasta en smällare mot tidigare nämna Sana som reagerar genom att ta upp hörnflaggan och kastar upp den på läktaren (en annan läktare än den smällaren kommer ifrån).Ölmuggar och snusdosor haglar mot Sana som ser ut att vara beredd att ta sig an hela kortsidan och matchen bryts tills vidare och situationen lugnar ner sig.Men dumheterna är såklart inte över än, istället sitter det Frölundalag som precis tagit SM Guld i Ishockey på läktaren med sponsorer och någon (ryktesvis en sponsor) lyckats övertyga Frölundaspelaren Mats Rosseli Olssen att det hade varit skitskoj om han spring in på planen och sparkade bollen i mål. Sagt och gjort, och kort där efter kommer beskedet att matchen inte kommer tas upp igen samtidigt som Frölundaspelaren fylletwittrar om hur han alltid drömt om att få göra mål på Gamla Ullevi framför Blåvittklacken.Efter matchen visar det sig att domaren Jonas Eriksson gick emot de riktlinjer som fanns när han valde att bryta matchen, men eftersom huvuddomaren alltid har det slutgiltiga ordet står beslutet kvar. Enligt regelverket ska det laget som gör sig skyldiga till att matchen bryts förlora med 0-3, och även här råden en del meningsskiljaktigheter. Bröts matchen för att en smällare kastades mot Sana eller bröts matchen för att Sana attackerade publiken? Jonas Eriksson gjorde ingen klokare direkt, men i slutändan bestämmer SvFF att Blåvitt inte kunde garantera säkerheten, och dömer 0-3 till Malmö, ett beslut som Blåvitt först accepterar men när polisrapporten från matchen kommer och polisen är tydliga med att de inte håller med Jonas Eriksson och inte anser att det var osäkert att spela klart matchen väljer Blåvitt att i sken av det nya materialet ändå överklaga. En överklagan som dock aldrig tas upp och beslutet står fast.Jonas Eriksson skulle bara några månader efter incidenten döma EM i Frankrike och det är klart att för SvFF hade det varit rejält pinsamt att få gå ut med att han dömt fel, men vi kan konstatera att sedan incidenten har Jonas inte fått döma en enda Blåvitt-match.Men dårskapet slutar inte där. Till synes missnöjda med 80 minuter fotboll, att få kasta smällare mot bollkallar och en tilldömd 3-0 vinst väljer Malmös supporterförening att gå ut med en uppmaning till alla som varit på matchen om att kräva pengarna tillbaka. Något som slutar med att ca hälften av alla Malmöiter på plats kräver tillbaka sina pengar. Varför de tyckte att det var ett lämpligt beteende är oklart, men för många var det ett grovt övertramp där rivaliteten med Malmö gick från vänskaplig till hatfylld.IFK-MFF 0-0 (matcher avgörs på plan!)MFF-IFK 3-1MFF-IFK 2-1IFK-MFF 0-1Ifall det har undgått någon vid det här laget så tar Blåvitt emot Malmö redan i premiären, den 1:a April. I omgång 21 - söndagen den 27:e Augusti - ger sig Blåvitt ner till Malmö.Trots guld valde Malmö förra året att sparka sin tränare efter säsongen, och det är kanske inte helt konstigt när allt kommer omkring. Spelmässigt imponerade inte Malmö under säsongen, utan lagets framgångar byggde mycket på att de helt enkelt hade bättre spelare på plan. Nu ska klubben starta om med Magnus Pehrsson vid rodret istället.Magnus Pehrsson har inte en så lång meritlista som tränare. Hans första uppdrag på högre nivå var Gais 2008, som slutade elva i Allsvenskan, exakt samma position som året innan. Redan efter ett år, och att ha värvat in flera spelare till Gais (det här blir återkommande), går Pehrsson till Ålborg som är regerande mästare i Danska ligan. Det går inte fantastiskt utan laget slutar sjua. Året efter slutar laget femma, och Pehrsson skriver redan under 2010 på för att 2012 ta över Djurgården i en lite mer långsiktig satsning. Under tiden tills dess ska han agera rådgivare. Det går sådär för Djurgården och Pehrsson får ta över i förtid. Det fortsätter gå sådär för Djurgården och Pehrsson lyckas från det att han tar över 2011 till det att han avgår 2013 värva in hela 22 spelare till Djurgården.Efter en kort sejour som export hos Viasat tar Pehrsson över Estlands landslag och slutar i VM kvalet 2014 näst sist i sin kvalgrupp, och EM kvalet 2016 tredje sist.Nu är Pehrsson i Malmö, och jag kan verkligen inte se varför. Sedan tiden i Gais har Pehrsson gång på gång lyckats få väldigt prestigefyllda uppdrag i satsningar, men har aldrig lyckats leverera, utan har istället ofta värvat in många spelare som han sedan ”lämnat” i klubben när han själv flyttar vidare.Varför Malmö med alla sina möjligheter att ta in vem de vill väljer att ta in just Magnus Pehrsson är bortom mig.Om vi ser förbi tränaren så har Malmö inte ändrat mycket i truppen från förra säsongen. Under vintern är de enda stora förändringarna att man fått tillbaka Pavel Chibiki från lånet i Jönköpings Södra där han gjorde väldigt bra ifrån sig, Enoch Kofi Adu har flyttat till Turkiet och att man bytte ut isländske landslagsbacken Kari Arnason mot danske backen Lasse Nielsen.Även Guillermo Molins har lämnat, en förlust som hade setts som betydligt större om inte för att han suttit i frysboxen den senaste säsongen.Annars var den kanske största förlusten den av Kjartansson som lämnade för Tel Aviv redan under förra säsongen. Då ersattes han med Alexander Jeremejeff från Häcken och även om just Jeremejeff gjorde några mål så är han inte alls på samma nivå som Kjartansson var.Malmö har Allsvenskans på pappret bästa och bredaste trupp, och är såklart storfavoriter till att ta hem det i år igen. Det var i stora drag det här laget som tog hem Allsvenskan förra året utan att ha en tydlig spelidé och det finns få anledningar att tro att det skulle bli sämre i år. Det finns flera unga spelare som om de tar rätt steg i utvecklingen kan ersätta de som lämnat.De stora frågetecknen ligger i om truppen är för bred, och om Pehrsson verkligen är rätt man för jobbet. Malmö har inte imponerat under försäsongen och förlorade genrepet inför premiären med 0-1 mot AFC Eskilstuna.Inför Allsvenskan har nått sin slutstation för året, och sist ut är laget Blåvitt möter i årets första Allsvenska match, Malmö.Näst sista inför Allsvenskan idag när vi tar oss an AIK - ett lag som på senare år bytt skepnad lite och börjat tänka mer långsiktigt. Både på och utanför plan.Det var överlag medelmåttiga blåvita insatser i torsdagens chansfattiga träningsmatch mot Falkenberg på Hjällbovallen.Redaktionen ger er sina tankar efter seger i genrepet mot Falkenbergs FF på Hjällbovallen.På lördag kommer Blåvittshopen sälja spelarnas använda matchställ.Bara tre "Inför allsvenskan" inlägg kvar nu. Idag är det IFK Norrköping som gås igenom, ett lag som inte bara är den enda andra Kamratföreningen i Allsvenskan, utan också har två stycken Blåvitttalanger i form av Nicklas Bärkroth och David Moberg Karlsson.I dagens Inför Allsvenskan besöker vi kusinen på landet, Elfsborg.I morgon är det dags för det sista blåvita genrepet inför premiären. En hel del förändringar är gjorda i startelvan jämfört med senaste matchen mot Kalmar.Inför Allsvenskan börjar dra sig mot sitt slut det är inte många lag kvar att gå igenom. Den här gången är turen kommen till Kalmar FF.