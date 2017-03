Deppiga Örebrospelare och firande Blåvita. En syn för 2017 också?

Inför Allsvenskan - Örebro SK - Laget som tvingades ner

Inför Allsvenskan lämnar ö-laget byter till ett lag från en stad som gärna hade haft lite mer vatten runt sig, Örebro som ligger vid Hjälmarens kant.

ADRIAN PIHL SPAHIU

På Twitter: pihlbaoge

2017-03-17 17:00:00

9:aVita tröjor med svarta byxor hemma, helsvart ställ borta.Behrn Arena12 30020 066 (1961)1923 (Ombyggd senast 2009)Fuskgräs av sämsta sort!107 038Örebro är det lag som gjort flesta säsonger i Allsvenskan utan att lyckas vinna SM Guld. 48 säsonger har det blivit, men inga guld. Närmast var man 1994 då man under stora delar av sista omgången faktiskt var serieledare, men när Blåvitt till sist fick hål på Malmö nere i Malmö och vann sin match säkrades det Blåvita SM Guldet framför Örebro som bara några mil norr - i Landskrona - sjöng om SM Guld.Degerfors. Nu tänker ni kanske ”What, vilka-fors?” och det är helt naturligt. Degerfors är ett litet samhälle som ligger i ett konstigt område där man tillhör Värmland (landskapet) men inte i Värmlands Län, utan i Örebro Län. Hur som helst så ligger Degerfors ganska nära Örebro, och det tycks råda en ömsesidig avundsjuka bland supportrarna till de olika lagen. Degerfors avundas Örebro för att Örebro är en by folk faktiskt hört talas om, och Örebro avundas Degerfors för att Degerfors faktiskt har vunnit något någon gång. (Svenska Cupen, 1993)Örebro har blandat och gett en del de senaste åren. Man var ett ganska stabilt mittenlag i flera år, med undantag för 1999 då man kvalade, fram tills licensnämnden efter flera år av negativt kapital tröttnade på Örebro och drog in elitlicensen efter 2004. Ner i Superettan med Örebro med andra ord, trots att man sportsligt förtjänade sin plats i Allsvenskan. Sejouren i Superettan blev dock inte lång och efter två säsonger i bakgården gick man upp igen. Efter att ha tvingats kvala sig kvar första året fick man ordentligt med vind under vingarna och tog bättre och bättre placeringar för varje år, med kulmen 2010 då man slutade trea i serien.Men Örbro gjorde det som så många andra lag gjort när framgången kommer, de klättrade högre utan säkerhetslina, och istället för att bygga upp ett stabilt topplag så trillade man ur Allsvenskan igen 2012. Men den här vändan i Superettan blev ännu kortare än den förra och redan 2014 var man tillbaka i Allsvenskan, och slutade på en sjätteplats efter en stark höst.Försäsongen 2015 började bra, man gick till final i Svenska Cupen (förlust mot Blåvitt) men när Allsvenskan drog igång hände något. Laget spelade riktigt dåligt och efter vårsäsongen låg man sist i Allsvenskan, med rätt bred marginal. Snacket på stan handlade mer om vilka som skulle följa Örebro ner i Superettan än om huruvida Örebro skulle kunna klara sig kvar. Men Örebro som är sådär retligt oförutsägbart vände än en gång på steken och började vinna. Och vinna. Och vinna. Man var höstens formstarkaste lag, och klättrade hela vägen upp till övre halvan av tabellen.2016 markerade en slags trend i det här då Örebro faktiskt var hyfsat stabila sett över hela säsongen. Under sommaren var laget till och med med uppe i toppstriden och låg i flera omgångar på en tredjeplats, men tappade mot slutet och föll allt längre och längre ner för att till sist sluta nia.Nordin Gerzic, Logi Valgardsson och Victor Sköld.Örebro borta 2007. Blåvitt vinner med 4-0 borta mot svårspelade Örebro, och matchen avslutas med ett av Allsvenskans mest sevärda mål någonsin, när Andres Vasques gör en ”Rabona” som går över målvakten och in i bortre krysset.Cupfinalen 2015. Örebro tar ledningen, i första halvlek, men Blåvitt kommer ut i andra och skruvar direkt upp tempot. Sebastian Eriksson blir blåst på ett drömmål av domare Eriksson som av någon anledning blåser frispark till Blåvitt istället för att lämna fördel på det skott som Seb sätter ribba in. Men lite senare kommer 1-1 av Lasse Vibe och sedan även 2-1 av Rieks. Blåvitt spelar av resten av matchen och Örebro var aldrig riktigt nära att kvittera.Örebro borta 2008. Blåvitt ligger och drar lite bakom toppen i Allsvenskan. Jonas Olsson och Stefan Rehn har problem med skador i laget och försöker sig på en chansning. In med Tobias Hysén som vänsterback, med Stefan Selakovic på kanten framför. Chansningen gick inte hem. Tvärt om, Örebro gör 4 mål, alla på Hyséns kant.Örebro borta 1970. Blåvitt gör som regerande mästare en skandalöst dålig säsong, och ligger faktiskt inför sista matchen på nedflyttningsplats. Örebro ligger en poäng före på säker mark, men Blåvitt gå om man slår Örebro om och klarar sig kvar i Allsvenskan. Så blir inte fallet, och trots att ett gäng kreativa tillresta Blåvita försökte ta med sig ett mål och på så sätt stoppa matchen åkte Blåvitt ur Allsvenskan.ÖSK-IFK 3-2IFK-ÖSK 3-2IFK-ÖSK 6-0ÖSK-IFK 0-2I år är det Örebro som det klassiska dubbelmötet sker mot, det vill säga, den 15:e och 16:e omgången där serien traditionsenligt vänder och lagen möter varandra i två raka matcher. Första mötet sker i Örebro, och andra mötet i Göteborg. Matchen i Örebro spelas i mitten av Juli och returmötet ungefär en vecka senare. (Datum inte fastställda än.)Örebro gjorde 2016 en betydligt stabilare säsong än 2014 och 2015 där man inlett serierna med att förlora allt som går att förlora bara för att vinna allt som går att vinna under hösten.Dock har man tappat delar av sin stomme inför 2017. Lagets troligtvis bäste spelare, Astrit Ajdarevic lämnar för grekiska ligan och Råbert Åhman Persson går till Portugal. Lägg på det att duktige målvakten Jacob Rinne redan under förra säsongen flyttade till Genk och det blir tydligt att man förlorat viktiga kuggar i lagets centrala ryggrad.På det flyttar Martin Broberg till Norge och Daniel Nordmark väljer att varva ner i Lidköping. In kommer några okända namn, men vissa meriter, och Kennedy Igboananike som åter vänder efter några år i USA och några veckor i Grekland.In kommer också Johan Mårtensson kommer från nedflyttade Helsingborg.De relativt okända namnen ÖSK tar in är Yannis Mbombo, Damien Plessis och Divine Naah. I alla tre fallen rör det sig om spelare som tillhört rätt stora lag i Europa, men som spenderat större delen av sina karriärer utlånade till mindre klubbar utan att riktigt lyckas där. Plessis är den som kanske är mest välmeriterad och har faktiskt gjort några A-lagsmatcher för Liverpool, men har spenderat de senaste åren i andraligelag i Frankrike och Schweiz.På pappret ser laget sämre ut i år än förra året, och redan under hösten började laget tappa mark i Allsvenskan. Det blir troligtvis ingen toppstrid för laget i år, och inte heller någon bottenstrid. ÖSK är för bra för botten, men håller inte i toppen.Örebro säger sig ha något spännande på gång. Nordin har sett fin ut och så även Besara.Jag trodde för någon månad sedan att Örebro skulle ramla ur med tanken på tappen av Ajdarevic och Åhman Persson. Nu har man fått in ett gäng nya spelare som har en något oklar status. Får man allt att funka så kan man bli farliga, och Axén skulle nog kunna vara rätt man för jobbet. Men jag tror ändå att man får kriga på nedre halvan i år. Det kommer ta tid innan laget hittar sin identitet.Örebro känns som Örebro. Man har en del väldigt skickliga spelare och det är ett svårslaget lag stundtals. Men det kommer inte räcka längre än på sin höjd en stabil mittenplacering där de för det mesta hamnar om de inte slåss kring strecket. Jag menar dock att de lag som kommer kämpa in i det sista för att hänga kvar har betydligt svagare trupper än Örebro.Inför Allsvenskan lämnar ö-laget byter till ett lag från en stad som gärna hade haft lite mer vatten runt sig, Örebro som ligger vid Hjälmarens kant.Senaste matchen mot IFK Norrköping på Ullevi slutade 2-1 och innebar uttåg i Svenska Cupen. Istället för semifinal väntar nu en träningsmatch mot Kalmar FF.Efter ett stopp hos ett lag som mest förknippas med en ö i Stockholm är det dags för ett lag från Göteborgs skärgård. Häcken!I dagens inför Allsvenskan går vi igenom Hammarby IF, en på många sätt unik klubb. Trots att man är en av Sveriges populäraste fotbollsklubbar har man (på fotbollssidan) bara vunnit ett ynka SM Guld (2001). 