Blåvitt fick i alla fall jubla vid ett av förra årets möten med Östersund. Kan det bli fler i år?

Inför Allsvenskan - Östersunds FK - Laget som överraskade

Inför Allsvenskan lämnar Örebro och rör sig mot ett annat lag vid en stor sjö inne i landet när vi letar oss upp till Allsvenskan 2017s nordligaste lag, Östersund.

1 KOMMENTARER 548 VISNINGAR 1 KOMMENTARER548 VISNINGAR ADRIAN PIHL SPAHIU

På Twitter: pihlbaoge

2017-03-19 17:00:00 På Twitter: pihlbaoge2017-03-19 17:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om IFK Göteborg

IFK Göteborg

2017-03-19 17:00:00

IFK Göteborg

2017-03-19 16:00:00

IFK Göteborg

2017-03-18 17:30:00

IFK Göteborg

2017-03-18 16:48:45

IFK Göteborg

2017-03-18

IFK Göteborg

2017-03-17 17:00:00

IFK Göteborg

2017-03-17 12:55:00

IFK Göteborg

2017-03-16 17:00:00

IFK Göteborg

2017-03-15 17:00:00

IFK Göteborg

2017-03-15 15:10:00

ANNONS:

8:aSpelar i rödsvart randiga tröjor med röda shorts hemma, helvitt ställ borta.Jämtkraft Arena: 6 626 (tillbyggnation för att öka till dryg 10 000 är på gång)6 5442007, med utbyggnad 2013Badrumsmatta44 300Östersund är residensstad i Jämtland, ett område som Sverige historiskt sett haft väldigt svårt att få ”Svenskt”. Under 1960-talet startades till och med ”Republiken Jämtland” som ett humoristiskt marknadsföringsknep där Jämtländsk tradition lyfts fram. Idag är Östersund Jämtlands överlägset största stad med sina 44 300 invånare, vilket är mer än 40 000 fler än den näst störta staden i Jämtland - Strömsund - som har 3 600 invånare. (Brunflo räknas här som en del av Östersund och inte en egen stad.)Det är lite ironiskt då Östersund grundades just för att staten skulle få kontroll över handeln i Jämtland, ett område som ligger väldigt långt från den övriga svenska infrastrukturen. I mångt och mycket ligger det fortfarande väldigt ”utanför”. Länge valde ortsbefolkningen att inte handla i Östersund, men när järnvägen kom till Östersund gick det inte längre att stå emot och Östersund växte snabbt fram till det ekonomiska centrumet i Jämtland.Inte riktigt. Laget bildades som en sammanslagning av ortens två största lag (IFK Östersund och Ope IF) 1996. Sedan dess har fler lag ingått i samarbetet. Man kan säga att det här är Östersunds version av FC Gothia.Laget har sedan grundandet klättrat friskt i serierna. ÖFK inledde 1997 i dåvarande Division 2, och har klättrat upp till Allsvenskan nu. Efter några år i Division 1 fick laget 2011 börja om i Division 2 och därifrån gick det i rask takt upp. Direktavancemang till Division 1, där laget gjorde om bedriften och fick upp till superettan inför 2013. Där gjorde föreningen bara 3 säsonger innan man 2015 avancerade upp i Allsvenskan för första gången i föreningens historia.Väl där trodde många att laget skulle få det svårt, bland annat tippade alla i Alltid Blåvitt redaktionen som lämnade in tips till förra årets version av ”Inför Allsvenskan” att Östersund skulle bli ettåriga i Allsvenskan. Laget gick upp med en till synes väldigt naiv inställning och svag trupp, men lyckades inte bara hålla sig kvar, utan slutade till och med på övre halvan av tabellen. Visa sensationella journalister ville kalla Östersund för tidernas bästa nykomling (till synes hade man helt glömt att både Djurgården och AIK slutade två som nykomling 2001 och 2006).En lite mer sansad analys är väl snarare att när Östersunds spel fungerar så fungerar det väldigt bra, och när det inte fungerar så faller man lätt ihop. Laget stod för några riktigt fina insatser, som bland annat när man slog Blåvitt hemma, eller serieledande Malmö borta, men förlorade samtidigt matcher som mötet borta mot Sundsvall med hela 0-5, hemmamötet med Gefle med 2-4.Kanske var det lagets respektlöshet som tog många på sängen. Sett till resultaten i ÖFKs matcher syns en trend av att laget haft enklare mot topplagen än mot bottenlagen, vilket ligger i linje med många av tipsen inför året. Lagen som backar hem i Allsvenskan och parkerar bussen är för bra på det för Östersund. Det som tog många på sängen var att Östersund själva förväntades bli ett lag som backade hem. Redan i en fullsatt premiär borta mot Hammarby kommer nykomlingen Östersund in och gör ett regelrätt försök att spela ut Hammarby. Och det var ett återkommande fenomen hela året. Oavsett motstånd så försökte Östersund spela ut motståndet. Ibland lyckades man. Ibland gick det inte. Och på kuppen blev Östersund ett av de mest spännande lagen i allsvenskan.Tom Pettersson och Darijan BojanicHemmamatchen förra året. 2-0. Ingen bra match. Vi vill ha något nytt att minnas!Bortamötet förra året. Själv satt jag i soffan med några barndomsvänner och vad får man se om inte att Ronald Mukiibi som pluggade under oss på högstadiet och spelade i Mossen med flera av oss panga in 1-0 i vad som slutade med en 2-0 vinst för Östersund. Blåvitt var pinsamt förberedda på hur Östersund skulle spela och blev totalt tagna på sängen av deras aggressiva och respektlösa spelstil.ÖFK-IFK 2-0IFK-ÖFK 0-2Blåvitt första match mot Östersund spelas på bortaplan den 23:e April i omgång 4. Man tar sedan emot Östersund hemma i omgång 28 som spelas runt den 22:a Oktober.Som vi varit inne på tidigare i ”Inför Allsvenskan” så har de flesta nykomlingarna de senaste åren faktiskt lyckats hålla sig kvar. Det är andra och tredje året som tycks vara de svårare, när hajpen över att ha gått upp är över samtidigt som förutsättningarna är likadana som föregående år.Östersund fortsätter ställa upp med en på pappret relativt okänd trupp, där de mest kända nyförvärven inför i år är Tom Pettersson och Darijan Bojanic, båda två ratade i Blåvitt.Förvärvet av Tom Pettersson är på många sätt ett perfekt exempel på Östersunds spel. Tom är en spelare som har väldigt mycket boll i sig, men ibland kan göra bort sig totalt. Jag är övertygad om att en av anledningarna till att Jörgen Lennartsson inte ville spela Tom som mittback var att han var för osäker. Kunde lätt blanda perfekta glidtacklingar med onödiga straffar.Östersund å sin sida är raka motsatsen till livrem. Där får Tom spela baserat på sin högstanivå och med lägstanivån som ett pris man är villiga att betala.Det är också en av anledningarna till att jag är tveksam till om Östersund kommer fortsätta överaska. För att hänga med i toppen (vilket man ändå får säga att är ”nästa steg” för Östersund) krävs en stabilitet. Poängen måste ramla in hela tiden. Östersund kommer lida av samma problem som Häcken gjort i många år. Kapaciteten att slå alla lag i Allsvenskan finns där, men stabiliteten för att göra det i 30 omgångar gör det inte. Just nu ser jag inte hur det ska förändras heller. Jag har svårt att se att spelare som Tom Pettersson och Darijan Bojanic kan bidra med något som ändrar det. Snarare tvärt om, båda är spelare som - precis som Östersund i allmänhet - kan göra väldigt bra ifrån sig i ena matchen för att göra bort sig i nästa. Så Östersund kommer sluta ungefär på samma plats nästa år som i år. Sjundeplatsen är ju redan vigd åt Häcken, så säg att Östersund slutar sexa.Östersund har extremt stor potential att lyckas bra i Allsvenskan i år. Tydlig spelidé, kompetent tränare, intakt spelartrupp och intressanta nyförvärv. Bertilsson och Ghoddos kommer nog få många att darra uppe i balkongmattan i Östersund. Ett frågetecken är dock hur de klarar pressen. Första året som nykomling kunde man härja lite bäst man ville. Nu vet alla vad som väntar och "det svåra andraåret" bryr sig inte om hur rolig fotboll du spelar. Ska bli mycket intressant att följa.Att döma av deras framfart i cupen ser det ut som att Östersund har riktigt bra förutsättningar att hänga kvar även det andra året. Spelare som Saman Ghoddos och Brwa Nouri fortsätter att imponera och man har fått spännande nytillskott i framförallt Johan Bertilsson, men även i de ex-blåvita Tom Pettersson och Darijan Bojanic. I år kommer dock ingen se Östersund som ett orutinerat uppstickarlag från Superettan. 2017 kommer bli "the real deal" och en riktig utmaning. Men det ser lovande ut.Inför Allsvenskan lämnar Örebro och rör sig mot ett annat lag vid en stor sjö inne i landet när vi letar oss upp till Allsvenskan 2017s nordligaste lag, Östersund.Supporterklubben Änglarna arrangerar bussresa till årets första bortamatch mot Sirius.Den trötta, avslagna träningsmatchen mellan IFK Göteborg och Kalmar FF slutar 1-1 på Ullevi - efter mål av Svante Ingelsson och Sören Rieks.Det blev oavgjort i lördagens träningsmatch mellan IFK Göteborg och Kalmar FF på ett vårsoligt Ullevi.Redaktionen ger er sina tankar inför dagens träningsmatch mot Kalmar FF på Ullevi.Inför Allsvenskan lämnar ö-laget byter till ett lag från en stad som gärna hade haft lite mer vatten runt sig, Örebro som ligger vid Hjälmarens kant.Senaste matchen mot IFK Norrköping på Ullevi slutade 2-1 och innebar uttåg i Svenska Cupen. Istället för semifinal väntar nu en träningsmatch mot Kalmar FF.Efter ett stopp hos ett lag som mest förknippas med en ö i Stockholm är det dags för ett lag från Göteborgs skärgård. Häcken!I dagens inför Allsvenskan går vi igenom Hammarby IF, en på många sätt unik klubb. Trots att man är en av Sveriges populäraste fotbollsklubbar har man (på fotbollssidan) bara vunnit ett ynka SM Guld (2001). Blir det ändring på det snart?IFK Göteborgs ungdomsverksamhet är en viktig del av föreningens fotbollssatsning och det långsiktiga målet är att halva A-truppen ska bestå av spelare från Fotbollsakademin. Årets bevakning av de blåvita ungdomarna kommer att ske löpande i den här sammanfattande artikeln men även i en del i separata artiklar, matchrapporter mm.