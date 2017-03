Under förra året målades mötet på Gamla Ullevi upp som ett toppmöte. Returen uppe i Sundsvall var raka motsatsen och Blåvitt kunde lätt plocka med sig tre poäng hem

Inför Allsvenskan - Sundsvall - Laget som upp som en sol och ned som en pannkaka

Fjärde laget i Alltid Blåvitts nedräkning inför Allsvenskan 2017 är Sundsvall. Laget som 2016 gick upp som en sol och ned som en pannkaka. Tunga spelartapp framtvingade av dålig ekonomi under sommaren gjorde att laget hade väldigt svårt att hävda sig under hösten.

Förra årets placering

13:e



Matchställ

Blå tröjor med vita byxor hemma. Gula tröjor med blå byxor borta.





Arenan

Norrporten Arena

Publikkapacitet: 8500

Publikrekord: 16 507

Byggår: 1903 (Ombyggd senast 2002)

Underlag: Fusk-gräs.



Staden

Folkmängd: 51,354 (2010)

Kuriosa:

Nästan hela centrala Sundsvall är byggt i ”sten” (sten är egentligen fel ord, rör sig snarare främst om tegel, men det är en annan femma) som en följd av den största stadsbranden i Svensk historia. 1888 brann nästan hela staden ner, och i efterdyningarna bestämdes att staden skulle byggas upp i brandsäkrare material än trä.



Mindre känt är att samma dag (25:e Juni) brann även Umeå och Lilla Edet ner.



Rivaler: Mindre Norrlandsrivalitet med Gefle. Nu när Gefle åkt ur riktas Norrlandsrivaliteten snarare mot Östersund.



Laget

Senaste säsongerna och historik



Sundsvall har pendlat mellan Allsvesnkan och Superettan en del. Man hade ett tag i början av 2000-talet då man spelade i Allsvenskan några år i rad (2000-2005) och som bäst nådde en 7:e placering. Sedan dess har man åkt upp och ner flera gånger. 2005 åkte man ur, spelade i Superettan 2006 och 2007. Tillbaka i Allsvenskan 2008, men åkte ur direkt. Upp (och ner) igen 2012. 2013 och 2014 spenderade man i Superettan innan man gick upp till 2015 igen. Och för första gången på 10 år lyckades man hålla sig kvar i Allsvenskan. Och även 2016 lyckades man hålla sig kvar. Då med en poängs marginal mot Helsingborg som gick till kval.



Laget har i princip varit antingen ett Allsvenskt bottenlag eller ett topplag i superettan de senaste 10 åren. (En 8:e placering i Superettan 2006 är den sämsta placeringen de senaste 15 åren.)



2016 inledde laget rätt bra och var till och med serieledare efter 5 omgångar, men tapp av Rúnar Már Sigurjónsson och Pa Dibba i kombination med skador på andra spelare blev väldigt tunga och laget föll som en sten i tabellen under hösten. Hade det inte varit för de poäng laget tog i början av säsongen hade Sundsvall antagligen åkt ur.





Gamla änglar:

Målvaktstränaren med det lustiga namnet Richard Richardson var andremålvakt i Blåvitt 2006.



Matcher vi minns: Bortamatch i Sundsvall 2012. Blåvitt inleder svagt och redan efter 14 minuter tar Sundsvall ledningen med 1-0. I slutet av första gör man även 2-0. De som trodde på uppryckning i andra halvlek blev snabbt besvikna för i den 49:e minuten gör Emil Forsberg sitt andra för kvällen och det står 3-0. Ridå. Trodde alla.



Mikael Stahre gör dock ett av sina bästa byten som tränare i Blåvitt. In med Gerzic, Söder och Stiller. I den 77:e minuten gör Gerzic 3-1 med ett snyggt långskott upp i krysset. I den 85:e minuten gör Hannes Stiller 3-2, och i den 88:e tofflar Mattias Bjärsmyr in 3-3. Assist till Söder.



... och matcher vi vill glömma: 2015 års bortamatch, av samma anledning som ovan, fast omvänt. Blåvitt dominerar första halvlek totalt och har 0-2 redan efter 25 minuter. Man har gott om chanser att utöka den ledningen också, men det står 0-2 i paus. Efter paus kommer Blåvitt ut som ett nytt lag. Ett sämre lag. Sundsvall tillåts komma tillbaka in i matchen och på bara 13 minuter hinner man reducera och kvittera. Det var första matchen för året som man släpper in mer än 1 mål, och var början på det tappet som till sist ledde till att man förlorade serieledningen och lät SM Guldet slinka mellan fingrarna.



Senaste möten:



2016

IFK-SUN 4-1

SUN-IFK 1-3



2015

IFK-SUN 3-2

SUN-IFK 2-2



Möten 2017:

I den 10:e omgången - 21 Maj - åker Blåvitt till Sundsvall. Sedan dröjer det ända till Allsvenskan sista omgång innan Sundsvall får glädjen att äntra Gamla Ullevis gröna gräs.



Tips



Förra året tippade jag att Sundsvall skulle få kvala, och sade att om Östersund och Jönköping ska klara sig kvar är det nog på bekostnad av Falkenberg och Sundsvall. Sundsvall höll sig dock kvar i Allsvenskan, en poäng före Helsingborg som fick kvala och åkte ur mot Halmstad.



Att man höll sig kvar kan man nog främst tacka en fin vår för. Under hösten spelade laget nämligen riktigt dåligt och radade upp förlusterna.



På pappret har laget inte blivit bättre sedan förra hösten. En Linus Hallenius som haft svårt att hävda sig de senaste åren ansluter från nedflyttade Helsingborg, samtidigt som lagets kanske bästa back - Noah Sonko Sundberg - återvänder till AIK efter att lånet gått ut.



Det blir nog inget roligt år i Sundsvall och jag tror att det tredje året blir för svårt. Sundsvall får lämna Allsvenskan efter 2017.





Tips från andra redaktionsmedlemmar:



David Berg



Giffarna ser i vanlig ordning ganska svårbedömda ut. Förra året klarade man sig kvar mycket tack vare en fantastisk vår. Sedan lämnade nyckelspelare som bland annat Pa Dibba och islänningen Runar Már Sigurjonsson och hösten var tuff. Det har förvisso sett bra ut under försäsongen men GIF Sundsvall har inte spelat några tävlingsmatcher i år eftersom de inte tog sig till gruppspel i Svenska Cupen och motståndet i träningsmatcherna har varit av skiftande kvalitet. Oerhört svårbedömt lag. Som alltid.



Philip Hellström



Det kommer bli riktigt tufft för GIF i vår. GIF Sundsvall tappade Pa Dibba och Runar Már Sigurjonsson redan i somras. Nu i vinter så har även Stefan Silva lämnat. Det går knappast att ersätta den offensiven bara sådär.

Nye Kristinn Freyr Sigurðsson är ett spännande namn som vi sas vara intresserade av med. Bakåt så är Eric Larsson en bra spelare. Men det ser ändå ut som om truppen är i tunnaste laget. Jag tror att laget kommer få kämpa hårt, riktigt hårt för att hålla sig ovanför kvalsträcket i år.

Numera är man ju inte ens årets kallaste och jobbigaste bortaresa.



Rasmus Forsström



