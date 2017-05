Blåvita spelare firar mål i förra årets hemmamöte med Djurgården. En av spelarna återfinns numera i just Djurgården.

Inför Djurgårdens IF - IFK Göteborg - Vattendelare

Det är två lag som båda famlar i mörkret i försök att definiera sin säsong som möts i Stockholms södra delar under måndagkvällen. Ett Blåvitt som inledde säsongen som en underdog med svag ekonomi och har skakats av ett osedvanligt kaos i klubben möter ett hårdsatsande Djurgården som tagit hem profiler som Kim Källström, Jonas Olsson och Andreas Isaksson.



IFK Göteborg



Efter många kryss och en pinsam förlust mot Häcken tog sig Blåvitt till sist samman och avfärdade enkelt Kalmar FF på Ullevi i förra omgången. En match som tyvärr inte sa så mycket om var Blåvitt står som den sa om var Kalmar står. Uppladdningen inför matchen mot Djurgården har dock varit allt annat än ideal, och en mindre bomb briserade när Gustav Engvall - utlånad till Djurgården från Bristol - kritiserade Blåvitts sportchef Mats Gren rätt hårt i Supporterpoddcasten BBpodd.



Övrig media hoppade snabbt på tåget och rapporterade om ett utbrett missnöje med sportchefen. Med facit i hand är det fortfarande ingen annan än Engvall som kritiserat Gren öppet, tvärt om har både Jakob Ankersen och Haitam Aleesami - som lämnade Blåvitt i höstas - berättat att de inte hade några problem med Gren och inte känner igen Engvalls bild.



På plan har Blåvitt dock fortfarande inte övertygat riktigt, och även om segern mot Kalmar var tydlig och odiskutabel så var det snarare Kalmar som var dåliga än Blåvitt som var bra och det kommer nog inte som en överraskning för någon som såg den matchen att Kalmar ligger på nedflyttningsplats.



Blåvitt kommer antagligen ställa upp med en startelva som liknar den från matchen mot Kalmar när de möter Djurgården. Då spelade Sebastian Eriksson som vänsterback istället för Scott Jamiesson som varit skadad under inledningen av säsongen, och frågan är om inte det håller på att utveckla sig till en permanent lösning.



På mittfältet var Mads Albaek tillbaka senast och det är en spelare som ger lugn till spelarna runt honom, och det märks på framför allt Diskerud att han har saknat Albaek.



I anfallet har Hysén gjort det bra det senaste men frågan är om det är rätt att starta med Boman i den här matchen. Mot Jonas Olsson (om han kommer till spel) i Djurgårdsförsvaret känns det som om det är bättre att satsa på väl valda löpningar snarare än att försöka vinna luftpastejer.



Sedan Djurgården flyttade till Tele 2 Arena har Blåvitt haft väldigt svårt att vinna på konstgräset som förra säsongen röstades fram till Allsvenskans sämsta fotbollsplan och tre poäng i den här matchen hade kunnat definitvt markera att den dåliga säsongsinlednignen är lagd bakom Blåvitt.



Djurgårdens IF



Djurgården har satsat stort inför i år och tog redan i slutet av förra säsongen hem den gamla landslagsmålvakten Andreas Isaksson. Under vintern kom även Kim Källström hem och Djurgården målades upp som en rejäl utmanare. För att verkligen visa att de menade allvar togs en tredje gammal landslagsspelare in. Jonas Olsson lämnade West Brom i Premier League och flyttade till Stockholm.



Säsongsinledningen får så sett ses som ett rejält magplask där Djurgården förlorade premiären hemma mot nykomlingen Sirius med 0-2 och sedan spelade oavgjort borta mot Häcken. Efter det har Djurgården kommit igång bättre, och bortsett från en omdiskuterad förlust mot Malmö och en väldigt underlig 3-3 match mot Norrköping har det blivit segrar mot Elfsborg, Halmstad och Örebro. Den sistnämnda i senaste omgången där Djurgården vann med hela 4-0 i Örebro och den tidigare Blåvitt-talangen Gustav Engvall fick göra hat-trick.



Djurgården har haft lite problem med skador och ett av de meriterade nyförvärven - Jonas Olsson - har missat några matcher under säsongsinledningen. Dock är han tillbaka i full träning och beslut som spel kommer tas närmare matchen.



Djurgården får också tillbaka Kim Källström som var avstängd mot Örebro efter att ha plockat på sig tre gula kort.



Djurgården siktar på storpublik i matchen mot Blåvitt och just nu ser det ut som om siffran kommer landa på strax över 20 000, vilket i så fall blir den bästa publiksiffran mellan lagen i Stockholm sedan Djurgården gick upp i Allsvenskan 2001.



Matchen

Plats: Tele 2 Arena, Söderort

Tid: Måndagen den 15e Maj, 19:00

Domare: Andreas Ekberg

0 KOMMENTARER 936 VISNINGAR 0 KOMMENTARER936 VISNINGAR ADRIAN PIHL SPAHIU

På Twitter: pihlbaoge

2017-05-14 15:00:00 På Twitter: pihlbaoge2017-05-14 15:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om IFK Göteborg

IFK Göteborg

2017-05-14 15:00:00

IFK Göteborg

2017-05-13 12:00:00

IFK Göteborg

2017-05-08 07:00:00

IFK Göteborg

2017-05-07 20:05:20

IFK Göteborg

2017-05-07 18:06:21

IFK Göteborg

2017-05-07 16:47:04

IFK Göteborg

2017-05-07 00:12:56

IFK Göteborg

2017-05-06 13:00:00

IFK Göteborg

2017-05-05 17:30:00

IFK Göteborg

2017-05-05 07:00:00

ANNONS:

Det är två lag som båda famlar i mörkret i försök att definiera sin säsong som möts i Stockholms södra delar under måndagkvällen. Ett Blåvitt som inledde säsongen som en underdog med svag ekonomi och har skakats av ett osedvanligt kaos i klubben möter ett hårdsatsande Djurgården som tagit hem profiler som Kim Källström, Jonas Olsson och Andreas Isaksson.Alltid Blåvitt ställde några frågor till Djurgårdssupportern Björn Johnson från SvenskaFans centralredaktion inför matchen på måndag.Det har varit en minst sagt turbulent vecka för de Blåvita som inleddes med storförlust och avgångskrav, men som slutade i storkross av Kalmar och betydligt gladare miner.Redaktionen ger er sina tankar efter förlösande 3-0 mot Kalmar FF på Gamla Ullevi.Blåvitt besegrade enkelt Kalmar FF på Gamla Ullevi efter en stormig vecka, i en match där alla spelare höjde sig sedan senast.IFK Göteborg tog en liten revansch från derbyförlusten mot BK Häcken och hade inga problem att besegra Kalmar FF på söndagen.Redaktionen ger er sina tankar inför ångestmatchen mot Kalmar FF.Efter den allt annat än behagliga 0-4 matchen mot Häcken i tisdags får Blåvitt redan nu på söndag chansen till revansch mot Kalmar när nästjumbon kommer på besök till Gamla Ullevi. Ett lag Blåvitt mötte redan under försäsongen på Ullevi. Den matchen slutade 1-1 efter att Svante Ingesson gjort ett drömmål i första halvlek och Sören Rieks kvitterat i andra halvlek.Blåvitt är en pressad klubb efter 0–4 mot Häcken och en tung start på allsvenskan. Här är 153 åtgärdspunkter som hade kunnat lösa upp knutarna på Kamratgården.Efter en tung förlust mot BK Häcken väntar nu hemmamatch mot Kalmar FF. Alltid Blåvitt har tagit tempen på motståndet och snackat med Daniel Dewerud, en Kalmar FF-supporter som är bosatt i Göteborg.